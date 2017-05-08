维权律师谢阳法庭改口称未遭刑讯逼供

图片版权 Twitter Image caption 谢阳在2015年7月被捕

中国一名人权律师周一在法庭对其"煽动颠覆国家政权"的指控认罪。律师谢阳的案件受到了国际媒体关注。批评者形容这是一场"作秀式的庭审"。

谢阳参与过一些被中共认为是政治敏感的案件，在2015年夏天的所谓"709案"中他和数百法律界人士和活动人士被拘禁。

谢阳在2015年7月被捕。中国媒体报道说，谢阳曾经是湖南律师，他在当地代理案件时组织他人干扰法庭，涉嫌扰乱法庭秩序罪；另一项罪名则是警方查明的谢阳涉嫌煽动颠覆国家政权罪。

"认罪"

中国的《环球时报》在推特帐号上发布了审判视频，视频显示一名法官问谢阳提问当局是否保障了他应有的权利，他回答说他的权利完全得到了保障。

当问到当局是否在案件中使用刑讯逼供，谢阳表示没有刑讯逼供的行为，"更没有遭到酷刑"。

此前，谢阳曾经指责警方对他施行限制睡眠，长期审讯，殴打，死亡威胁和其他凌辱行为。人权组织说，谢阳曾经对由其家人指定的律师提供过警方和检察机关对他用刑逼供的证词。

香港媒体先前播放了有关视频，显示谢阳在监牢里的活动，快步跑上楼梯，还笑称自己身体健康、一天睡9小时。视频旨在说明谢阳未遭酷刑。

2017年初，加拿大、澳大利亚、日本、瑞士及法国、英国等7个欧盟成员共11国的驻华使馆联合致信中国公安部，要求中国官方对谢阳等人遭受的酷刑指控进行调查。

湖南检方在调查报告中披露，所谓"谢阳遭遇酷刑"文章是由此前因涉嫌颠覆国家政权等罪名而被捕的维权律师江天勇所策划，目的是"抹黑政府，干扰司法机关办案"。

湖南长沙中级人民法院说，谢阳面对"颠覆国家政权和干扰司法办案"的指控认罪。

法庭听证记录显示，谢阳承认在香港和韩国接受过"培训"。他在法庭承认自己受到了"西方宪政思想洗脑"，要在中国"推翻现存制度，发展西方宪政"。

庭审

湖南长沙中级人民法院周一结束了对谢阳的庭审，判决将在晚些时候做出。

长沙中院透露，参与此次庭审的旁听人员包括中共人大代表、政协委员、谢阳亲属、中国境内媒体、境外媒体以及民众共40余人。

今年早些时候，流亡美国的谢阳的妻子说，事先没有从当局那里得到任何消息。她说，法庭虽然说被告家人出席了庭审，但是她无法同他们取得联系。

4月25日数十名谢阳的支持者和数名外交官聚集在长沙法院外等待参加庭审，但被告知审判被无限期推迟。外交官说，自那以后他们没有得到审判进行的新日期的通知。

2015年7月9日是首位维权律师和活动人士"消失"的日期，所以他们被拘禁打压被称作"709案件"。大部分被拘禁的人士都获得保释，但去年法庭对6人判以重罪。