美中贸易战前瞻：大博弈如何切身影响我和你

你的器材不支持播放多媒体材料 中美贸易战会如何影响你

如果全球最大两个经济体发生战争，世界会变成什么样？

好吧，不是讨论一场真正的战争。

美国与中国正处在贸易战的开始阶段，没人知道事态会恶化到什么地步。可以确定的是，一场美中贸易战可能殃及所有人。

图片版权 Getty Images Image caption 双方可能针锋相对，或许没有人会主动退让。

以牙还牙

7月6日开始，美国将针对一系列中国产品征收25%关税；这也意味着美国消费者购买这些商品时，价格会上涨25%。

中国制造的半导体芯片等科技产品。这些商品日常生活中无处不在，如电视、个人电脑、智能手机、汽车中都有。

从塑料到核反应堆、制造乳制品的设备等大范围不同产品。

根据彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）数据，美国关税清单中90%以上的产品是中间投入（intermediate inputs ）或资本设备（capital equipment），即制作其他产品时所需的原材料。因此，这可能会对其他一些商品起到连锁反应。

据信，美国贸易战举动的真正目标是"中国制造2025"计划下的产品。

作为对美国的回击，中国针对以下产业出台清单：

美国农业 - 打击美国农民和农场主，也是美国总统特朗普的票仓。在中国清单的545种商品中，约91%出自农业产业。

汽车产业 - 特斯拉、克莱斯勒等在美国生产、中国销售的公司会受到影响。

医疗产品、煤炭、石油（但只是轻微影响）

“变得可怕”

虽然中国擅长在言辞上针锋相对，但现实情况要严峻得多。

“我们在中国的产业联系人有的说，事情‘看上去比较严重’，还有人说‘事情正在变得可怕’，甚至还有人表示‘我认为事情可能会变得更糟’，”丝绸之路研究（Silk Road Research）的穆特瓦尼（Vinesh Motwani）说。

穆特瓦尼最近刚从中国大陆考察回来，作为研究的一部分，他定期与中国公司交流，以衡量那里的商业情绪。

他说，这些担忧可能会让企业“越来越谨慎，越来越不自信”，因为他们在试图提前管控风险。

这就意味着，公司的扩张计划可能会被搁置。如果中国公司停止扩张，那便会对亚洲的其他人产生直接影响。

生产转移？

显然，美国和中国经济面临的风险最大，但并非只有他们。

星展集团（DBS）首席经济学家拜格（Taimur Baig）表示，全面的贸易战可能会使这两个经济体今年的GDP减少0.25%。明年情况会更糟，两国的增长可能会下降0.5%甚至更多。

“考虑到中国增长率为6-7%，美国为2-3%，我们认为对美国的损害将大于中国，”拜格补充道。

但由于供应链受到干扰，韩国、新加坡、台湾等国家和地区可能都会受到影响。

中国从其他国家采购了大量元件，再将他们组装成成品。正如经济学人智库的马罗（Nick Marro）指出，“中国出口流量的任何削减将会不可避免地影响”这些国家。

也可以将制造业转移到这些国家，他们可以趁机将产品销往美国，但这种转移需要时间，也很难看出谁能够与中国的规模相当。

最终，美国消费者将需要为这些产品花更多钱。

中国强烈抵制

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在中国的美国公司也可能会面临“中国的强烈抵制”。

比如马斯克（Elon Musk）的电动汽车公司特斯拉便已经强调，中国市场对他们有多重要。

特斯拉要将产品出口给中国，因此他们在中国销售的汽车会被加征25%的关税，而他们本身已有15%的进口车附加税了。

这无疑将使推高特斯拉在中国的售价，削弱他们本身已经不占优势的市场竞争力。

丝绸之路研究表示，中美关系紧张最终也可能“拖延或阻止”特斯拉在中国释放全部潜力。

可能会有多糟？

每当我遇到一位商人，我都会问这个问题，而大家的回答通常都一样：没人知道。

如果历史可以提供任何借鉴，那便是过去的贸易战皆导致了严重的经济萎靡不振。特别是1930年颁布的美国《斯姆特-霍利关税法》（The Smoot-Hawley Tariff Act），这部法案被认为引起了一场贸易战，连累全球贸易大幅下滑。

正如一项研究显示，1929年至1934年间，世界贸易下降了66%，美国对欧洲的进出口也下降了大约三分之二。

虽然现在没有人说我们已经到了当时那个地步，但鉴于所有的不确定性，企业的担心一天天变大。

北京与华盛顿间针锋相对的心态可能会使双方走向对抗局面，以至于他们碍于面子而无法和解。

“你会从保护主义和孤立主义开始，”新加坡国际商会总裁米洧德（Victor Mills）说。“然后你便不会以邻为壑了，你会以己为壑。”

很多商人希望的，当然便是这种声音和愤怒只是另一系列谈判的开始。

但令人担心的是，如果没有谈判，事态更加升级，每个人都会变得更穷。这包括你和我。