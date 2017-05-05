北京遭遇严重沙尘暴 上海发出污染警示

图片版权 Reuters Image caption 5月4日，北京的天际线陷入沙尘暴。

3日开始，中国北方大部分地区遭遇今年以来最强沙尘天气过程。包括首都北京在内的多个中国北方城市PM10浓度"爆表"。

中国气象部门称，受沙尘影响的地区涉及15省份，沙尘覆盖面积已达到217万平方公里。周五（5月5日）开始，北方大部分地区将有大风天气。从周六起北方沙尘天气将逐步结束。

但沙尘暴可能南下并对中国另外一座大城市造成严重影响。

上海市环境监测中心、上海中心气象台4日发布气象提醒，预计5日傍晚起，上海市空气质量将受到北方沙尘污染输送影响，5日夜间至6日上午沙尘将明显影响上海，空气质量以轻度至中度污染为主，短时可达重度污染，首要污染物为PM10。

中国政府称，此次沙尘暴的来源是蒙古国以及中国的内蒙古地区。

中国气象部门的监测数据显示：

3日23时，内蒙古的呼和浩特、乌兰察布，PM10的浓度达到或超过了2500微克/立方米。

4日8点，中国北方出现横跨西北到东北的沙尘区，多地局部地区最低能见度仅300米。齐齐哈尔、锡林浩特、张家口、大同、鄂尔多斯、金昌多地PM10浓度均超过1000微克/立方米。

4日4点多，沙尘主体到达北京，4日清晨，北京多个监测站点的PM10浓度破千。

4日8时，北京城六区的PM10浓度已达到1582微克/立方米，西北部、东南部和西南部的PM10均已超过2000微克/立方米。

这是北京近两年来遭遇的最严重沙尘天气过程。

图片版权 Reuters Image caption 周四北京道路上的能见度极差。

中国网民在社交媒体上表达了对污染状况的担忧。

"沙尘暴正在袭击北京，我感觉离肺癌越来越近。"一位网友在新浪微博上说。

还有人把沙尘暴和雾霾进行比较。

图片版权 Reuters Image caption 政府建议儿童和老人尽量留在室内，以躲避恶劣天气。

"我已经习惯了雾霾，现在尝试一下新东西。如果非要做一个选择的话，我宁愿选择前者。"另一位网友在微博上说。