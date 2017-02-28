图片版权 AP Image caption 林郑月娥提交的提名表格不足选举委员会半数

香港前政务司司长林郑月娥在周二（2月28日）向政府选举事务处递交选委提名表格，参加2017年香港特区行政长官选举。

“在未来三个多礼拜，我会竭尽全力，向所有的朋友——无分建制或泛民——去解释我的施政理念，”林郑月娥在递交提名表格后向传媒发表简短讲话时说。

但香港媒体报导指，林郑提交的579张签名表格中并无民主派人士的提名表。

她表示“会继续争取每一位选委的支持”。

提名表格递交将于周三（3月1日）截止，林郑月娥说，一些政界人士在这个阶段仍然选择不提名任何人，她表示“可以理解”。

2017年香港特首选举仍然将由选举委员投票选出，这种被民主派认为是“小圈子”的选举在过去数年一直受到反对派的批评。

图片版权 Reuters Image caption 民主派认为香港特首竞逐是"小圈子"的选举

香港当地电视媒体画面显示，在林郑月娥递交表格后离开时遇到反对派团体抗议，一度被围住无法离开——香港不支持现届政府的抗议者认为，林郑月娥是被“钦点”的特首候选人，并一再声称她将会延续现任特首梁振英的施政理念。

林郑月娥的提名表格将须经过选举事务处审核，经批准后才会正式成为特首候选人。

目前已有三人提交表格。周一（2月27日）选举委员会裁定前财政司司长曾俊华160个提名均有效，曾俊华正式成为香港特首参选人。根据《香港01》报道，160个提名中，125个来自泛民主派，35个提名属建制派或独立人士。

图片版权 Reuters Image caption 香港前财政司司长曾俊华2月25日提交提名参选行政长官

图片版权 Reuters Image caption 胡国兴是司法“重量级”人物，率先表态角逐特首

退休法官胡国兴周一下午递交表格，选举委员会判定他提交的181个提名表，一个重复、一个无效，最后被裁定为179个提名有效。胡国兴的提名全数来自民主派选举委员。

根据香港《明报》报道，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（中联办）主任张晓明日前在与政界人士会面中提到，林郑月娥是中央支持的人选。张晓明并在会议上反驳中国“操纵”选举，称中央对特首有“实质任命权”，因此中央关心特首选举“名正言顺”。

“小圈子选举”

香港特首选举是由1200人组成的选举委员会投票产生。批评者称之为“小圈子选举”。现任香港特首梁振英以689票当选，“689”一词被反对派做为梁振英民意基础薄弱的批评。

选举委员会的1200人由符合投票资格的23万余名选民投票产生，但其中扣除160名分别是香港立法会议员与中国全国人民代表大会香港地区委员的“当然委员”，以及461个自动当选的席位，实际由民众选出的席位有733个。

相比2016年9月立法会选举将近379万选民，同年12月11日举办的选举委员会选举只有约23万人具备投票资格。

投票结果加上当然委员数量，本次选举委员会泛民主派共取得325个席位，比上届205席大幅成长。

现任特首不竞逐

现任特首梁振英宣布不竞选连任后引起选情震荡。

泛民主派议员，绰号“长毛”的梁国雄，早前称要收集3.8万个公民提名以参选特首，但上周六（2月25日）宣布收集进度未达标而退出选战。

建制派另一名表态参选的叶刘淑仪，日前称选情严峻，拿到门槛150个提名有难度。她指出有候选人已经“够票”就不应该继续拉票，但她没有点名哪一位候选人“够票”。

目前叶刘淑仪仍未递交表格。