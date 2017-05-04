朝中媒体互诘　中国说仍然希望做好邻居

图片版权 Getty Images Image caption 朝中社周二的报道说，"鲁莽的军事挑衅把朝鲜半岛推倒了核战争边缘。

中国周四表示希望同朝鲜成为好邻居，之前朝鲜国家通讯社对中国发表了罕见的批评，批评中国国家媒体要求更严厉制裁朝鲜核项目的评论。

朝鲜中央通讯社的评论说，"动摇中朝关系基础的鲁莽行动将导致严重后果，中国对此要深思熟虑。"

朝中社的文章强调朝鲜在过去70多年一直站在反美斗争的第一线，"保障了中国内陆的和平和安全，中国应坦率承认朝鲜的贡献，对朝鲜说声谢谢"。

美国敦促朝鲜唯一的主要盟友中国作出更大努力，约束朝鲜的核武器和导弹项目。朝鲜的武器项目已经引起特朗普政府咄咄逼人的反应。美国说"战略耐心期"已经过去。

图片版权 AFP Image caption 中国周四表示希望同朝鲜成为好邻居（图为中国丹东与朝鲜接壤的鸭绿江大桥）。

冷战思维？

中国外交部发言人耿爽回应关于朝鲜中央通讯社报道的提问时说，中国的立场是一贯和清楚的，中国的立场是同朝鲜发展友好的睦邻关系。

耿爽重申，中方坚定不移地致力于实现朝鲜半岛无核化，维护朝鲜半岛和平稳定，推动透过对话协商解决问题

《人民日报》海外版的微博版上针对朝中社的文章评论说，很明显朝鲜的核项目和导弹活动构成了对中国的威胁。

《人民日报》的评论说，朝鲜还没有也不想摆脱冷战，陷入自己编织的对抗不能自拔。中国一再表示乐意帮助安排谈判，但是最终要靠美国和朝鲜自己解决他们之间的分歧。

朝中社文章指中国《人民日报》和《环球时报》最近发表的评论说，他们"被普遍认为是代表中共和政府正式立场的媒体"。

图片版权 xinhua Image caption 中国周四表示希望同朝鲜成为好邻居（2013年7月，中国副主席李源潮访问朝鲜，参加纪念朝鲜战争《停战协议》签署60周年阅兵式，资料照片）

《环球时报》发表文章反驳说，拥核的朝鲜"陷入了一种非理性思维"，"平壤没有理解中国外交大格局下'国家利益'的含义，也不理解中国东北三省对污染风险的关切程度"。

"核战争边缘"

外交官分析说，华盛顿和北京正在讨论联合国安理会作出更强硬反应的可能性，诸如对朝鲜多次发射弹道导弹进行新制裁。

朝中社报道指责中国媒体文章企图让平壤为中朝关系恶化以及美国在地区部署战略资产承担责任。文章还指责中国夸大了朝鲜核试验对中国东三省的危害。

朝鲜报道说，中国媒体呼吁朝鲜放弃核项目是"恶意侵犯（朝鲜）独立和合法权利，尊严和最高利益"，构成了"对一个具有悠久历史和友好传统的诚实邻国的赤裸裸的威胁"。

朝中社文章还对中国说，就算冒着失去与长期盟友、最大贸易伙伴的友好关系的风险，北韩也将继续推进核武器计划

本周美国已经派遣了核动力航空母舰前往朝鲜水域以及两架战略轰炸机参加同韩国和日本的军事演习。朝中社周二的报道说，"鲁莽的军事挑衅把朝鲜半岛推倒了核战争边缘。"

中国《环球时报》的评论回应似乎对中朝关系显得更加淡定，认为两国关系的主动权操在北京手中，中朝关系不会因为媒体批评而改变。