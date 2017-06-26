海航创始人陈峰指郭文贵爆料充满谎言

图片版权 xinhua Image caption 海航的创始人亿万富翁陈峰在20多年前创立了海航集团，索罗斯是早期的投资者。

郭文贵爆料后，海航集团创始人陈峰首次在媒体发声，指流亡美国的富豪郭文贵的爆料充满了谎言。陈峰曾经说，中国通过市场经济仍然会实现社会主义和毛泽东的主张。

6月16日海航集团在纽约郡法院对郭文贵对该集团的腐败指称提出诽谤诉讼。两个月前郭文贵在美国之音采访中透露海航集团急剧扩张的背后有中共高层领导人及其亲属的利益瓜葛。

中国许多媒体随后也发表调查报道说，海航频繁并购扩张导致公司资产负债比增加，导致海航集团的股价下跌。

对于郭文贵对于中国反腐最高级官员王岐山的外甥，中共已故元老姚依林的孙子姚庆是海航大股东的指称，陈峰完全予以否认。

另外对于郭文贵爆料中的海航神秘持股人贯军，陈峰说他只持有公司很小一部分股份，不是重要的股东。

他还说在30多年前他同王岐山曾在中国农村发展信托投资公司共事，当时王岐山做过他的上级。他从王岐山那里学到很多东西。不过陈峰说，自从王岐山成为中共高层领导后他们就很少见面。

陈峰说，中国政府打击腐败和金融舞弊令许多人感受到了压力，这些人就开始造谣诽谤。

海航国际扩张

陈峰对南华早报记者说，如果你听信一个受到国际通缉的逃犯的话，那就成问题了。如果看看海航集团的业务记录，就明白郭文贵的爆料完全是子虚乌有。

不过彭博社报道，对于中国商业巨头海外兼并，中国已经加强控制对他们的贷款银行。

海航集团宣布了300亿美元的资产收购，成为包括希尔顿全球和德意志银行的股东，受到了全球关注。

与此同时中国银行业监督管理委员会已经要求银行提供关于包括海航集团，大连万达，安邦保险，复星集团等商业巨头的海外贷款信息。

彭博社的菲克令认为，如果苹果公司的融资来源突然被切断，苹果不会有大问题，因为苹果公司可以用银行存款和证券偿付990亿美元的债务，之后还有1580亿美元的剩余现金可供支配，可以用来投资无人驾驶汽车以及开发新型手集。

图片版权 BBC Chinese Image caption 郭文贵爆料透露海航集团急剧扩张的背后有中共某高层领导人及其亲属的巨大利益。

但同苹果公司相反，中国的商业巨头喜欢杠杆贷款。这些喜欢贷款进行收购的公司往往会出现负现金流问题。

在融资来源枯竭的情况下，热衷于海外并购的中国大集团就会陷入捉襟见肘的地步，甚至可能崩溃。海航集团的创始人陈峰说流亡美国的富豪郭文贵对海航集团的爆料充满了谎言。

“马克思主义者”

海航的创始人亿万富翁陈峰在20多年前创立了海航集团，美国金融家索罗斯是早期的投资者。海南航空致力于在2024年前赶超国航，南方航空和东方航空，要成为世界最大的航空公司。陈峰希望海航集团在2020年跻身世界500强的前100强。

陈峰曾获得"2005中国最佳商业领袖"，"亚洲最佳商业领袖"以及"优秀中国特色社会主义事业建设者"等称号。2007年海南航空公司董事长陈峰曾在接受BBC中文网视频采访时说，虽然自己是成功的企业家，但仍然认为自己是个马克思主义者。

海航集团董事局主席陈峰希望海航在2020年跻身世界500强的前100强

他说，像他那样的中国商人正在用不同的手段实现毛泽东的主张，中国通过市场经济仍然会实现社会主义。

陈峰当时在接受BBC采访，谈到了企业的社会责任，涉及达尔文主义，凯恩斯主义，马克思主义理论。他指出，现代人为生活奔忙而失去了生活的价值。