第一枪打响后 中美全面贸易战硝烟弥漫

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中国周五（7月6日）对美国加征关税的贸易措施进行了回击。全球两个最大经济体之间的争端正在加剧，前景变得不可预知。

中国商务部发言人称，美国违反世贸规则，发动了"迄今为止经济史上规模最大的贸易战"。中国将向世界贸易组织（WTO）进行投诉。在美国关税政策生效后，中国立即宣布执行同等规模的惩罚性关税。

就在经济学家警告中美贸易摩擦升级将威胁全球增长、引发经济海啸的同时，美国总统特朗普威胁称，将进一步对总额高达5000亿美元的中国输美商品加征关税。一家美国法院周五还宣布，将对涉嫌盗取贸易机密的中国华锐风电处于最高150万美元的罚款。

经济学家和贸易专家分析，因为中美贸易存在巨额顺差，中国难以对等额美国商品征税。此外，中国在高新科技方面仍然处于劣势。然而，一旦全面贸易战爆发，中国可能从在华美国企业、美国债券、货币汇率等方面采取多种反制措施。

中国的弹药库

图片版权 Getty Images Image caption 中兴事件证明，中国在高新科技方面仍然无法和美国竞争。然而，一旦中美全面贸易战爆发，中国可能对在华美国企业采取反制措施。

查水表-法新社引用牛津经济研究院（Oxford Economics）亚洲分析员高路易（Louis Kuijs）的话称，汤姆•克鲁斯的电影、星巴克咖啡、苹果手机以及别克汽车在中国都是畅销商品。一旦贸易战蔓延，中国当局会想方设法对这些美国商品设置障碍。

"中国在加征关税方面没有太多剩余弹药，但历史经验表明，它能让美国公司感受到更多痛苦。"他列举称，加大卫生健康、安全以及税务等检查力度，延误美国商品进关，抵制美国货，这些都是可能的报复手段。

"限美令"-通用汽车在华销售额超过美国本土，还有很多美国公司在快速发展的中国市场独占鳌头。如同去年闹得沸沸扬扬的"限韩令"，中国可能会动用宣传等手段地址类似别克汽车这样的美国商品。

凯投宏观（Capital Economics）马克•威廉姆斯（Mark Williams）说，北京可能会开展一场宣传大战，让一些官员在可控范围内打击美国商品的销售。

"这在过去打击韩国和日本时非常有效，"他说，"甚至曾经让这些国家的汽车品牌销售量一个月内下降了一半。"

限制赴美留学- 中国可能会采取措施限制赴美旅游，并对每年高达35万的赴美留学生规模施加影响。

马克•威廉姆斯表示，在教育和旅游方面，中国人在美国的消费几乎等同于美国大豆和飞机对中国的出口总额。大豆和飞机是美国对中国金额最大的出口商品。

"但是，美国大学可能对当局政策影响有限。限制赴美留学人数还可能对中国提高科技实力造成影响。"

图片版权 Getty Images Image caption 在教育和旅游方面，中国人在美国的消费几乎等同于美国大豆和飞机对中国的出口总额。

波音订单- 波音公司制造的飞机四分之一销往中国，而且在中国市场波音面临欧洲老对手空客的激烈竞争。中国大多数航空公司是国有公司，尽管它们已经和波音达成了未来五年的生产订单，但官方媒体《环球时报》已经威胁称，波音可能"需要调整销量"。

国债和人民币- 中国政府持有大约1.2万亿美元的美国国债。据报道中国官方已经在放缓买入美国国债的速度。但减持或抛售美国国债对中国政府也是一把双刃剑，可以威胁到华盛顿，但也会伤及自身。

中国央行也可能让人民币贬值刺激出口。但这也会带来负面效果，比如刺激资本外流。

凯投宏观（Capital Economics）的朱利安•埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）认为，人民币贬值会抵消关税上涨带来的压力，但也会在更广范围影响金融稳定。

朝鲜问题- 如果经济手段不够，北京还可能采取政治手段。在对付金正恩的拥核野心时，特朗普非常依赖中国，尤其是维持对朝鲜的制裁。一旦贸易战蔓延，特朗普会发现，北京在朝鲜问题上不会像以前这么容忍。

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美国下一步

中美贸易战打响，中国的反制手段是对价值340亿美元的545种美国商品加征25%关税，涉及汽车、大豆和龙虾等等。

特朗普立刻威胁说，惩罚性关税将瞄向价值5000亿美元的中国输美商品——这是中国2017年出口到美国的全部商品总额。

白宫已经表示，将针对价值160亿美元的中国输美商品进行关税方面的咨询。

BBC驻白宫记者麦凯维（Tara McKelvey）分析称，贸易战背后，也反映出特朗普团队的一些矛盾冲突。白宫内部，像纳瓦罗（Peter Navarro）这样的强硬派声称，美国应通过对抗日益咄咄逼人的中国来保护自己。但一些从奥巴马政府留任至今的留守派官员则希望平息中美争端。

"我曾经目睹两位强硬派争着上讲台阐述特朗普的强硬经济观点，但那些留守派则安静地站在一旁。"麦凯维回忆说。

贸易战走向

图片版权 Getty Images Image caption 有经济学家担心，目前中美的贸易战有可能继续升级，演变成一场全面贸易战。

美林银行分析师预测认为，中美贸易战可能只会有适度的升级，但"不能排除全面爆发的、导致衰退的贸易战"。

荷兰国际集团（ING）首席亚洲经济学家罗伯特•卡内尔（Robert Carnell）说，"这不是像世界末日那样的大决战。我们还没有到需要用大棒觅食的程度。"

"但这也说明全球经济其实缺少可持续（复苏）的势头。"

企业面对的挑战更加直接，汽车制造商宝马已经表示，自己设在美国南加州斯帕坦堡的工厂向中国出口时，难以消化增加的25%关税成本，因此将不得不涨价。

中美之外的经济体也在密切关注这场贸易战的未来走向。国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周日（7月8日）在法国艾克斯举行的一场经济论坛上表示，中美两大经济体代表着截然不同的两种资本发展形式，欧洲尤其是欧盟可以在中美贸易战中打出一张“特别牌”。在贸易方面欧洲对于中美双方都具有战略重要性。