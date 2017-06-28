美国国务院：中国是贩卖人口最严重国家之一

你的器材不支持播放多媒体材料 贩卖人口受害者讲述经历

美国国务院称，中国在阻止人口贩卖的问题上“未作出重大努力”，目前因贩卖人口被指控的人数比过去少。

美国国务院发表年度贩卖人口报告，将中国列为人口贩卖最严重的国家之一。

该报告特别指出，一些朝鲜人可能通过贩卖，被中国送回家。

中国可能因此面临制裁，但中国表示反对美国对别国打击犯罪工作“说三道四”。

报告中被列在第三级别的国家包括朝鲜、苏丹和委内瑞拉，可能会因此失去一些人道主义之外的援助。不过美联社报导指，总统豁免权可能意味着第三级别的国家并非总是会受到惩罚。

阿富汗、卡塔尔和马来西亚被提升到第二级别，因为这些国家被指作出了努力，打击有关的活动，并改善被贩卖人口的状况。

美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）表示，中国的级别被下调，“部分是因为它未有采取严肃的措施结束其在贩卖人口问题上的共谋，其中包括位于中国境内的朝鲜强制劳改营”。

报告指，中国经常未经人口贩卖调查，就将朝鲜人送回国，哪怕他们可能在回国后面临虐待或处决。

蒂勒森说，估计有5至8万朝鲜人在海外的强制劳改营工作，工时常常长达一天20小时。

虽然报告来自美国国务院而不是白宫，但它算得上是自总统特朗普在一月上任以来，美国对中国作出的最严重指责。

路透社报导指，特朗普对于中国在朝鲜问题上的不作为“越来越失望”，并正在考虑以贸易手段回应。

中方回应

中国外交部发言人陆慷在周二（6月27日）提前就即将发表的报告作出回应，重申人口拐卖问题不是新问题，中方打击这类犯罪的决心“坚定不移”。

“中方坚决反对美方根据其国内法对别国打击拐卖人口工作说三道四，”陆慷说。

“我们始终认为，拐卖犯罪是世界各国面临的共同犯罪问题，任何国家都不可能独善其身。中方愿与各国一道，在相互尊重的基础上加强合作，携手打击拐卖人口犯罪。”

报告还将香港列入第二类监察级别，这一评级受到香港特区政府反对。

“我们极度遗憾2017报告再一次未能就香港打击贩运人口的政策作出公平和客观的评核，”香港特区政府发言人在一份声明中表示，美国的评级对香港的有关工作有“错误的描述”，假设亦“毫无理据”。

“被识别的贩运人口受害人数目相对较少正好证实了贩运人口的问题在香港并不普遍。”

报告其他关于中国的发现：

新疆自治区持续有消息指，维吾尔族穆斯林正在被官员关入强制劳改营，而当地政府在2017年初已曾宣布完全撤销这一类行动；

去年，贩卖性和劳力人口而被定罪的人比之前一年少；

政府有加强与外国政府的合作，应对人口贩卖及并调查中国人被贩卖出境的问题。

该报告涵盖了180个国家，被指是阻止人口贩卖行动上最全面的资源。

Image caption 联合国机构调查显示，贩卖人口的来源主要来自东亚、非洲和南美洲

朝鲜问题－BBC国务院通讯记者芭芭拉·普莱特-厄舍尔（Barbara Plett Usher）

中国是被美国国务院下降评级的21个国家之一，这当中或许有好的理由。

北京在四年前曾经脱离美国人口贩卖指数评估的最底层，但是之后一直在次低层的边缘徘徊。

今年，报告认为北京并未做出足够努力，保护受害人及控告贩卖人口者。但是目前重点的政治事务是朝鲜问题。

特朗普政府已经开始关注朝鲜劳动者被迫在境外劳动的问题。其中很多都是在中国，工资直接由平壤领导层支付。所以国务卿蒂勒森选择在他的评论中特别指出中国在这方面的纪录，是一件有意思的事。