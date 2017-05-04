中国“格斗狂人”徐晓冬爆红：“我正站在风口浪尖”

图片版权 Xu Xiaodong Weibo Image caption 徐晓冬因为4月27日和一位“太极大师”的对决引来关注。

4月27日晚上和"太极宗师"雷雷在成都举行那场总耗时不到半分钟的"巅峰对决"之前，徐晓冬是一名在北京长大的普通拳馆教练。

徐晓冬的微博签名是，MMA（Mixed Martial Arts，又称"混合武术"、"无限制格斗"）最早运动推广人，MMA综合格斗教练，最早在北京推广综合格斗……

他的微信签名则是：北京西城，"必图拳馆"馆长，"什刹海格斗联盟"主教练，"元武道馆"主教练。

"427巅峰对决"之后，徐晓冬的微博粉丝数以每天数万的速度爆增，5月4日，他的微博粉丝已经超过35万。

想加入他的微信朋友圈？这需要耐心等待。"微信我可以加你。但我现在三个手机的微信全满了，我得先删再加。我一天有五六万条微信要回，微博每天十万私信。"徐晓冬告诉BBC记者。他在网络直播中还说，自己每天手机上的未接来电多达2000多个。

徐晓冬爆红的速度惊人，5月3日，他以"冬哥辣评"进行了三场网络视频直播，每场直播的累计观看人数（直播加重播）都是百万级别，最高的当天累计观看人数超过500万，直播观看人数最高达到100万。

至于那场"427巅峰对决"的视频，当天晚上在徐晓冬个人微博上发出后不到半小时，点击量就超过了200万。现场录制的各种版本视频随后在各个网络平台上疯传。

"我现在是全世界的焦点，"徐晓冬周五（5月4日）接受BBC采访时说，"甚至有人报复我，污蔑我，有人说我正在挑战整个中国传统文化，把这种帽子扣我头上，我正站在风口浪尖。"

格斗"约架"太极

图片版权 Xu Xiaodong Weibo Image caption 徐晓冬（右）和太极大师雷雷（左）在成都决斗。徐晓冬只用了不到10秒便把雷雷击倒在地。

4月27日，"太极宗师"雷公（雷雷）与"格斗狂人"徐晓冬在成都亦禅道馆如期对决，20秒内，雷雷认输，结束了这场自去年12月就开始的关于太极和现代搏击间的 "约架"。

现场视频中，徐晓冬从裁判宣布开始时就发起进攻，而雷雷只能被迫后退，几秒钟后，雷雷就倒在了地上，被徐晓冬用双拳猛锤。雷雷被打得头破血流的直播场面不断在网上发酵，播放次数达到千万级别。

中国媒体《新快报》报道称，雷雷原名魏雷，雷公太极创始人，启蒙老师是杨氏太极第四代传人。

雷雷在"约架"结束后接受《新快报》采访时表示，自己关闭微博"只是不想和单纯看热闹的人讨论太多"。他说和徐晓冬对决的初衷是，面对挑战"我们需要一个平等对话的平台，需要一个人站出来"，希望打动徐晓冬，化干戈为玉帛，让他放下成见一起弘扬传统武术，但事与愿违。

徐晓冬对BBC记者回忆说，从开始到结束一共20秒，"我从打他到结束一共是用了7秒"。

"太极90%是这样的（不堪一击），10%是有真东西的，比例是9：1。"徐晓冬说。

包括中国富豪马云在内的很多人在这场对决后提出了对决规则的问题。徐晓冬对此回应说，"规则相当不对等，我其实很吃亏。"

"传统武术要穿鞋，可以抓、挠，可以踢裆、插眼，格斗的世界规则是不准踢裆、不能插眼、不许挠人。传统武术要求我们必须这么做，必须穿着鞋，不能在擂台，还不戴护具。比赛是在不公平的条件下做的，我们等于是吃亏。"他说。

众议

尽管对这场对决的规则存在诸多质疑，但很多网友看重的只是结果。

有网友调侃这场"功夫对决"称："别跟我说你功夫有多深，师傅有多厉害，门派有多深奥……错的，躺下喽，站着的才有资格讲话，你说这话对吗？"

一些网友表示，太极压根就不是一种武术，应该承认只是一种和瑜伽类似的健身操。

图片版权 Xu Xiaodong Weibo Image caption 徐晓冬说，自己要挑战的是中国传统武术中的欺骗行为。

这场对决甚至已经引发了关于中国传统文化的讨论。中国官方的《人民日报》海外版，以及一些名人也纷纷跟进。

自称曾跟多位太极大师学习的中国富豪马云撰文称，这是一场"唱戏的"和"看戏的"互动得最好的一场"秀"。但"用自由搏击的搏击能力去和太极拳的搏击比，规则不一致，根本无从谈起，这就好像一定要拿篮球的进球数和足球的进球数相比，说足球不如篮球，这是拿鸭和鸡比。如果是比赛，规则就得先设定好，今天连斗蟋蟀都要先称体重。"

