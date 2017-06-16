盘古氏三员工判刑 “受郭文贵指使骗巨款”

图片版权 weibo/xigang court Image caption 大连西岗区法院周五对盘古氏三名高管及员工诈骗案宣判，涉及骗贷骗汇金额高达数十亿。但判决书强调三人是“从犯”。

中国大连市西岗区人民法院周五（6月16日）在微博上公布了备受关注的郭文贵旗下北京盘古氏投资有限公司及其三名职员骗贷巨款案的审判结果。

该法院称，根据《中华人民共和国刑法》、《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的相关规定，以骗取贷款罪判处被告单位北京盘古氏投资有限公司罚金人民币2.45亿元；以骗取贷款罪、骗购外汇罪数罪并罚判处被告人吕涛执行有期徒刑二年三个月，并处罚金；以骗取贷款罪、骗购外汇罪数罪并罚判处被告人解洪淋执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；以骗取贷款罪判处被告人杨英有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。

吕涛为盘古氏投资有限公司副总经理，谢洪琳和杨英均为该公司财务总监。

法院判决称，上述三人"受郭文贵指使，以虚假的合同、伪造财务报表、伪造印章等欺骗手段骗取银行贷款，数额巨大"。但强调三人"在单位犯罪中，受郭文贵指使实施骗取贷款犯罪行为，应认定为直接责任人员，处于从属地位，系从犯"。

盘古系新官司

中国新华社透露，除当天宣判的案件外，北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司有关人员涉嫌犯罪系列案又有三起案件被检察机关提起公诉。

新华社称，大连市检察机关已决定对北京盘古氏公司有关人员涉嫌职务侵占罪、故意销毁会计凭证罪依法提起公诉，河南省开封市检察机关已决定对郭文贵为实际控制人的河南裕达置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款、票据承兑罪依法提起公诉。此外，该系列案中有关犯罪嫌疑人涉嫌强迫交易、行贿、挪用资金、非法拘禁等案件，有关司法机关正在依法推进中。

美国官司缠身

4月24日，中国财新传媒及财新传媒总编辑胡舒立通过律师在美国纽约高等法院起诉郭文贵诽谤。5月30日，财新传媒及胡舒立的律师向法庭递交动议，要求法庭命令郭文贵提供相关材料或证明这些材料不存在。纽约高等法院受理了该动议。

图片版权 Weibo/pan shiyi Image caption 中国地产商潘石屹在拥有数千万粉丝的微博上宣布起诉郭文贵。

图片版权 HNA website Image caption 对郭文贵最新的起诉来自海南航空集团。

中国房地产大亨潘石屹6月2日晚在社交媒体上透露，他已向纽约法院提出诉讼，控告郭文贵诽谤。潘石屹同时还在财新网博客上发表一篇公开信，解释起诉郭文贵的原因。

6月7日，北京城建五建设集团有限公司等9间中国内地企业在纽约州高等法院向郭文贵和北京盘古氏投资有限公司和北京政泉控股有限公司等提起诉讼。状书索偿金额高达2.7亿元人民币，主要控告罪名包括，非法转移资产，非法不当获利。同时，原告还要求法院颁发禁止令，禁止被告转移目前个人名下的财产。

中国海航集团6月15日深夜在其官方网站发布声明，将起诉流亡美国的中国富商郭文贵。该声明称，郭文贵对海航集团的诽谤，已经侵害了海航集团及员工的声誉和合法权益。

"再爆料"？

在5月25日公布的视频中郭文贵表示，"现在一方面我是通过来自北京的官方的'老领导'沟通来解决问题，另一方面，北京一个'工作组'已于昨天（5月24日）抵达华盛顿。这工作组以落实特朗普和习近平达成的政治协议为由，想尽一切办法游说华盛顿，目的是将我遣送回国。"

视频最后郭文贵还警告，"6月16日将向世界公布震撼世界的证据，而且这些证据已得到美国政府相关认证部门的鉴定。"

郭文贵称，将于16号再次爆料，而政府此时进行审判就是为了阻止他继续爆料。