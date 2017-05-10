韩国大选：文在寅当选　习近平道贺　媒体问萨德

图片版权 Reuters Image caption “萨德”反导系统所引发的中韩紧张关系成为文在寅就任后要处理的“烫手山芋”。

韩国人权律师文在寅当选并就任韩国第19任总统，中国国家主席习近平向其道贺。

官方新华社报道，习近平星期三（5月10日）向文在寅拍发了贺电，称愿与文在寅一道努力发展中韩关系。

文在寅是因前总统朴槿惠被揭发“闺蜜干政门”系列腐败案而被罢免，朴槿惠在任时批准部署美军“萨德”（THAAD）反导系统，被中国视为国家安全威胁，使中韩关系急冻。

在习近平履行外交礼节之际，中国国家级官方媒体纷纷围绕文在寅将如何处理“萨德”问题放话，对这位新总统的立场提出质疑。

中国的贺电说了什么？

新华社通稿称，习近平指出，中韩建交25年，“两国关系全面深入发展，各领域交流合作成效显著，为两国人民带来了实实在在的利益，也为地区和平与发展作出了积极贡献”。

“习近平强调，我始终高度重视韩国和中韩关系。中方愿同韩方共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。”

“我愿为此同你一道努力，使中韩关系发展更好地惠及两国和两国人民。”

从这份通稿所见，习近平并未提及“萨德”系统问题。

中国媒体都怎样质疑文在寅？

在文在寅当选消息星期二（9日）晚确认后不久，中共《人民日报》系报章与社交媒体平台的评论接踵而来，各篇文章都带着一些质疑。

《人民日报》客户端写手岳小乔：“虽然文在寅曾表达过对韩国部署‘萨德’的不同意见，但他的立场却并不坚定，表态也时有摇摆。”

“虽然文在寅入主青瓦台不一定马上会让韩国部署‘萨德’反转，但从文在寅此前的立场看，暂缓部署‘萨德’、重新讨论决定也不是没有可能的。”

“然而，对于文在寅来说，除了'萨德'问题和朝鲜半岛局势，如何恢复国民对政府的信任、如何处理与中美的关系，也是接下来要面对的难题。这位‘临危上任’的新总统，之后的执政之路注定不会太平坦。”

《人民日报海外版》微信公众号侠客岛“资深半岛问题专家三江汇友”：“说到底，中韩关系的新发展必须重新启动，重新设置。”

“事实都得分开看。好的方面是，文在寅团队中‘中国通’比较多，可以确定的是新政府至少不会像朴槿惠那样比较极端地完全无视中国、背后捅刀子的政策取向，但正因为其熟悉中国，因此也不一定很好打交道。”

环球网微信公众号写手客舍青青：“此次韩国总统选举其实是一个早产儿……早产的风险很多时候是流产，甚至夭折。”

“事实上，美国与黄教安主政的韩国匆匆部署‘萨德’，目的就是抢在大选前将生米做成熟饭，担心在韩部署‘萨德’计划可能随着新政府上台夭折。”

“拔掉‘萨德’这根毒刺，韩国不是为了中国，而是为韩国自己。不然，创伤将越来越大，直至：病入膏肓。”

《环球时报》社评：“韩国保守派政府强行加快‘萨德’部署，试图制造‘不可逆转的既成事实’。然而对的事情都难保证没有变数，更何况‘萨德’这样一个错误的决定。”

“中韩两国没有根本的利害冲突，只要排除关键障碍，两国民间的互视态度必将迅速发生重大改观。毫无疑问的是，大选胜出的文在寅总统现在手里握着一把钥匙。”

中国的“贺礼”是……导弹试射？

就在星期二韩国总统选举投票之际，中国国防部新闻局证实，解放军火箭军部队“近日在渤海某海域进行新型导弹武器作战检验，达到了预期效果”。

国防部称，此举是为了“提高部队遂行任务能力，有效应对国家安全面临的威胁”。

解放军东部战区陆军机关报《人民前线》星期三在其微信公众号发文评论此消息说：“敲黑板，请注意这三个重点：1、时间是近日，也就是'萨德'在韩部署的时候；2、地点在渤海某海域，也就是离韩国距离较近的地方；3、新型导弹武器作战检验，不是其他武器是导弹武器，不是其他演练是作战检验。”

文章说：“话说到这个份上，听话听音，弄明白了吗？”

“中国肯定不会眼睁睁看着‘萨德’在韩落地吃这个'哑巴亏'，一直持坚决的否定态度。无论是民间的抵制乐天还是中国政府在各种场合的声明，都明确表明了这一点。”

“全球战略讲究的是一种平衡……任何一个大国如果想通过发展导弹防御系统，只让本国可以打别的大国而让别的大国打不了自己，从而使自己处于绝对安全之下，这就是破坏了战备平衡，肯定不会被另外的大国所接受。”

“韩国必须明白，他让美部署的不是'萨德'，而是给自己未来引进的灾祸。现在韩国总统大选已经结束，下任总统对部署'萨德'持何种态度，自己看着办。”

韩国媒体重视“萨德”问题吗？

韩国多家主要媒体星期三也重点甚至首要谈论了文在寅新政府该如何处理“萨德”系统问题。

《中央日报》记者刘智惠：“文在寅总统强调由韩国主导解决朝核问题，为此必须要与周边国家进行合作。但现在堆积了很多敏感的议题。目前，在韩半岛部署末段高空区域防御系统（THAAD，萨德）的问题，与韩国新政府如何迈出对美和对华外交的第一步直接相关。 ”

《朝鲜日报》记者庾龙源：“如果按照文在寅此前的公约，萨德部署当即将遭遇难题……由于萨德部署决定过于仓促的印象过于强烈，因此无论以何种形式都极有可能对萨德部署决定过程展开调查。”

《韩民族日报》社论：“对于文在寅总统而言，应当将国政遗留问题中放在首位的问题便是外交安保领域。”

“针对不断加剧的朝核危机，美国和中国展开紧急行动，朝核危机正在进入一个至关重要的十字路口。稍有不慎，韩国便会像大韩帝国末期一样，本国的命运需听凭周边强国左右。”

“文在寅总统就任后应该……以坚决而柔和的姿态与朝鲜展开接触，开创韩朝关系新局面。在大选前进入实战部署阶段的萨德问题也需要回到原点重新研究。同美国和中国等相关国家展开广泛协商，并在国民协商的基础上，寻找合理解决之策。”

韩联社北京分社：“多方预测，中方很可能与文在寅政府共同寻求打破僵局的方案……但韩中两国在‘萨德’问题上寻求突破口不会顺利。”

“分析认为，需要韩美两国先达成某种共识后，再由韩中两国进行具体磋商。有观点预测，韩国新一届政府将尽早派高级别特使到中国寻求谅解，并承诺彻底管控‘萨德’运行。”

“韩中两国恢复经济和文化交流将成为韩国新政府另一项任务。现代经济研究院发布的数据显示，中方反制‘萨德’措施预计仅在今年给韩方和中方造成的损失分别达8.5万亿韩元（74.83亿美元；518亿元人民币）和1.1万亿韩元。”

“在全球经济下行的情况下，中方需要同主要贸易伙伴韩国加强合作提高本国经济增长率，且两国文化交流断层实际上已达到极限，因此中方有可能分阶段解除反制‘萨德’措施。”