中国作家章诒和则评论说，"无论线上还是线下，无论是输还是赢，武林没红，红了一个徐晓冬。"

《人民日报》海外版公众号发表评论，点出了河北的"太极大师"闫芳，称"武术正在成为一门语言艺术"，呼吁提防"这些被歪曲继承的传统文化，成为极端民族主义的载体"。

拥有众多粉丝的微信公众号"聂圣哲"干脆说，像雷公这种拳师，如果再组建义和拳，号称"刀枪不入"，保准还是有人信的。

"这就是中国传统糟粕文化——没有真本事，靠这些服饰、脸上的一撮山羊胡和一招一式的花拳绣腿来壮威，""聂圣哲"问到，"领导人的保镖咋就没有太极拳大师这样的'传武'呢？"

挑战传统？

对于自己被加上的标签，徐晓冬对BBC记者说，"'格斗狂人'我认可。因为建国六十多年，中国没有人能像我这样挑战武林当中的假，而且挑战的还是太极拳，这可是中国武术的标志。"

"大家在网络上叫我格斗狂人徐晓冬，我不狂还有那么多粉丝吗？" 在接受一家中国媒体采访时他说，自己甚至想和中国拳击奥运冠军邹市明"约架"，"但很遗憾，邹市明说职业跟业余没得打。"

"但我不是一个反叛传统的人。这么多年，传统武术的造假之风愈演愈烈，我只是一个在武林中打击虚假'武术大师'的普通人"，他补充道，"我现在挑战的是欺骗。我正在挑战的是一百年来某些中国传统武术中的欺骗，一百年来没有人挑战，我需要来挑战，就是这样。我打的传统武术中的假。"

但徐晓冬也承认，这样做肯定伤害到了一些中国人的民族自尊心。"但我知道这里面有一些东西是假的。我没有完全否认太极拳，我只是觉得太极拳中的某些人是假的。我把这些人点出来，（然后）来打假。"

"我动了一些人的奶酪"

徐晓冬否认自己故意站在中国传统武术的对立面。"我原来也是学习传统武术出身，怎么可能打击传统武术呢？我打的只是传统武术中的假，就像吃肉，要吃一些健康的肉，比如猪肉、牛肉，不能吃老鼠肉。"

图片版权 Xu Xiaodong Weibo Image caption 徐晓冬称，有人篡改其微博内容，并诬陷他是“卖国贼”。他对BBC说，自己动了一些人的奶酪。

"我动了一些人的奶酪。这是被我动了利益的人对我污蔑。我现在微博被黑客进入，改了我的内容，改成反动的、报复社会的来诬陷我。"5月3日晚上，徐晓冬专门就此进行了一场视频直播，愤怒地回应一些被他称为"假微博"的内容。

"在打假过程中，其它一些人和门派感觉到我威胁了他们。现在这些人报复我，污蔑我，就变成了我挑战整个中国武林，还有人说我正在挑战整个中国传统文化，把这种帽子扣我头上，所以我站在了风口浪尖。"

但在辟谣的同时，徐晓冬也开始注意自己在社交媒体上的评论，5月3日晚上，他删除了一些过去发布的微博内容。在当天晚上直播的视频中，他声泪俱下、情绪激动地驳斥关于他卖国、出国从事"特务行为"的指称，但这条视频当天晚上已经无法重播。

网红生意

"我不狂还有那么多粉丝吗？"这是徐晓冬被广为引用的一句话。

BBC记者发现，粉丝数迅速增长，给徐晓冬带来的不仅是名气，还有实实在在的利益。

徐晓冬在新浪微博开通了有偿问答，其中一个问题的"旁观者"超过7500人，每位旁观者需要为看到该问题的答案付一元人民币。

图片版权 Xu Xiaodong Weibo Image caption 徐晓冬的微博问答吸引了众多粉丝，最多的一个问题引来超过7500人付费旁观。

图片版权 Xu Xiaodong Weibo Image caption 关于李连杰的问题吸引了超过3700人付费旁观。

5月2日，向徐晓冬提问的价格是8元或者18元，当天凌晨2-3点，超级忙碌的徐晓冬回答了46个提问。

5月3日，向徐晓冬提问的价格固定为18元，在同一时段，徐晓冬回答了19个问题。

这些提问的"旁观者"从数百人到数千人不等，因此仅在答问一项，徐晓冬就已经收入不菲。再加上他进行网络直播时多达数百万观众人群中很多慷慨打赏，仅从这几天看，他的确把名气转化为了实实在在的收入。

徐晓冬说，这周日还要举行一场"面向全球"的新闻发布会，接下来他还要继续挑战和决斗"武林大师"，还准备去台湾会一会同行。