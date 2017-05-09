徐晓冬噤声：“我正在关门自省和学习”

你的器材不支持播放多媒体材料 徐晓冬：“我正在关门自省和学习”

中国"格斗狂人"徐晓冬周二（5月9日）对BBC中文说，他现在正在关门自省，学习传统武术知识。

4月27日在成都和"太极雷公"雷雷进行了一场"武林对决"后，徐晓冬受到广泛关注。当天对决的视频网络点击量达到数千万。徐晓冬的新浪微博粉丝每天增长数万人，他还在中国一些直播平台上进行网路直播，观众规模高达数百万。

中国“格斗狂人”徐晓冬爆红：“我正站在风口浪尖”

徐晓冬5月4日接受BBC中文电话采访时表示，"我只是一个在武林中打击虚假'武术大师'的普通人"。他说自己正在挑战的是一百年来某些中国传统武术中的欺骗，打的是"传统武术中的假"。

但在5月7日，徐晓冬在各个网络平台上宣布，取消原定于当天举行的一场"全球新闻发布会"。随后，粉丝数已经超过40万的徐晓冬微博账户从网上消失。

徐晓冬称，对微博被封号一事"没法解释"，并表示"我不会发布任何消息，这段时间我都在学习"。

"我没遇到任何事，我现在生活的非常好，只是在关门自省。我要好好反省学习……我要研究传统武术一些古代的知识，我对这些知识还是很肤浅，我需要去学习，"他补充说。

徐晓冬最近一次在中国网络直播平台"斗鱼"上接受采访时说，"我只是打假，但现在我成为了打击对象。发布会（指5月7日的全球新闻发布会）必须要开，记者能来，谢谢！不能来，理解。"但他承认对记者会在哪儿开还"不知道"。

这是能够查询到的徐晓冬最后一次网上亮相，具体时间不详。"斗鱼"上的相关视频目前已经无法观看。

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徐晓冬5月4日接受采访时透露，自己做了点击率极高的视频并发布了打击虚假武术大师的声明后，工商、税务、消防等多个部门正在找他"处理问题"。但他认为"政府这样做对我是一种保护"，因为"我是有了一点名气的人"。