南海敏感时期 中国航母编队出远海训练

图片版权 AP Image caption 自"辽宁号"2012年正式入列服役以来，其动向和实力一直受到国际关注。

中国军方宣布，"辽宁号"航母编队携多架舰载机，正在进行"跨海区"训练和试验任务。官方媒体引述军事专家说，该航母编队很可能会驶往局势紧张的南海岛礁。

官方新华社12月23日（周五）晚间报道，中国第一艘航空母舰"辽宁号"与数艘驱护舰组成编队，携多架歼─15舰载战斗机和多型舰载直升机，正在开展"跨海区"训练和试验任务。中央军委委员、海军司令员吴胜利在辽宁舰指导训练。

中国军方强调，此次辽宁舰编队跨海区训练和试验，"是海军根据年度计划做出的正常安排"。

新华社说，航母编队23日在黄海进行了舰载机起飞、空中加受油、空中对抗等多项训练任务。

报道说："下一步，辽宁舰编队将按计划开展跨海区训练和试验。"

官媒《环球时报》报道，航母编队24日已经进入东海，又进行了舰载战斗机空中战术对抗、空中加受油等训练科目，多型舰载直升机也配合进行了多个科目的训练。

报道引述航母专家李杰的话说，航母编队显然要进行一次大规模的跨海区训练，而"南海海域是一个理想场所"，航母编队有可能和南海岛礁上的岸基力量进行配合训练。

"刻意低调"

"辽宁号"是在前苏联航母瓦良格号基础上改建而成。自2012年正式入列服役以来，该舰的动向和实力一直受到国际关注。

辽宁舰编队2013年就曾进入南海，靠泊在海南岛三亚市附近的某海军基地，但当时舰载机并未协同海上训练。

三年后，中国航母编队实力似已显著增强。今年11月，中国媒体引述军事专家的评论说，辽宁舰已经形成一定的作战能力，但距离整装作战能力还有差距。

中国军方12月15日宣布，中国海军在渤海实施了航母编队"实际使用武器演习"，发射空对空、空对舰和舰对空等各型导弹十余枚。

尽管北京曾强调，"辽宁号"将主要用于训练和科研，但外界分析家普遍认为，该舰是中国在南海主权纷争中的一个重要战略性武器。

辽宁号编队此次"跨海区"航行的时间点相当敏感。就在上周，美国华盛顿智库表示，根据最新卫星图像，中国已在南海7个人工岛上部署武器，包括反导弹系统及防空系统。

本月15日，中国军舰在南海海域夺走美国海军的无人潜航器，引起轩然大波，至20日才交还。

因此，《环球时报》预计："毫无意外的，辽宁舰在此刻赴南海势必会引发新一轮的中国军事力量南海炒作话题。"

该报分析，中国军方对此次航行"刻意低调"，不想引发炒作，但同时又"态度坚决"，未因潜航器事件而影响训练计划。