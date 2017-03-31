台民进党前党工李明哲被抓 妻拟赴北京寻夫

图片版权 CNA Image caption 台湾人李明哲失踪已逾两周，妻子李净瑜开记者会声明，决定只身前往北京。

前台湾民进党党工、台湾NGO人权团体工作者李明哲从3月19日赴中国大陆后就音讯全无。直到29日，中国国台办才片面表示李明哲因"危及国家安全"而受到调查。李明哲的太太李净瑜31日（星期五）表示，将会一人前往北京找先生，因为她认为这是了解状况与营救的唯一管道。

这个决定相当突然，但是李净瑜在记者会上表示，她经过长时间思索才做出决定。李明哲的友人、台北市文山社区大学校长郑秀娟对特约记者表示了李净瑜的"决意"。

郑秀娟对特约记者表示，她听到李净瑜的决定是有点难过的，因为危机相当大，但这也是目前唯一可以打听她丈夫李明哲下落的方式。原先从李明哲失踪后，他们已经找好委任律师，但当确认李明哲遭到陆方因"危及国家安全"调查后，一切必须审慎为上。

李净瑜在声明稿中宣布："我将放弃聘请律师，不做法律性的无谓辩护。"郑秀娟说，大家听到她决定放弃找律师，一个人去北京，心里都相当舍不得，但是身为李明哲夫妻的多年好友，他们都会全力支持。

图片版权 CNA Image caption 对于李净瑜的决定，同仁们都感到不舍，但也表示会全力支持她。

“人权问题”

李明哲失踪事件，也是两岸沟通机制失衡，无法对话的结果下所发生的憾事。

郑秀娟说："要不是台港澳媒体一直去问，甚至约好了在国台办例行记者会上一起问，恐怕中国当局是不打算说出来的。"而且事发10天后，大陆当局才"被动"宣布李明哲在接受调查。

郑秀娟对中国的法治感觉相当无助。她说："两岸政府呈现僵局，只能靠我们自己打破僵局。"

对于BBC中文特约记者询问李净瑜这次去北京，会不会像是中国人民"上访"一样时，郑秀娟则是严词否认："绝不是上访，上访是下对上的，李净瑜是要'问责'，问清楚这件事情的责任归属，这是基本人权的问题。"

至于李净瑜在决定一人前往时，是否有参考其他人意见，郑秀娟表示，这个决定是相当具有风险的，他们NGO团体不会随便建议。李净瑜是经过一天一夜与家人讨论后，决定这样做是最有立即效果。目前出发时间暂订在4月3日以后，也会寻求陆委会与海基会帮忙。

触怒北京？

图片版权 BBC Chinese Image caption 19日从澳门入境广东珠海的李明哲，已经失踪逾两周。

BBC中文网特约记者询问，李明哲是否做了什么让中国政府觉得敏感的事时，郑秀娟表示，李明哲每年都会去中国大陆，以他的自身经验分享台湾的民主历程，并介绍台湾的政治转型。

郑秀娟形容，李明哲讲话是有感染力，而且像是教授一般有相当丰富知识，他的研究调查是相当透彻的。

郑秀娟也回忆，李明哲曾说过，台湾与中国两边拥有同样的皮肤，但是为何会衍生出这样的"鸿沟"，让两方人民敌视彼此？他认为只有透过分享台湾民主转型的历史经验，中国大陆人才能了解台湾人当初为何会走向民主。

对于李明哲的行动，郑秀娟不认为这是所谓的"违反国家安全"。甚至就像是一般讲课那样，希望让中国人民知道，两边的误会与鸿沟是可以尊重体谅的。

有些媒体报道，李明哲此行是拿病历去广州替岳母求医。郑秀娟表示，李明哲每年都会去中国大陆，这次真的只是见朋友顺便问医生，希望媒体别再注重这点，只会让他们家人更自责。

台湾官方如何救？

台湾海基会发言人李丽珍向特约记者表示，他们今天获知李净瑜要前往北京，当下是有点意外，但一定尊重家属的意愿，也完全能体谅现在家属的想法。

对于两岸在沟通上目前是否机制失调一事，李丽珍回应特约记者表示，双方来往的传真函与电话沟通等一直是畅通的，家属的要求我们也一定会转达给陆方知道。

但李丽珍也表示，大陆海协会也不是每件事情都能作主，只能转达消息与要求给各中国大陆部会，由他们裁决。台湾方面一定会尽全力沟通，包括希望陆方给予家属在入境时的帮助。

李明哲失踪，也在台湾政治界引起波澜。执政的民进党与在野党时代力量都发表声明谴责。

陆委会31日发表声明说，台方至今尚未接获陆方有关李明哲案件的通报。声明说：“本案为台湾社会高度关注，中国大陆国台办日前只说明李明哲​​先生涉及从事危害国家安全活动，其他细节都没进一步说明，已加深台湾民众对于大陆方面的疑虑。”

陆委会呼吁大陆方面立即公开说明李明哲遭关押之地点、涉及法令，以及限制人身自由的时间等内容，并依两岸协议通报机制向台方通报，尽速安排家属探视，以保障其应有权益。

声明最后说：“两岸应就本案尽速进行沟通，妥适处理，避免影响当前复杂敏感的两岸关系。”

尽管台湾官方与民间高度关注与抗议，但中国大陆官方却持续冷处理，甚至不愿透露进一步消息。这似乎显示，两岸在一般管道的沟通上已完全失衡。