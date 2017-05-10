香港民阵七一游行申请借用维园遭拒

图片版权 Getty Images Image caption 香港民阵每年都会举行"七一游行"，争取各种政治权益。（资料图片）

香港泛民主派组织民间人权阵线计划于7月1日发动"七一游行"，并申请借用维多利亚公园作为游行起点，但遭官方拒绝。

民阵召集人区诺轩周三（5月10日）向媒体表示，他们接获政府有关部门通知，根据性质优先的内部指引，决定今年7月日不批准他们租用维园足球场作为游行起点，场地将租予“香港各界庆典委员会”，举办庆回归活动。

康文署回覆查询时指，于3月中收到香港各界庆典委员会申请，于6月下旬至7月初在维园足球场举办庆回归活动，并在4月上旬收到民阵申请，借用维园足球场、中央草坪和音乐厅举办游行活动。

康文署表示一般而言，如有不同机构申请在同一时间同一场地举办活动，会按优先次序考虑申请。

但是区诺轩说，民阵于3个月前已申请借用场地，却仍遭拒绝，而这也是民阵借用维园时首次遭拒。

区诺轩批评有关部门在事件上有政治考虑。

民主党许智峰认为，当局此举令人质疑是否打算想霸占公共空间“灭声”。他指七一游行是一年一度市民发声的场合，如果连七一游行也没进一步压缩民间社会表达意见的空间，认为并不合理。

民主党另一立法会议员林卓廷也批评，“七一游行”过去一直在维园起步都相安无事，不解特首梁振英为何在任期最后要添麻烦，认为做法会激起更多民怨，质疑当局是因国家主席习近平访港，故将安全系数“要提高安全水平”，但做法会只会适得其反。

获批准使用维园的香港各界庆典委员会由多个工商社团组成，他们将会举办庆祝香港主权转移20周年的活动。

今年7月1日是香港主权转移20周年，年内香港会有各种庆祝活动。

当天，香港行政长官及主要官员将会宣誓就任，外界预料习近平将会来港监誓，届时警方将会高度戒备。

新闻背景：香港七一游行

2003年起7月1日，泛民为反对政府就防止叛国和分裂国家等罪名进行立法，发起50万人大游行。其后，民阵每年都会举行"七一游行"，争取各种政治权益。

历年游行的组织者是香港民间人权阵线。

香港特区政府2002年9月24日公布了有关根据基本法第23条就叛国、颠覆、泄漏国家机密等7项罪行立法的咨询文件。基本法23条立法在香港引起了前所未有的争议。

香港政府原定2003年7月9日在香港立法会二读通过有关根据基本法第23条立法的《国家安全（立法条文）条例草案》。

2003年时的香港，经济低迷。民众认为当局应对萨斯危机不利，再加上23条立法，香港人对前途的担忧和对特首董建华的不满爆发。

2003年有50多万香港人参加了七一游行

当年的7月1日，香港超过50万人走上街头游行，反对23条立法，要求董建华下台。游行主题为"反对二十三，还政于民"。

香港民众表达民意的七一大游行引发所谓的"七一效应"，香港政府第二年决定撤回国家安全条例草案，"以消除社会对当局按照基本法23条规定立法所带来的疑虑"。

2003年的七一大游行也导致一年多后特首董建华下台。

七一游行使香港人一改政治冷感形象。香港人也似乎看到了民众的力量。从此，七一游行成为香港政治日历上的一个固定节目。

七一游行参加人数往往也成为衡量香港市民对特区政府满意度的标准之一。