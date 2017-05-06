史上最多六人竞选 百年国民党能年轻化？

图片版权 CNA Image caption 国民党党主席竞选政见发表会，六位候选人一字排开接受拍照

史上最多人

台湾的中国国民党于5月6日举办党主席选举电视政见发表会，六位候选人纷纷上台阐述对党的理想与抱负。这次的选举也是该党史上最多人角逐，包括现任主席洪秀柱在内，还有郝龙斌、吴敦义、詹启贤、潘维刚与韩国瑜五人。

六位候选人中，最年轻的是即将于6月满60岁的韩国瑜，而最年长的洪秀柱与吴敦义将满70岁，可说是"花甲战争"。然而，他们之前也都表示一个共同诉求，就是"重用年轻世代"。

而除此之外，各个候选人政见依旧围绕在"捍卫中华民国"与"反对台湾独立"，甚至也有人把过去的总统蒋经国再度搬出，强调要"不忘经国先生精神"。

其中，民进党的施政与过去李登辉前总统的执政也成为政见发表会批评的对象。对于去蒋化、台湾人的身分认同等也有许多意见。不过核心问题是，在许多老一辈的当政下，国民党年轻人是否可以走出一片天。

诉求年轻化？

1994年出生，现任国民党青年团团长与中常委的吕謦炜，接受BBC中文网访问时表示，年轻人在国民党，争的就是"公平、希望的竞争空间"。不过谈到这两次的党主席选举政见会，他仍直言"不太满意"，甚至有点失望。

吕謦炜说，除了洪秀柱与郝龙斌外，剩下几位候选人还是言论较空泛，甚至只想打倒执政的民进党，没有具体的政见表示要如何带领党向前走。 "还有一些候选人一直提当年勇，强调以前汗马功劳，但对未来国民党就是不说清楚"。

但他也强调，国民党常常提起蒋经国，不是活在过去，而是正视过去蒋经国"与民同在"的精神，而洪秀柱接任党主席来，他也确实感受到这段时间洪秀柱愿意倾听年轻世代声音，也表示很多年轻心声"有被采纳"，青年团也在规划"蓝领计划"，未来将培养35岁以下年轻人成为领导干部。

只是吕謦炜也跟特约记者坦承，国民党中央跟地方的声音还是有落差，党内年轻跟老一辈也有落差，甚至在台湾20至29岁年轻人间，国民党支持度也是"低迷"。他说，不论执政的民进党，还是新的政党"时代力量"，国民党在搏得年轻人认同还需多努力。

"别与青年对立"

对于这样的说法，时代力量发言人李兆立则跟特约记者表示，国民党至今在年轻世代没有显著支持，问题还是在于许多议题站在年轻人的对立面，比如"转型正义"、"党产"、"去蒋化"甚至"年金改革"等等。

李兆立也认为，就他们政党立场来看，这六位候选人不论谁当选，也不会替国民党带来什么改变，未来掌权的多数"绝对是老一辈"。台湾年轻一辈已不再迷信过往权威、而是希望一切透明公开，全民参与，根据事实来讨论。

李兆立分析，国民党组织太过庞大，就好比开个中常会，永远是那些老一辈占据发言空间，年轻人可能偶尔发个声，当作"青年参与"意见，但是拥有权力跟能够发声终究是两回事，"权力还是在那些老人手上"。

他也认为，国民党内部年轻人可能也都认为党产，甚至两蒋都不再重要，未来怎么走比较重要。但没办法是，老一辈是无法摆脱这些过去两蒋还有党产的包袱，甚至稍有异声，老一辈都会群起攻之，年轻一辈自然压力大。

最后他建议，国民党应该要去思索自身组织再造的问题，包括组织"扁平化"，把过去各派系林立山头的状况整顿，并且做到让每位登记的党员清楚地知道党团运作、让党员们实质参与。

选后恐分裂？

目前从台湾媒体选举民调来看，若是这次的投票率有达到59%，吴敦义则以46%的支持度夺冠。但在未过半的情况下，势必还是要进入第二轮的投票。

就有其他媒体预估，要是外省背景的洪秀柱或郝龙斌当选，可能会引发本土派系"出走潮"，若是吴敦义当选，恐怕也是会引发一些外省派系出走，都会出现些许分裂状况。

然而，吕謦炜却对此不担心，他跟特约记者说明，过去不论是出走的新党、亲民党甚至台联等政党，都不免要濒临泡沫化，未来国民党退一万步来说，纵使有"分裂"，但泡沫化掉的绝不是国民党本体。

而目前民进党执政，虽然遭受许多批评，但国民党的民调并没有因此相对回转，这次的党主席选举也在台湾政治圈中相对低调。无论是年轻族群还是其他方面，国民党"挽救民调"还有很长的路要走。