台湾才女作家林奕含父母:还有三人遭同一补习老师侵犯

图片版权 Facebook / Yihan Lin Image caption 女作家林奕含父母再发声明

女作家林奕含自杀震撼台湾，根据台湾媒体报道，林奕含父母周五（5月5日）深夜再次发出声明，指还有三名女学生遭同一位补教老师“伤害”。

立法委员林俊宪对BBC中文网说，這篇來自通讯软体旳声明的确出自林奕含父母。林俊宪早前对媒体说，事发后每天都有跟林奕含父亲、台南名医林炳煌联系。

林俊宪说：“他们还没有决定下一步行动，因为他们还在悲伤的状态。”

林奕含4月27日在台北家中自缢，她的父母其后通过出版社发声明指，林奕含自杀是因为她在八、九年前被补习班名师“诱奸”，引起各界关注。

林奕含的遗作《房思琪的初恋乐园》描述多位女主角被补习班老师侵犯的遭遇，林奕含在生前曾否认自己就是房思琪。

最新声明内容

图片版权 Getty Images Image caption 台湾补习风气很重，不少学生都为了升学参加补习班

根据多间台湾媒体报道，林奕含生前曾向父母透露另外还有三名受害人，其中一名被黑道威胁被逼拍摄裸照，一名是林奕含在台南女中的学妹，另一位是通过网上讨论区PTT控诉的女学生。

为了保护这三名女生，林奕含从未透露她们的名字。

声明结尾写着：“正因为我们知道，受害女学生不只是奕含一人，所以我们才会那么希望，要预防！不要再有下一个房思琪！”

但最新声明跟第一份声明有不一样地方。最初的声明说，书中女角的遭遇“都是女儿一人的亲身遭遇”，但今次声明却指还有三名受害者。

林奕含专访独白曝光

图片版权 Facebook / Guerrilla Publishing Image caption 书中角色李国华是一名补习班名师，几名女生都被他侵犯

网站“Readmoo阅读最前线”周五（5月5日）发布林奕含的视频专访，当中林奕含作出16分钟的独白，剖析自己小说《房思琪的初恋乐园》的命题。访问在她轻生八天前进行。

她说：“这个故事其实用很简单的大概两三句话就可以讲完，很直观、很直白、很残忍的两三句话就可以把它讲完，就是，有一个老师，长年用他老师的职权，在诱奸、强暴、性虐待女学生，很简单的两三句话，然而我还是用很细的工笔，也许太细了的工笔，去刻画它。”

“我要做的不是报导文学，我无意也无力去改变社会的现况，我也不想与那些所谓大的词连接，也不想与结构连接。”

案件发展

图片版权 Facebook / Yihan Lin

根据《自由时报》报道，台南地检署的妇幼专组专责检察官已展开调查，不过台南地检署指由于林奕含案是疑似性侵犯的案件，现时不会对外公布调查细节。

不过，据台湾传媒报道，台南地检署仍未联络到林奕含的父母。

台湾中央社周四（5月4日）报道，台南市警局已成立专案小组调查，但亦指林奕含双亲至今从未报案。

法律问题

台湾国立成功大学法律学系李佳玟教授早前接受BBC中文网采访时表示，由于“诱奸”在法律上是指诱使一个人脱离家庭，林奕含一案明显不符这个法律定义。

根据台湾《刑法》第227条，假如当事人未满16岁，不管使用甚么手段、当事人是否愿意，与16岁以下的对象性交必然是违法行为。

但据林奕含父母所言，林奕含在八、九年前被“诱奸”，所以事发时林奕含应该已经超出年龄。

李佳玟指出，林奕含案可能与《刑法》第221条及228条相关。

Image caption 性侵对受害人来说带来无穷伤害

第221条规定，任何人以“违反其意愿之方法”强迫性交，则属犯罪。但李佳玟指出，假如当事人没有明显的拒绝或反抗动作，取证会有很大的困难。

第228条底下，因任何关系──包括亲属、监护、教养等等──受自己监督、扶助、照护之人，利用权势或机会为性交者，也是犯法。

李佳玟说：“即便这个人答应，两人权位相差太多，你在用你的权势地位，（法律）还是会成立。”

林奕含一案尚有很多疑问，只能待相关政府、司法机关查明。

女作家生前说自己无意亦无力改变社会。讽刺的是，她的离去却让社会不得不凝视诱奸和强暴等禁忌话题──但她已经无法知晓这一切。