中国人大委员长张德江巡视澳门　要抓青年政策？

图片版权 AFP Image caption 这是张德江自2004年以中共广东省委书记访问澳门后再次官式来访。

中国全国人民代表大会常务委员会委员长张德江到澳门巡视三天，据报将针对青年政策方面有所发表。

身兼中共中央港澳工作协调小组组长的张德江星期一（5月8日）中午时分抵达澳门。他在简短讲话中称是受中国国家主席习近平委托前来视察。

这次是继总理李克强去年10月出席中国—葡语国家经贸合作论坛后，北京中央领导官员再次到澳门调研。北京与澳门当局对其行程所言甚少。

澳门据报实施了严密保安措施，近日也先后有多名香港民主派政治人物与记者被拒入境，怀疑与张德江访澳有关。

张德江在澳门要做什么？

澳门特区新闻局此前公布称，张德江这次是受行政长官崔世安的邀请来访。张德江星期一抵达澳门机场后称，他这次来澳门是要“感受”、“考察”和“鼓劲”。

新闻局对张德江的具体行程所言甚少，除了抵达、离开澳门以及听取澳门特区政府工作汇报这三项外，供媒体报名采访的被称为“座谈A”、“视察A”等等。

直到张德江抵达后，新闻局才公布张德江将在北京中央政府驻澳门联络办公室（澳门中联办）专门接待政要的主教山新竹苑宾馆会见崔世安，其后与中国全国政协副主席、前特首何厚铧会面，晚上到竹仔室澳门礼宾府接受崔世安夫妇宴请。

图片版权 Macau GCS Image caption 张德江（中）其后到澳门政府总部内听取崔世安（右四）作工作报告。

另一项得到确认的行程是星期二（9日）早上到立法会视察。澳门头号亲建制报章《澳门日报》指出，这是1999年治权移交以来首次有中国国家领导人到访澳门立法会。

澳门老牌民主派社团新澳门学社副理事长苏嘉豪对BBC中文网说：“我估计不到开始的一刻都不知道（会面）形式。按照过去的情况，议员们很有可能只能听（张德江）单向的训示。”

澳门本身并不存在政党，立法会的33名议员中只有四人被视为民主派背景，分属三个社团。其中欧锦新、吴国昌两名议员已表示将试图向张德江递交公开信，要求张德江关注崔世安至今没有按照《基本法》规定启动政改流程，实现立法会与特首双普选。

澳门将于9月份举行立法会换届选举，张德江此时巡澳，一些现任议员此前接受香港媒体采访时说两者关系不大，但苏嘉豪认为还是有关系。

苏嘉豪对BBC中文网说：“张德江在‘两会’期间已经打了‘开口牌’：要确保爱国爱澳的人参选、当选，让澳门中联部和特区政府全力配合。”

“我不排除访问立法会这事，从姿态上是要振奋军心，对于已经占绝大多数的建制派给些指示。”

图片版权 BBC Chinese Image caption 这是澳门立法会首次有中国中央政府官员到访。

余下的行程方面，直属中共港澳工委的香港《文汇报》透露，张德江将在星期三与教育界和高校代表座谈，地点据称为位于珠海横琴澳门租界上的澳门大学。

澳亚卫视则对张德江此行列出四个看点：

对博彩业“一业独大”提意见，体现对澳门适度多元发展的“支持” 谈论“一带一路”、“粤港澳大湾区”等澳门与周边地区的经济联动 张德江会否如传闻一样，在澳门会见香港候任特首林郑月娥 会否为澳门带来“实实在在的惠澳政策”

澳门市面保安有多严密？

在张德江抵达澳门前夕，官方公布多处公共巴士改道、封闭澳门机场停车场等措施。到澳门采访的香港记者则注意到，主教山、俗称“澳门蛋”的东亚运体育场和立法会大楼外都有不同程度的封锁。

BBC中文网接触到的澳门网民均称，星期一市面交通情况未见异样，但一位大型赌场的职员对BBC中文网记者表示，早上赌厅内客人“特别少”，在24小时运作的赌场内并不常见。

