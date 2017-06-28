国际间积极活动 刘晓波有望获准出国求医吗？

图片版权 Reuters Image caption 香港市民到香港中联办外游行示威要求中国当局释放诺贝尔和平奖获得者刘晓波。

自中国诺贝尔和平奖得主刘晓波因肝癌晚期获保外就医的消息传出后，海外各方呼吁中国当局释放刘晓波，让他自由选择治病地点与家人团聚。

周二（6月27日）抵达北京的美国驻中国新大使泰利·布兰斯达德表示，美国希望看到刘晓波有机会到“别的地方接受治疗”。

同一天，台湾陆委会发言人邱垂正也表态说，如果中国愿意送刘晓波来台治疗，“我们当然至表欢迎，也会提供最完善的医疗照顾。台湾有非常好的治疗肝脏疾病专家”。

一直为刘晓波和中国另一个异见人士高智晟争取获释的美国人权机构“现在自由”（Freedom Now）创始人杰拉德·简瑟尔（Jared Genser）和流亡美国的中国异见人士、人权组织“公民力量”创办人杨建利在美国《华盛顿邮报》刊登署名文章向美国总统特朗普喊话：亲爱的特朗普总统，请让刘晓波自由而死吧！

文章透露，正在沈阳一家医院接受治疗的刘晓波“已经要求中国当局让他与妻子一起前往美国治疗”并呼吁“特朗普总统应该立即促请中国国家主席习近平出于人道理由答应刘晓波的要求。”

出国治疗？

现年61岁的刘晓波是中国作家、教师和人权活动人士。他曾经参与八九民运，并在2008年参与起草“中国的人权宣言”《零八宪章》。刘晓波长期以来坚持非暴力方式争取人权，呼吁政治改革，多次被捕入狱。

2009年刘晓波被中国当局指控“煽动颠覆国家政权罪”，判处有期徒刑11年，本次因癌症获得保外就医前关押在辽宁省锦州监狱。

2010年刘晓波获得诺贝尔和平奖。诺贝尔委员会颁奖予他，表彰其“在中国为基本人权持久而非暴力的奋斗”，“纵然身陷刑罚，刘晓波已经成为了方兴未艾的中国人权奋斗的标志与丰碑。”

以往多年，刘晓波多次有机会离开中国，但他都选择了留下。他如今因肝癌获保外就医，是否仍然坚持留在中国呢？

图片版权 Facebook Image caption 在海外的中国异见人士公开一封据称是刘晓波妻子刘霞今年4月写下的短笺。

在海外的中国异见人士在社交网络脸书上公开一封据称是刘晓波妻子刘霞的亲笔信笺。

上面写道：“没想到刘晓波同意跟我和刘晖（刘霞弟弟）一起离开，在有机会的时候，他非常担心我的病。”

微妙回应

如果刘晓波果真愿意离开中国，那么中国当局又会采取什么态度呢？

在公开场合，中国外交部发言人周三回应美国新驻华大使的话时，再次强硬表态说“既然刘晓波是个中国公民，我们为什么要跟其他国家讨论一个中国囚犯的问题。”

图片版权 AFP Image caption 美国驻中国新大使泰利·布兰斯达德表示，美国希望看到刘晓波有机会到"别的地方接受治疗"。

不过，中国官方媒体通过英文渠道却似乎透露出当局对刘晓波出国求医问题的松动迹象。

党报《人民日报》旗下小报《环球时报》英文版周三（28日）刊登社评称：“刘晓波是宣扬政治对抗的中国异见人士的代表。他服刑多年，61岁蒙受肝癌之苦，从人道角度值得同情。”

该英文社论还认为：刘晓波长期与中国社会隔离。他几乎是中国发展的局外人。“如果他愿意去国外，这部分的原因可能是他被中国社会和宪政秩序边缘化后感到绝望。”

社论说，如果刘晓波获准到国外求医，作为诺贝尔和平奖获得者，他可以比其他异见人士更能让西方公众舆论批评中国。“但是另一方面，如果他离开中国，西方将逐渐对他失去兴趣。魏京生、王丹和陈光诚都在出国后被边缘化了。刘晓波也不会是个例外。”

中国国家主席习近平即将前往德国和俄罗斯访问，并出席在德国汉堡举行的20国集团峰会。

刘晓波会在此前后获准到海外求医吗？外界对此似乎抱有一线希望。