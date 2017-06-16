江苏幼儿园爆炸为"刑事案件"：8死 65伤

图片版权 Xinhua Image caption 爆炸起因不明，徐州市政府称"这是一起刑事案件"。

中国江苏省一家幼儿园的一起爆炸造成至少8人死亡，65人受伤，其中8人重伤。

中国新华社称，该爆炸发生在江苏省徐州市丰县创新幼儿园门口附近。

中国央视称，公安机关同相关部门已在现场开展处置工作。

爆炸起因不明，徐州市政府称"这是一起刑事案件"，已经"初步锁定犯罪嫌疑人"。

四川学生"堕楼"案：政府诚信再惹质疑

该爆炸于周四（6月16日）下午五点左右发生。

图片版权 Reuters Image caption 调查人员在创新幼儿园爆炸现场侦查。

新华社称，经核实，爆炸发生时，创新幼儿园尚未放学，该园无师生伤亡。死亡的8人中，2人当场死亡。

尚未得到核实的社交媒体的图片显示学生和家长躺在地上。视频显示受伤的人们抱着哭泣的孩子。

新华社援引江苏网警通报称，事件发生后网络流传的一段视频称系本次爆炸发生过程，经核实为今年4月外地的一起爆炸，与本次事件无关。

图片版权 Reuters

近年发生过哪些伤及学生的事件？

2017年5月，山东威海一隧道内发生大巴车祸造成11名儿童死亡。后证实，该事件为已死亡的大巴司机故意为之。

2017年1月，广西一名持刀男子进入幼儿园砍伤11名儿童。

2016年1月底，海南省海口市一男子持刀砍伤10名学生后自杀。

2014年湖北一学生家长因学校拒收其女儿入学，在小学校园内刺杀1名教师，3名学生，并致5名学生受伤。该家长后跳楼自杀。