同维基百科竞争：中国2018年推出电子版《中国大百科全书》

图片版权 PHILIPPE LOPEZ Image caption 中国可以查阅维基百科，但有一些内容被屏蔽。

中国将于明年推出电子版的《中国大百科全书》以同维基百科竞争。

中国官方表示，约有 2 万人已经在编撰《中国大百科全书》的项目工作之中，内容包含 30 万个条目，每个条目约为 1000 字。

不同于维基百科的"平民化"编辑，即任何人都可以公开编辑条目。中国的在线百科全书由指定高校的学者编辑创立。

中国可以查阅维基百科，但有一些内容被屏蔽。

《中国大百科全书》执行总主编杨牧之在四月份时表示"《中国大百科全书》不是一本书，而是一座文化万里长城"。

杨牧之把维基百科视为竞争对手，并表示中国面临国际压力，要创立自己的平台来引导"公众和社会。"

《中国大百科全书》书于1993 年以书面形式首次出版，并得到了众多学者的支持。并于2012年再版。

但批评人士表示，政府资助的作品会因政治目的而省略或扭曲一些内容。

《中国大百科全书》电子版在 2011 年已经获得项目批准，但近期才开始进行编纂工作。

《中国大百科全书》电子版将直接与一些公司展开竞争，比如百度的百度百科和奇虎的360百科。以及最大的竞争者——维基百科。

目前用户可以阅读维基百科的内容。但敏感词如"达赖喇嘛"和"习近平"的相关搜索结果被屏蔽。

图片版权 Twitter Image caption 上周，土耳其当局在没有理由的情况下在国内屏蔽维基百科。

牛津大学互联网研究中心研究员亚瑟里（Taha Yasseri）对BBC表示："中国的信息需求使得人们通过反过滤工具来使用维基百科，这对于威权国家来说并非理想之选。所以这一举措是要吸引更多的用户阅读和参与国家批准的内容。"

但亚瑟里的同事赖特（Joss Wright）认为这个平台可以提供"中国国内用户更喜欢"的"更独特"的中国经验。

"优秀"的作家团队

杨牧之去年接受一家中国纸媒采访时表示，维基百科"网友共同编辑"的做法对中国人来说很具吸引力。

杨牧之指出："我们拥有世界上最大最优秀的作家团队，我们有能力完成自己的百科全书。我们的目标不仅仅是追赶，而是超越。"

上周，土耳其当局在没有理由的情况下在国内屏蔽维基百科。

2014年，俄罗斯也宣布了维基百科的替代版计划，其目的是提供有关该国家的更好的信息，而不是维基百科上的信息。