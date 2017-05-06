中国国企谋求收购缅甸皎漂港 总价值73亿美元

图片版权 Getty Images Image caption 4月10日，中国国家主席习近平在北京会见缅甸总统吴廷觉。

一个由中国国有企业中信集团牵头的财团正准备与缅甸商讨，收购该国一个濒孟加拉湾的港口，被视为中国“一带一路”政策的一个重要举措。

路透社引述消息人士指，如果财团与缅方达成共识，可望取得位于缅甸西部若开邦的皎漂港（Kyaukpyu）70%到85%股权。该港口估计价值大概73亿美元。

消息也指出，如果交易成功，中方愿意放弃早前在争议声中停工的密松大坝（Myitsone dam）。

图片版权 AFP Image caption 中国企业早前接管了位于巴基斯坦的瓜达尔港，它同样比邻孟加拉湾。（资料图片）

路透社指，中方放弃密松大坝的条件之一，是要缅甸让中方投资其它北京认为具战略价值的地方，包括皎漂港。

北京政府十分重视皎漂港的原因，可能是因为运油船可以直接在该港卸下从中东运来的石油，并透过油管输送到中国，不用再取道马六甲海峡和南中国海。

缅甸总统吴廷觉四月访华期间，两国就签署了协议正式启用一条连接孟加拉湾与中国云南省的输油管。

缅甸政府在皎漂港交易中似乎处于十分被动的位置。消息指，它只能在中信集团四个建议中选一个，但不论它选哪一个，最终对皎漂港的控制权都不会超过30%。

路透社也指，缅方担心这会让中方对港口有绝对控制权，但碍于财政问题，它大概没有其他选择。

图片版权 AFP Image caption 缅甸民众反对密松水电站的抗议活动得到了当时的民主派领导人昂山素季的支持。（资料图片）

交易还包括在皎漂港附近兴建一座投资总值23亿美元的工业园，用以发展一个经济特区。缅甸政府希望以这个工业园振兴邻近地区的经济。

缅甸环保部门将会审视这个计划能否符合当地的环境评估。但当地有反对声音指当地居民不会在计划中得益，也有人权组织指计划会迫使20,000多名当地居民迁离家园。