观察：郭文贵爆料搅动北京政治和海外舆论

图片版权 Twitter Image caption 现在在美国的郭文贵继续在网络爆料揭发他所说的发生在中国最高层的政商黑幕

5月3日是联合国设立的世界媒体自由日，同一天媒体报道说美国之音宣佈停职调查其参加直播采访富豪爆料者郭文贵的几名记者。

4月19日富豪揭秘者郭文贵接受美国之音中文直播采访时把揭秘矛头指向中国反腐最高领导人王岐山及其家人，但原定3小时的直播爆料被迫中断，引发舆论反弹。批评者指美国之音对中国政府施压屈服。

停播事件后，现在在美国的郭文贵继续在网络爆料揭发他所说的发生在中国最高层的政商黑幕。报道说，郭文贵爆料形成巨大的舆论冲击已经波及北京政坛。郭文贵本人曾在社交媒体发言说，如果最高当局不直面处理他的指称，即将召开的中共19大都会受到影响。

压力来自何处？

有报道说，4月19日前中国外交部官员曾经敦促美国之音取消对郭文贵的现场直播采访，说直播采访是对中国内部事务的干涉。但美国之音断播后，中国外交部表示直播中断与中国无关。

据报道，最近美国之音负责人也说，美国之音的决定受到中共压力影响是零。美国之音称他们的决定是依据美国之音恪守的"核实，平衡，公平"的新闻原则。

图片版权 BBC Chinese Image caption 郭文贵在美国之音直播采访中断后，继续在推特和其它社交媒体上披露有关他指责的腐败内容。

自由亚洲电台报道说，让美国之音中断直播采访的命令并非来自美国国务院和白宫。

事后直播采访的美国之音记者发表采访手记说，他们没有想到采访引起中国政府如此大的反弹，但中国的强烈反应令他们更坚定了维护新闻独立和自由的决心。采访手记透露，"美国之音上层强力要求"以及"各种压力"导致直播停止。

记者被双规？

周三（5月3日）的报道说，美国之音已经宣佈了对龚小夏、东方、李肃、宝申、杨晨等参与直播报道的几个人停职接受调查的决定，并停止了龚小夏的普通话语部代理主任的职务。

但有评论把美国之音对这些记者的停职处理比作"中纪委"的双规。虽然美国之音断播事件在许多人看来是美国之音70年历史上最大的丑闻，但美国之音重手处理一线记者也令许多人感到意外。观察人士说，美国之音断播引起的争议会进一步扩大。

连续两次让郭文贵直播数小时爆料的海外媒体明镜的创办人何频先生在社交媒体上发言，指美国之音屈从中国压力中断了对郭文贵的直播采访，而且美国之音对参与直播的数名记者做停职处理，因此何频本人及在美的异见领袖杨建利，盲人律师维权律师陈光城等人表示决定抵制美国之音，从此不接受美国之音采访。

中共19大

美国华尔街日报的报道说，郭文贵发动的网络舆论攻势可能加剧今年晚些时候19大前高层领导幕后的争斗，中国政府全力对付郭文贵利用媒体爆料说明了郭文贵效应对北京的影响程度之深。

报道说，习近平肯定会在19大上被任命继续担任中共最高领导人。但是党内人士说习近平希望让自己的盟友上位，削弱对手的努力避开争议，但是郭文贵爆料的矛头已经开始对准了习近平的一个主要盟友王岐山。王岐山的主要职责就是推动习近平的反腐努力。

郭文贵爆料及其有关后续事件持续影响波及中国政治，掀起网络舆论关于中国政治讨论的浪潮，同时美国之音断播后续争议也在推动关于有关媒体自由意义的讨论。