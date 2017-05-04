中国发新规严控新闻采编 微信微博受影响

图片版权 GREG BAKER Image caption 中国网民是世界上最大的网络群体

中国网信办出台新规进一步控制互联网新闻采编。

新规规定，通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务，应当取得互联网新闻信息服务许可。

其他新闻采编人员应当接受政府培训和考核，并持有广电总局颁发的记者证。

新规将使官方对新媒体和传统媒体的要求保持一致。

该规定将于6月1号起开始实施。网信办在《互联网新闻信息服务管理规定》中称，规定是为了"加强信息内容管理"和"促进互联网新闻信息服务健康有序发展"，并在相关法律下制定的该规定。

公众利益

未获得当局许可的公司将不能提供有关政治、经济、军事、外交等社会公共事务的报道、评论，以及有关社会突发事件的报道、评论。

采编和经营分开，非公有资本不得介入互联网新闻信息采编业务。

任何组织不得设立中外合资经营、中外合作经营和外资经营的互联网新闻信息服务单位。

违规公司将被吊销许可，并被处以高达3万人民币的罚款。

谷歌、推特和脸书等网站和一些外国新闻网站在中国被禁。

分析：凯丽（Kerry Allen），BBC媒体观察部

中国近期的媒体新规将使得大陆的商业媒体更难生存。因为很多信息提供者是网络的独立制作人。

中国的网络媒体从业者已经很难取得活动的媒体记者证，但例如《财经》杂志和财新网在网上有很大的粉丝群，因其有公信力的调查报道，其它门户网站也常转载和分享其文章。

但中国网信办近期收紧对网络媒体的控制，尤其是对直播平台和视频网站的控制。

2016年两会期间，凤凰网"凤凰财经"、"风直播"等栏目因新闻自采和擅自转载外电，被要求停止更新并整改。

2016年8月，网信办引入新规规定直播网站需要监管。同年12月，网信办规定每一个视频直播的主播需要持有相关许可。