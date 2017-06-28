香港主权移交20年：习近平赴港保安有多猛？

图片版权 AFP Image caption 7月1日的连串官方活动将以湾仔会展中心为核心。

中国国家主席习近平即将到香港出席主权移交20周年活动，主持新一届特区行政长官与政府主要官员宣誓就职典礼。香港警方公布了安保安排。

习近平将于星期四（6月28日）抵达香港，目前其在港行程并未全数公布，但主要集中在湾仔北香港会议展览中心一带。香港媒体引述警方称，该处将设立安保区，具体范围不予透露，但属“历来最大”。

警务处助理处长（行动）郑耀武星期三主动表示，安保区“都比过去类似的行动为大”，这是“鉴于近期国际恐怖袭击形势险峻”，但承认没有情报显示香港将成为恐怖目标。

香港警方已公布的安保手段包括一系列道路和停车点封闭措施，以及要求民航处在维多利亚港上空设立禁飞区。

香港主权移交20年

封路规模有多大？

香港警方与运输署已颁布的封路安排都集中在香港岛，主要围绕湾仔北一带，分三阶段进行，至7月1日清晨全数实施后，整个会议展览中心新翼与金紫荆广场均不能乘车到达。

香港警方主动交待，香港岛北部届时交通将“非常拥挤”，要求市民“如无必要”切勿开车到有关范围。

图片版权 AFP Image caption 警方已在湾仔北竖立两米高的“水马”。

此外，警方还将在湾仔北周边部分路段划设临时限制区，并封闭占道车位与汽车上下客点。这遍及一些与湾仔北毫无关系的地点，例如：

龙和道天星码头停车场以北——这里靠近中国解放军驻港部队中环军营

龙汇道中信大厦对面——这位于添马香港特区政府总部、立法会和行政长官办公室建筑群旁边

大球场径——这里邻近香港大球场

花园道缆车里——这里邻近香港公园，也有山顶缆车车站

上亚厘毕道——这里是律政司办公室（旧特区政府总部）所在

坚尼地道近红棉路——这里是通往中国外交部驻香港特派员公署的必经之路

业发街近香叶道——这里邻近香港海洋公园和香港警察学院

这些封闭措施与习近平、彭丽媛夫妇的行程有多大关系，目前不得而知。但警方说明习近平所到之处都会在其到达前30分钟清场。

而除了警方已公布的封路范围外，来往机场的主干道干诺道中早在本周初开始已有临时铁马围封行人路边和人行桥靠近干道一侧桥边，情况与5月中巴基斯坦总理谢里夫在北京出席一带一路高峰论坛后访港时相似。在其车队通过之际，警方派员在这些人行道旁看守。

而据解放军驻港部队发出的另一份采访邀请，驻军将于星期五（30日）早上举行庆祝活动，但具体活动形式、地点要待星期四才会通知媒体。

香港媒体普遍报道，习近平将到新界元朗的石岗军营阅兵。参考前任国家主席胡锦涛赴港时的同类安排，阅兵式将在石岗机场的跑道上进行。

港府暂未发布有关这场阅兵式的封路措施，但BBC中文网记者在通往石岗军营的路上看到，当地原居民村村民已在沿途多个路口竖立斗大的欢迎牌楼。

图片版权 BBC Chinese Image caption 通往元朗石岗军营的路上已竖起多座欢迎习近平的牌楼。

禁飞区是怎么回事？

香港警方表示，已通知民航处从星期四早上起，在维多利亚港划设临时禁飞区，直到7月1日傍晚为止。

助理警务处长郑耀武警告说，届时要是发现禁飞区内有任何飞行物体，都会“视为恐袭威胁”，采取一切措施拦截，并称将引用《民航条例》检控违例使用无人航拍机者，被起诉者将要面对最高两年监禁和5000港元罚款。

香港民航处发出的《航行资料汇编补充资料》（AIP suppliment）显示，禁飞区纵向范围介乎地面与平均海拔2000英尺（609.6米）之间，这意味着绝大多数平日飞经维港上空的民航飞机将不受影响。

而从横向范围看，禁飞区呈不规则多边形，涵盖了港岛北中环至北角、九龙半岛南尖沙嘴至九龙城整段海岸线，也包括太平山山顶。但直升机进出频繁的港澳码头直升机场和九龙半岛酒店直升机坪刚好位于禁飞区外。

与此同时，邻市广东深圳星期二也发布了禁飞令，实施时间与香港维港禁飞区相近。深圳市政府的公告明言，这是为了“确保‘香港回归20周年庆典活动’安全顺利举行，防范无人机等‘低慢小’航空器违法违规飞行滋事肇祸”。

去年5月，中国全国人大常委会委员长张德江到访香港前夕，深圳警方宣称一个犯罪团伙首脑承认受“香港反对派人士”所托购置无人机，“企图在中央代表团赴港期间进行滋扰活动”。

采访与示威安排有何特别之处？

图片版权 EPA Image caption 香港政府新闻处表明记者登记采访的个人信息将转交警方。

港府新闻处稍早前邀请香港媒体与驻港外国媒体登记采访时，表格上要求授权新闻处将记者个人信息转交执法部门。香港记者协会与香港外国记者会等联署去函新闻处长，指出张德江访港时也没有此等要求，要求撤回。新闻处回应称，所有拟进入会场人士，包括嘉宾、政府人员、承包商和媒体代表，均得填写大致相同的表格，个人信息填报与否属自愿性质。

助理警务处长郑耀武星期四进一步说，习近平抵达会展中心时，媒体记者必须进入采访区，而记者行为“与记者身分不相符”者，将被要求离开。

不过，郑耀武并未说明“不相符”的定义，也没有说明在采访区的记者到底能否拍摄到习近平。此前中国高官赴港时，香港记者普遍会从十数米外的采访区尝试向有关高官喊叫提问。记者圈子近日也对采取这种方式提问会否遭逮捕议论纷纷。

《明报》引述香港记者协会主席杨健兴说，警方暂时未交代具体采访细节，难以评论采访自由度有否收紧。他要求警方在保安部署上平衡记者采访权利，基本要求是视线范围内能见到习近平，期望记者可进一步向习发问。

示威区方面，警方只表示会在“数个地方”设立示威区，但示威人士能否看见习近平，郑耀武说“没啥关系”。

在过去中国高官访港的示威请愿安排中，民主派政团、民间活动人士等时有批评警方都把示威区安排在领导人“看不见”的地方。

澳门民主派被禁入境……有关系吗？

每逢澳门治权移交周年前夕，以及最近张德江到澳门巡视前，香港民主派政治人物和记者入境澳门都容易被拦截，并以威胁澳门内部保安为由予以驱逐。

但就在这次香港政权移交周年之际，老牌民主派社团新澳门学社先后有三人被拒绝入境，包括拟到香港就诊的理事长郑明轩。

学社旗下网络媒体《爱瞒日报》称，郑明轩被香港入境处告知“不符合入境条件”，将其遣返澳门，但并未说明具体如何不符合条件。学社声明称对港府此举感到“愤怒和匪夷所思”，“相信事件与北京领导人即将访港而作出的一系列过敏临时部署有关”。

香港《明报》报道称“入境处表示不评论个别个案，在处理每宗入境个案时均会依法及入境政策作决定”。