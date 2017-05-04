中国全国人大拟立《国歌法》剑指“港独”？

图片版权 AFP Image caption 中国目前只有国旗、国徽的立法。

中国政府宣布有意订立《国歌法》，此举在网络上引起了活跃讨论。

全国人民代表大会（NPC）在其网站发布了有关计划。这部立法草案将让演唱“不当”版本国歌的行为可被法律制裁。这法案将于6月提交作初次审议。

国营媒体指出最近存在“嘘国歌”的现象，而社交媒体用户据此推测这意指香港的反建制示威者。

长期以来，香港反政府团体常见在体育场合上“嘘国歌”，但没有个别人士被惩处。

“混乱情况”

媒体是在人大常委会于5月2日官方发布2017年立法工作计划时注意到这部新的《国歌法》草案。

虽然常委会并未说明草案将涉及哪些范畴，但《北京青年报》刊登了对中共党员，中国解放军军乐团原团长于海的专访。

于海对该报说：“目前国歌版本比较混乱，一些存在错误的乐谱还在使用……比如一些人在唱国歌时嬉笑打闹、打电话，甚至出现"嘘国歌"的现象，就不合适了。”

“现在社会上对国歌不尊重、亵渎甚至侮辱的现象非常多，我觉得必须要立法保护。”

图片版权 AFP Image caption 身兼中国全国政协委员的于海已连续十年就《国歌法》立法提案。

“遏制港独”

新浪微博的“头条新闻”认证帐户转发了《北青》的文章，很快就引来了超过1000条评论。

许多用户质疑为何有此一举，另一些人就说对唱国歌感到“害怕”。

图片版权 AFP Image caption 2015年香港球迷在世界杯外围赛上嘘中国国歌，导致香港足总被罚。

有网民调侃说“唱国歌跑调的直接判刑”，一名用户讥讽说，国歌可以变成销售榜榜首，因为人人都赶着要听。

许多网民认为这是冲着香港而来的。“Gentle飛”说：“这条明显是震慑港独分子啊。”

“华软的杰斯特”说“最好用于香港足球场”，似乎是在谈论历次香港足球迷嘘中国国歌一事。

香港反建制球迷曾数次嘘中国国歌，其中在2015年世界杯外围赛，香港足球总会因此被罚款4万港元（5100美元）。

然而这并未阻吓到球迷，而且在政治敏感度持续升温之下更趋激烈。《南华早报》注意到去年9月和11月两场比赛中的嘘声，而就在上周，一支来自广州的队伍亮出了批判“港毒”运动的标语。

两岸国歌

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1911年10月4日——满清政府颁布《巩金瓯》为中国第一首法定国歌，但武昌起义在六天后爆发

1911年10月10日——武昌起义爆发，清朝覆亡

1912年元旦——中华民国临时政府成立，国歌待定

1912—1928——国歌经数度更迭

1928年5月——国民政府以孙中山先生“黄埔军校训词”为国歌，国民政府迁台后沿用至今

1947年——国民政府采纳《青天白日满地红》为国旗歌，并变更升旗礼礼仪：升国旗前唱国歌，升国旗时奏国旗歌，国民政府迁台后沿用至今

1949年9月27日——中国人民政治协商会议决议，在中华人民共和国国歌未正式制定前，以田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》为代国歌

1949年10月1日——中共建立中华人民共和国

1978年3月5日——中国全国人民代表大会通过《义勇军进行曲》新词

1982年12月4日——全国人大通过恢复原有歌词

1997年7月1日——香港政权移交，升降中国国旗、香港区旗时奏《义勇军进行曲》

1999年12月20日——澳门治权移交，升降中国国旗、澳门区旗时奏《义勇军进行曲》

2004年3月14日——全国人大通过的宪法修正案，规定中华人民共和国国歌是为《义勇军进行曲》

资料来源：台湾行政院网站、中国政府网、其他网上资料

《国歌法》与香港

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这部中国《国旗法》草案的细节目前仍未曝光，也未知道会否适用于香港。

从程序而言，香港与澳门的《基本法》均在第18条中规定，除列于两部基本法附件三的法律外，不在港澳实施；列于附件三者由有关特区在当地公布或立法实施。全国人大常委会在征询香港或澳门之基本法委员会与相关特区之意见后，可增减附件三中的法律。

该条文同时规定，列入附件三的法律应限于有关国防、外交和其他依照《基本法》规定不属于特区自治范围的法律。

目前，两部《基本法》的附件三均列入中国《国旗法》和《国徽法》为适用于两个特区的全国性法律，两地均透过立法会以本地立法方式实施《国旗法》和《国徽法》条文。

更多网民评论

图片版权 Sina Weibo / @头条新闻

@LauGimJoeng：是不是被港独嘘多了不高兴啦

@墨尔本吕天乐：给港独议员制定的。

@山之趾：我知道了，这是打击台独港独的第一部。以后比赛，那群弱智再闹事。就可以直接抓捕了。

@rony168：不会唱，可以闭嘴不唱，在公共开场合拿国歌来耍宝、耍丑、像香港那两货哪样，就得有依据来收拾他们。

@猫昼山：香港人在放国歌的时候辱骂中国人该怎么判刑

@天将明啦：最关键的，是国歌法会不会作为香港基本法的附件在香港实施，如果实施，将来有港独嘘国歌，如何执法？

@何力山：我会唱就行了为什么要唱好？我就是不会唱歌的人你想怎么样？现在你们是在压迫人民吗

@饮酒梅子青：新型文革入法？

@_多恩_：这是被委内瑞拉那次搞伤心了么？

@疯癫癫逗逗：国歌法？强奸小孩猥亵小孩的惯犯就不能立个法好好管管吗？

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以上部分资料为BBC中文网编辑所加。

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