不过，张德江抵达前多日，澳门也再次以“对内部保安的稳定构成威胁”为由，阻止香港立法会议员尹兆坚在内的数名民主党派人士入境。一名香港《苹果日报》记者星期天准备入境采访时也有同样遭遇。

图片版权 AFP Image caption 一些香港民主派人士和媒体记者在张德江抵澳前夕被拒绝入境。

自2009年澳门通过《维护国家安全法》后，这类情况在北京高官巡澳等“敏感日子”时有发生。香港立法会民主党籍议员涂谨申接受本地媒体采访时批评，港澳同属中国特区，澳门当局在没有充分证据下，以敌视态度拒绝港人入境，严重影响双方关系。

亲北京网民似乎很欢迎澳门的做法。一条有关《苹果日报》记者被拒绝入境的新浪微博帖文形容澳门“真的超给力”。一位跟帖网民说：“港澳台地区，最让国家省心的就是澳门，一个是爱家的乖孩子，两个是耍闹着离家出走的熊孩子。”

《澳门日报》在迎接张德江的特刊报道中特别重提，2015年10月澳门立法议员代表团访京时，张德江对澳门立法会完成《基本法》第23条的国安立法表示肯定，又在社论中称澳门实践”一国两制“的经验值得推许。

“青年有关”之说怎么来？

图片版权 AFP Image caption 热衷参与民主运动的澳门年青人并不罕见。

张德江这次巡澳，外界只知道将发表“重要讲话”，但不久就传出有关讲话可能涉及青年政策。中国全国港澳研究会澳区理事杨道匡星期一出席官方澳门广播电视（TDM）的直播节目时说到，习近平2014年主持第四届澳门特区政府就职时的讲话提出了四项要求，其中就包括“继续面向未来，加强青少年教育培养”。

全国港澳研究会是中国国务院港澳事务办公室支持的官方智库，前段时间在香港政改争议以至于所谓“港独”问题上时常高调表达北京官方立场。

新澳门学社的苏嘉豪对BBC中文网说，崔世安日前向五位司长——特区政府最高级官员——下达行政长官批示，要求做好青年工作。他解释说，利用“行政长官批示”这种方法来下达政策指示十分罕见，似乎是要配合张德江到访作出宣示。

“这四场座谈会，不排除其中一场会是那些青年团体，方向我想还是推动、灌输年青人的所谓‘爱国爱澳’的思想。”

苏嘉豪还认为，北京重视澳门青年政策，与2014年先后爆发澳门反《离补法》示威和香港“占领中环”抗议有关。这两起事件后来分别被两地社运人士称为“光辉五月”和“雨伞运动”。

“社会发展并不会从任何曾经发生过的事情中抽离，哪怕是两、三年前发生的事情还是会在青年人的思维中延续下来……年青人不会忽然因为事情发生了很久，他们当时受启发的观念就会消失掉，因此（北京）要及时‘勒住’年青人。这跟香港‘占中’之后，年青人在社会进步上占有主动角色很有关系。”

澳门市民有多欢迎张德江？

图片版权 AFP Image caption 一批小孩在澳门机场停机坪喊起“热烈欢迎”口号迎接张德江。

星期一的《澳门日报》有十多页全版广告，是各家企业、社团欢迎张德江到访的启示。与此同时，香港《苹果日报》报道了一些澳门市民对张德江巡澳期间的封路措施可能造成扰民的担忧。

这次张德江到访前，港澳两地民主党派和社运团体均未表态要趁机发起游行、示威，但过去的周末先后有不同团体到澳门政府总部或中联办递交请愿信，要求转交张德江。

例如，据网站论尽媒体报道，扎铁工人工会促请北京加大反腐败，并在视察期间多了解民生民情；赌场职工工会要求立法保障工会合法行使权利。

苏嘉豪向BBC中文网形容，这是澳门“长期累积下来的臣民心态，期望王帝拯救百姓苍生”。市民认为向特区政府提出的诉求得不到回应，倒不如期望北京中央“老爸教小孩”。

他说，向中央官员反映对澳门内部事务的诉求，在他们眼中是“舍难取易”。但站在其政团立场，此举有违“一国两制”，他们认为值得商榷。