温州主教邵祝敏“被失踪”？梵蒂冈深表关注

图片版权 Getty Images Image caption 中国罗马天主教徒希望国家与梵蒂冈的关系得到改善。

罗马教皇对天主教地下教会温州主教邵祝敏被"强制带离"其教区和办公室后被拘押在未知名地点的情况表示"严重关注"。

梵蒂冈发言人柏克（Greg Burke）表示，现年54岁的邵祝敏主教是在今年5月被当局抓走的。

梵蒂冈发言人表示，教区天主教会团体和主教家人既没有他的消息，也不知道他被带走的理由和被扣留地点。

梵蒂冈与中国双方由于在主教任命问题上长期存在争执而关系紧张。

中国认为梵蒂冈任命主教是干涉中国内政，中国当局还在没有经过梵蒂冈认可的情况下自行任命主教。

梵蒂冈发言人柏克说，教皇“怀着极其焦虑的心情，关注着一段时间以来被强行带离主教办公室的温州主教邵祝敏的个人情况”。

梵蒂冈声明说，这件事对梵蒂冈与中国当局就天主教在中国的地位达成谅解的努力不利。

声明称，"希望邵祝敏主教能够尽快返回教区，确保他平静地履行牧职。我们所有人都应邀为邵主教祈祷，为中国教会的历程祈祷"。

天主教亚洲新闻中文网说，一些教友担心，邵祝敏被带走是为了强迫他参加宗教学习班，迫使其加入被梵蒂冈视为"与天主教教义不符"的中国天主教爱国会。

邵祝敏主教是谁？

据梵蒂冈中文媒体天主教亚洲新闻报道，邵祝敏主教现年54岁，属于非官方教会团体。他是梵蒂冈任命的温州教区主教，但是没有得到中国政府的承认。

报道称，去年中天主教温州教区的一位主教因病去世，梵蒂冈天主教教皇方济各任命邵祝敏为中国温州教区主教。

但是，邵祝敏主持的教会是没有获得中国政府承认的地下天主教会，这一任命没有得到中国当局认可。

亚新社说，自三年前中国和梵蒂冈恢复对话后，这是梵蒂冈首次就一位被囚禁主教发表声明。

中国的天主教徒人数估计约在900万至1200万之间，其中至少三分之一的人在地下教会敬拜。