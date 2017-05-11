北京国际峰会： “一带一路”的雄心与现实

图片版权 AFP Image caption 5月11日，北京，行人走过一块论坛的广告牌。中国召集的此次论坛将有近30个国家领导人参加。

中国宣布，将有接近30个国家的领导人在本周末齐聚北京，参加5月14日到15日在此举行的"一带一路"国际合作高峰论坛。

每一位参加者可能都会在心里想，如何确切理解"一带一路"倡议？

这是中国领导人习近平2013年提出的一个愿景，目的是让亚洲、非洲和欧洲之间规模高达数十亿美元的基础设施投资合作更加紧密，但这一宏大愿景目前还没有具体化。

中国随后倡导成立了资金总额为100亿美元的亚投行（AIB），其中中方投资达到40亿美元。亚投行的很多项目和一带一路倡议相关。

如何确切理解"一带一路"倡议？

中国官方对"一带一路"的完整表述是，"丝绸之路经济带"以及"21世纪海上丝绸之路"。

尽管中国官方媒体刊登了大量西方领导人的文章积极赞扬这一倡议，但一些外交官仍然对此战略心存怀疑。

图片版权 AFP Image caption “一带一路”论坛会场。北京希望向全世界展示自己的雄心，但有人也担心这一愿景能否实现。

一位欧盟外交官表示，对于中国的计划有很多怀疑。的确这种发展基础设施的方式对一些欧洲国家具有吸引力，但我们都知道这是中国在提升自己的影响力。

另一位了解论坛公报撰写内幕的外交人士则说，论坛就是为了直接赞美习近平和"一带一路"倡议。

随着美国总统特朗普推出"美国优先"政策，越来越多的国家在向中国的这一宏大战略靠拢。

一位亚洲国家的资深外交官说，有的国家确实在积极争取获得邀请参加这次论坛。

中国方面称2014到2016年期间和参与"一带一路"倡议的国家签署了价值超过3000亿美元的项目合同。当然其中一些项目经过了多年的准备。

但英国《金融时报》引用中国商务部的数据称，2016年中国向被认定为一带一路倡议涵盖国家的对外直接投资下滑了2%，而2017年迄今则继续下滑了18%。去年，对53个一带一路国家的非金融类对外直接投资总计为145亿美元，只占中国全部对外投资的9%。

雄心一："双赢思维"

有评论称中国建设新丝绸之路是为了统治世界，推广北京的喜好。中国对这一说法不满，称这一倡议的宗旨是共建共享。

"中国不推崇零和游戏，提倡双赢思维，"中国官媒新华社评论称，"孔子曾说，己欲达而达人。"

新华社上月还在另一篇文章中描述说，"这是谋求全球经济复苏的中国方案。"

现实一：抗议、风险和拒绝

斯里兰卡曾经爆发过抗议"一带一路"有关项目的游行。

在巴基斯坦，由于伊斯兰武装的威胁，政府不得不在投资总额570美元的"中巴经济走廊"地带增加了一个师的兵力。"中巴经济走廊"是新丝绸之路的关键部分。

这条走廊还穿过争议不断的克什米尔地区。印度则拒绝加入"一带一路"倡议。

印度财长贾特里（Arun Jaitley）上周在日本表示，"因为主权因素，我们对此持严重保留态度。"

尽管中国表示"一带一路"的宗旨是共建共享，但至少有一个国家令投资者却步——正在独力发展核武器的朝鲜。

愿景二：合作共识

论坛开幕前，中国媒体不遗余力地对此进行报道。国家电视台播放的一部纪录片里，来自各个沿线国家的市民面带微笑，称赞"一带一路"带来的变化。

中国官员称，论坛期间将签署超过50份合作谅解备忘录以及关于交通运输、能源和通讯的合作协议。

中国外交部发言人耿霜周三谈到论坛公报时表示，参会各方签署的该文件将是一份联合咨询报告，反映了各方在推进"一带一路"建设方面达成的共识。

但一位曾经为设立亚投行提供咨询的中国经济学家说，"我认为国家战略是优先考虑的因素，经济方面还在其次。"这位经济学家供职于一家北京的智库。

图片版权 XINHUA Image caption 2016年4月9日，中国工程师张青春（左二）和肯方工人在在肯尼亚蒙内铁路蒙巴萨西站工地上工作（资料照片）。

现实二：谨慎的伙伴

菲律宾央行副行长迪瓦（Diwa C.Guinigundo）上周在亚行（ADB）会议上说，对新丝绸之路进行预判很难。

"它还是一个愿景，需要被分解为具体的工作，"迪瓦说。

一些西方外交官也私下表达了担忧。他们认为，纳入菲律宾和俄罗斯这些人权纪录欠佳的国家会让峰会付出高昂的代价。

了解论坛公报撰写内幕的那位外交人士称，（关于公报内容的）谈判很艰难，至少经历了3次起草会议，其中一次长达13个小时。最初的计划是发布一份主办国声明，但中国坚持要以联合声明形式发布。

"唯一的解释是中国想为论坛增加份量。"他说。

"一带一路"2014-2016合作数据