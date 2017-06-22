名噪一时 中国“立体巴士”最终“难产”

图片版权 Photo by Imaginechina/REX/Shutterstock Image caption 其实早在2010年空中巴士的设想就已经出现，但直到2016年北京国际科技产业博览会上这一创意才受到瞩目。

中国的立体快速巴士曾被当作是未来城市的一丝曙光，如今它却迎来即将报废的命运。

立体巴士的初衷是想要设计一种可以在道路交通工具之上行驶的公交车，其它交通工具在其下方通行。

很多中国城市都面临交通拥堵的问题，因此可以有效疏解交通的方案在中国有着很大的市场。

其实早在2010年空中巴士的设想就已经出现，但直到2016年北京国际科技产业博览会上这一创意才受到瞩目。

立体巴士曾一度被视为大众路面交通工具的革命，因为它号称可以滑行在其它交通工具上方，从而免除许多人每天数小时被困在路上的痛苦。

但近来有中国媒体报道称，该项目的试验场地将被彻底拆除。

报道称工人们已经开始移除位于河北省秦皇岛市的试验轨道。

质疑不断

图片版权 Getty Images Image caption 去年立体巴士在秦皇岛试验之后曾获得不少赞誉，但很快就遇到了对项目可行性与投资问题的质疑。

去年立体巴士在秦皇岛试验之后曾获得不少赞誉，但很快就遇到了对项目可行性与投资问题的质疑。

许多人质疑这种汽车能否适应弯道及北京的过街天桥，还有人提出这种设计是否能负荷所有乘客的重量并对电池的寿命存疑。

也有说法称并不清楚这一项目是否经过当地政府的批准，甚至有人怀疑整个项目就是一个投资骗局。

此前曾有中国媒体报道过，立体巴士背后投资人白志明担任会长的"中国建设企业联合会"曾经上过中国民政部"山寨社团""离岸社团"的黑名单，这一组织正是立体巴士项目的担保方。

而项目发明人宋有洲只有小学学历的事实也让不少人对立体巴士的可行性画上了问号。

虽然立体巴士这个项目看上去要走到尽头了，但从各界对这一创意的广泛兴趣上可以看出，解决大城市交通拥堵问题的市场潜力巨大。