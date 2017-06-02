六四28年后：中国是纸牌屋还是麻将长城？

图片版权 Getty Images Image caption 富豪郭文贵爆料始终坚持不反习近平，只反贪腐和主张以法治国的所谓"郭七条"。图为中国国家主席（右）及其高级智囊王沪宁

1989年天安门抗议和镇压事件28周年到来之际美国电视热剧“纸牌屋”推出了第五季。今年六四由于对中共政治的网络爆料而显得特别，中共政治如纸牌屋一样脆弱吗？

中国不断放出反腐新消息，同时也遇到所谓“以黑反腐”的指责。在出现安邦保险集团的董事长吴小晖被禁止出国的报道后，安邦集团表示吴小晖仍然有旅行自由。之前金融时报引用四个消息人士的话说，吴小晖已经被禁止出境。在过去两年当中，安邦集团成了中国在海外并购胃口最大的公司之一，投资300亿美元收购豪华酒店和其他资产。

另外一家在海外扩张而受到关注的中国公司是海航集团。报道说，海航集团在过去两年多时间里在海外并购交易总额达到了400亿美元。海航最近受到关注是由于被中国通缉的神秘富豪郭文贵4月在美国之音"爆料直播"中提到。郭文贵美国之音采访断播事件发生后，中国多家媒体诸如《财新》和《新浪》等媒体发表调查报道说，4月24日海航集团的子公司海航实业的股价急跌。

今天（6月2日）的另外一个消息是SOHO中国的董事长潘石屹说正式向纽约法院起诉了郭文贵。此前潘石屹被郭文贵指其在北京的地产项目中存在官商勾结的腐败，并且为高级领导人代持股份。目前已经在美国的潘石屹说要用法律手段对付郭文贵的"恶语中伤"。

中国"改革开放总设计师"邓小平的孙女婿吴小晖三月底开始受当局控制的最初消息据说最早也是来自神秘富豪郭文贵。

图片版权 Netflix Image caption 目前正在热播的美国的电视剧"纸牌屋"之前已经有英国BBC拍摄的同名电视连续剧，都是揭西方政党政治黑幕的讽刺剧。

中国版纸牌屋

在六四周年到来前，风靡欧美的政治剧"纸牌屋"第五季开始上演，但是对于关心中国政治的人来说，郭文贵爆料掀引发的政治追剧热丝毫不亚于"纸牌屋"观剧效应。

郭文贵像中国版"纸牌屋"的剧中人，从年初开始在网络视频直播，现身说法，为网民描述了中国高层政斗和腐败内幕。

他先爆爆料称北大方正的CEO李友和公安部副部长傅政华勾结黑幕。后来又在视频直播中指中国知名主持人杨澜的丈夫媒体大亨吴征以及中国财新传媒总编辑胡舒立替当局控制海外媒体及官商勾结。

4月郭文贵在美国之音直播采访中又开始把爆料矛头指向中共最高级的反腐官员王岐山，揭露了王岐山同最高领导人习近平的所谓矛盾，并说王岐上有位野心。

通过网络爆料短期就在社交网站推特上蓄积了20多万人气的郭文贵还号召成立旨在促成中国实现法治的"推特党"。

郭文贵爆料为1989年后海外反体制政治抗议和游说注入了强心剂。尽管郭文贵一再强调自己并不是要推翻共产党和否定中国的民族和国家，但是许支持者似乎还是从中看到了推翻共产党体制的希望。

图片版权 xinhua Image caption 中国地产大亨潘石屹（右）在郭文贵爆料中被指同北京开发官员勾结牟取暴利。潘石屹已经在纽约对郭文贵提起诉讼。

历史没有终结

许多政治异见者纷纷呼吁郭文贵利用其雄厚的财力，发挥领导作用，推翻共产党，让中国走向民主和自由。但郭文贵始终坚持他不反民族和国家，不反习近平，只反贪腐和主张以法治国的所谓"郭七条"。

也许这位神秘富豪揭露了一个海外体制反对者和政治理想主义者不愿意看到的冷酷现实，那就是政治如纸牌屋，无论如何摇摇欲坠，如何危险，它不过是个周而复始的永恒过程，不是一个史诗般的正义和邪恶较量后实现理想社会的有结尾的过程。

就在1989年那一批流亡者逃往海外开始有规模的政治反对运动的时候，发生了所谓的"苏东波"，即苏联解体，随后东欧共产主义国家相继垮台。

"苏东波"后美国政治学者弗朗西斯·福山写出了应景的"历史终结"一书，风靡世界。福山在书中认为，共产主义制度全球失败是西方自由民主的胜利。而人类社会文化进化以及人类政治形势进化的终点，顶点就是西方的自由民主。福山认为在他写书的时候，这个历史的辩证发展过程已经终结。

六四后的流亡者28年来一直在批判中共体制，认为中共及其制度早已经失去了存在的合理性。在理想上这些流亡的反体制抗议者和批评者大多仍然是福山的历史终结论者。

而郭文贵从最初的个体户到富豪的腾飞似乎就是发生在福山出版"历史终结"之后，那也是中国经济发展最快的20多年。

目前正在热播的美国的电视剧"纸牌屋"之前已经有英国BBC拍摄的同名电视连续剧，都是揭西方政党政治黑幕的讽刺剧。英国阿克顿勋爵一百多年前都说过那句名言："权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败。" 再往前推400年，莎士比亚那时候就已经开始在舞台上表现政治权力的腐蚀和腐败能力的主题。

有人说，中国人斗智斗勇的国技是麻将，而非西方的纸牌游戏。打麻将常常被戏称为"砌长城"。“麻将长城”比纸牌屋结实吗？