刘晓波病重：各方敦促中国放人

图片版权 EPA Image caption 刘晓波已经连续被监禁九年

美国敦促中国，给予病重的诺贝尔和平奖获得者刘晓波人身自由。

刘晓波是一名诗人以及人权倡导者，被中国视为异见分子。周一（6月26日）消息指，他被确诊患有晚期肝癌，获准保外就医，从监狱被转送至辽宁沈阳一家医院。

这一消息引发多方反响，其中有很多是同样被北京视为异见者的组织和人士。他们呼吁中国当局释放刘晓波，并准许他出国就医。

美国驻北京大使馆一名发言人亦呼吁，停止对刘晓波妻子刘霞的软禁——她自2010年以来一直被当局监视居住。

刘晓波在2008年组织发表呼吁结束中国一党专政的《零八宪章》，之后在2009年以煽动颠覆国家政权罪被判以11年监禁。

他入狱一年后，被评为诺贝尔和平奖得主，但至今未能领奖。

中国外交部发言人陆慷星期二（6月27日）在例行记者会上表示，任何国家都无权“就中国内政指手画脚”。

在被问到中国当局是否允许刘晓波前往美国接受治疗的问题时，陆慷回应说，“中国是法治国家，在法律面前人人平等”，任何其它国家，“应尊重中国司法独立和司法主权”，不得利用任何所谓的个案干涉中国内政。

陆慷还强调，中国政府对中国公民的出入境一向依法管理。

“不能做手术、不能做电疗和化疗”

周一晚间，一段发布在社交网站上的视频显示，刘晓波妻子刘霞称，刘晓波“不能做手术、不能做电疗及化疗”。视频中可以见到，刘霞在哭泣。

目前刘晓波保外就医的具体状况不明，而辽宁省监狱管理局的声明称，中国医科大学附属第一医院已经委派八名知名肿瘤专家组织救治小组为刘晓波制定治疗方案。

刘晓波的弟弟表示，61岁的刘晓波在5月23日被确诊为末期肝癌。律师莫少平则告诉香港《南华早报》说，刘晓波在确诊几天后被放出监狱。

“他没有特别的计划，只是在接受治疗，”法新社引述莫少平说。

为改变而斗争－BBC驻北京记者麥笛文（Stephen McDonell）：

中国的大多数人从未听说过刘晓波，因为这里关于他的讨论都被审查。他被释放的消息过了一个月才公布，你就知道此事的敏感程度。

目前也显示，他被转送到医院，不等于他的朋友和家人能够去探望。

在1989年天安门广场及其周围的残酷镇压过后，刘晓波被开车送到澳大利亚大使馆门前，而一名澳大利亚外交官说，他必须选择，是走还是留。

他决定不走，他相信自己从内部尝试争取改变可能会更有效。想要带来一个非常不一样的中国，这个愿望令他付出了沉重的代价。

各方声援

非政府组织人权观察（Human Rights Watch）在周二发表声明，敦促中国政府应立即无条件释放刘晓波以及他的妻子，准予他们自行选择如何获得治疗。

图片版权 Reuters Image caption 香港市民支援爱国民主运动联合会（简称"支联会"）周二在香港中联办附近示威，抗议中共对待刘晓波的方式。

图片版权 Reuters Image caption 抗议者在香港中联办门前示威，呼吁中国当局立即无条件释放刘晓波。

总部设在纽约的”人权观察”中国部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）在声明中表示，中国政府错误监禁刘晓波，而且只在他病重才释放他，罪责已经“进一步加深”。

刘晓波曾参与1989年的政治运动，并在天安门事件发生前呼吁学生离开广场，避免与军队冲突，被认为是挽救了一些人的性命。

“八九民运”的另一个积极参与者王丹联同另外14人于周一联署发表声明，要求中国政府以“基本的人道主义精神”，让刘晓波到海外就医。

香港市民支援爱国民主运动联合会（简称“支联会”）周二在香港中联办附近示威，抗议中共对待刘晓波的方式。

图片版权 AFP Image caption 中国当局只允许刘霞对丈夫刘晓波进行短暂的间歇性探访（图为刘霞与律师莫少平乘车离开法院的资料照片）。

空椅子

诺贝尔奖委员会曾形容刘晓波是中国人权斗争当中“最杰出的象征”。

他从未亲身前往或由别人代领奖项，而颁奖当日，他的奖状被放在了一张空的椅子上。

中国政府对于被中国当局列为罪犯的刘晓波获奖甚为愤怒，这一度令中国与挪威的外交关系进入冰冻期。至2016年12月，两国关系才重新进入正常化状态。