逝者：中国外交教父钱其琛与他的港澳台

图片版权 CNS Image caption 钱其琛从中共地下党员转变成共青团领导，继而以外交为终身职业。

长期主持外交工作的中国前副总理、中共中央政治局前委员钱其琛在北京病逝，享年90岁。

中国官方新华社公布，钱其琛5月9日深夜在北京逝世，但没有说明具体病因。葬礼安排目前仍待公布。

钱其琛主持了中国与前苏联关系正常化、与印尼复交、与新加坡建交等工作，后来先后主持筹备香港主权移交与澳门治权移交工作，与英国、葡萄牙外交官谈判具体安排。

新华社与中国中央电视台《新闻联播》的唁电称呼钱其琛为“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家，我国外交战线的杰出领导人”。

对于钱其琛离世，香港民主党前立法会议员，支联会主席何俊仁接受BBC采访时评价说，钱其琛的形象很好，聪明得体，政策立场明确且强硬，但不至让人感到冒犯。

前香港总督卫奕信男爵（Baron Wilson of Tillyorn；魏德巍）对星期四（5月11日）出版的英文《南华早报》说：“很遗憾得悉钱先生的死讯，他是一位非常好的外长。”

从地下党、共青团到驻苏联使馆

钱其琛1928年1月5日在天津出生，祖籍江苏嘉定，但后来在中共建政后改划予上海。1942年钱其琛加入中共，从事地下工作，后来加入当时仍在上海发行的《大公报》报社。

1949年中共建政后，钱其琛进入中国共产主义青年团系统，历任上海三区共青团区委书记，1953年调至团中央办公厅，翌年保送苏联共青团中央团校进修，一年后开始进入中国外交系统，在中国驻苏联大使馆任职。

钱其琛在文化大革命爆发后遭下放劳动，1972年复职外交部，先后派驻苏联与几内亚，1976年出任外交部新闻司司长。因1982年有关中苏紧张关系的一番谈话，钱其琛被视为中国外交部首位新闻发言人。

图片版权 Getty Images / Hulton Archive Image caption 1950年代，中共建政后不久，钱其琛来到俄罗斯学习，并加入中国外交系统。

江泽民手下的“外交教父”

香港与台湾媒体星期四报道钱其琛死讯时，纷纷提到其“外交教父”称号。

钱其琛1982年4月出任副外长，1988年4月起接替吴学谦担任外交部长，至1998年方卸任外长，期间又先后兼任过国务院国务委员与副总理，至2003年3月才真正退休。

由此，钱其琛先后在邓小平和江泽民两任中共最高领导人之下工作，也即先后服务过赵紫阳、李鹏两任国务院总理。但他10年的外长生涯基本上是在江李体制内度过。

熟练俄语和英语的钱其琛1982年开始主持中苏关系正常化与解决边界纠纷工作，苏联倒台后转而与俄罗斯联邦打交道。1989年2月以中国特使身份出席日本昭和天皇葬礼时与印尼总统苏哈托会晤，并促成中国与印尼恢复邦交，是为“葬礼外交”。

此外，钱其琛见证中国于当年年初与越南达成从柬埔寨撤军协议，中国则停止资助与越南对抗的原红色高棉（赤柬游击队）政权。然而也有意见认为，中共始终要为支持搞血腥屠杀的红色高棉负责，钱其琛是成功地做了粉饰太平的工作。

同年6月，六四事件爆发，国际社会不满北京当局血腥镇压学运，钱其琛急需缓解中共政权被孤立的局面。1990至1992年间，钱其琛先后促成中国与沙特阿拉伯、新加坡、汶莱、以色列、韩国和南非建交，其中又秘密访问朝鲜，确定朝鲜劳动党总书记金日成谅解中韩建交。

他也成为1991年首位出席东南亚国家联盟（ASEAN；东盟；亚细安）外长会议的中国外长。新加坡于1967年牵头成立东盟本来旨在合作对抗马共等东南亚共产主义活动，钱其琛出席东盟外长会议为中国与东盟合作迈出了重要一步。

图片版权 AFP Image caption 六四事件让中国的国际形象急转直下。

图片版权 AFP Image caption 1990年10月3日，钱其琛在纽约联合国总部与时任新加坡外长黄根成签署中新联合建交公报。

图片版权 AFP Image caption 钱其琛在李鹏任内做满10年外长，年届70，仍继续在朱镕基内阁担任副总理主导外交与港澳台事务，直到75岁才真正退休。

图片版权 AFP Image caption 作为外长，钱其琛时常陪同江泽民出访。

图片版权 AFP Image caption 1999年10月19日，随同江泽民出访英国的钱其琛在安妮公主陪同下，搭乘王室马车来到白金汉宫。

接收港澳

随着中国与英国、葡萄牙先后达成1997年交还香港主权与1999年澳门治权，钱其琛先后于1996年与1998年出任中国全国人民代表大会香港特别行政区与澳门特别行政区筹备委员会的主任委员。但他在此之前就已参与到谈判工作中。

《大公报》微信公众号“晨读香江”的文章赞扬钱其琛在后过渡期的谈判中对英方“绝不妥协”，并针对当时香港总督彭定康（今彭定康勋爵；Lord Patten of Barnes）推出立法局扩大直选等政改方案，指控英国图谋不轨。

文章说：“钱其琛屡屡揭穿英方破坏香港回归前后政制衔接的企图，回归最后关头另起炉灶，1996年3月，香港特区筹委会正式决定成立特区临时立法会。”

图片版权 AFP Image caption 中国官方媒体形容钱其琛在香港后过渡期与多名英国外长周旋，当中也包括香港总督彭定康。

图片版权 Reuters Image caption 钱其琛是香港移交大典的中方代表团成员。

图片版权 AFP Image caption 钱其琛五年后公开支持董建华连任，但董建华连任后不久就因国安立法争议而下台。

图片版权 CNS Image caption 钱其琛也见证了澳门特区成立，何厚铧当上特首。

钱其琛卸任外长后继续担任副总理，期间先后发表过引起香港民主派及其支持者不满的言论。这包括在2001年表态支持首任行政长官东董建华连任，以及在2002年针对香港《基本法》第23条所规定的国家安全法立法安排，批评对国安法感到忧虑的人“心中有鬼”。

结果，2003年7月1日，港府国安立法草案引发50万人上街游行，草案被撤回，时任保安局局长叶刘淑仪下台，而董建华本人在2005年3月“脚疼下台”。

图片版权 AFP Image caption 萨斯（SARS）疫情加上“23条”国安立法促成2003年“七一”游行50万人上街。

台湾与“钱七条”

就在钱其琛主持收回香港事宜期间，他在1995年发布了《香港涉台问题基本原则与政策》，这七条规范台港两地人文政治交往与台湾机关驻港人员等的七条政策条文自此被称为“钱七条”。

台湾媒体纷纷注意到，钱其琛退任副总理后编著了《外交十记》回忆录，当中还谈到了两件涉台事件。

其一是1995年台湾总统李登辉访美。钱其琛写道，美方宣布此消息前一个月，时任美国国务卿沃伦·克里斯托弗（Warren Christopher）才向他承诺过不会让李登辉访美，因此最终结果让他感到“震惊”，而中美双方的高层往来也一度停摆。

其二是台湾向法国采购拉法叶舰与幻影战斗机一事。钱其琛形容那是一场“斗争”，北京指示中国驻法使馆与巴黎当局交涉，但没能改变发方决定。只是钱其琛也许不会想到，这起军售后来演变成一起贪污腐败案件。

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