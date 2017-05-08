你问我答：蔡英文上任一周年 你最关注什么？

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5月20日是蔡英文就任台湾总统一周年，同性恋权益、两岸及中美台关系、年金改革、食品安全……你最关注的议题是什么？

日前总统府公布“365天我们一起完成的事”统计报告，称新政府上任后，出口年增率由负转正。对比2016年马英九执政时期，2016年下半年对中国出口成长率成长9.4%。失业率下降、来台外籍旅客较一年前成长25万人次。

但在过去一年中，蔡英文政府在同性婚姻合法化的进程被挺同团体批评为“违背选举承诺”。“一例一休”等劳工议题、年金改革也引发多次抗争。

在两岸关系方面，中国方面认为蔡英文没有正面承认“九二共识”，两岸官方交流停摆。其中引发多起政治事件，如将海外电信诈骗犯遣送中国、台湾活动人士李明哲赴中国被拘留至今等等。

中美台关系方面，2016年底，当时为美国候任总统特朗普与蔡英文通电话，引起国际关注。但随着习近平访美与特朗普会面，中美台关系仍是受高度重视的复杂议题。

BBC中文网邀请读者提问，蔡英文执政一周年，你最关注的议题是什么？

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表格提交时间至英国时间2017年5月14日，敬请把握提问机会。