广东话vs普通话：当香港的语言遇上政治

图片版权 ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images Image caption 对于一些香港年轻人来说，讲普通话成为某种禁忌

1997年，当香港从英国手上交还给中国时，这里只有四分之一的人口能说哪怕一点普通话。

现在，二十年过后，这个比例几乎翻倍。

但就在人们越来越能够用普通话交流的时候，香港的一些人正在对此失去兴趣，甚或直接拒绝说普通话。

香港理工大学的汉语及双语传译教授陈瑞端表示，对于她其中一些学生来说，讲普通话几乎可能成为一种禁忌。

“特别是在年轻人当中，普通话的整体水平正在提高，”她说，“但是其中一些是根本抗拒。”

这是因为，对于很多人来说，普通话变成了一种象征香港“大陆化”的不安提醒。

社会上对普通话抗拒的同时，是人们开始质疑自己的中国人身份认同，这同时令香港和中国大陆政府警惕。

去年六月，香港大学一项年度调查发现只有31%的人说为自己是中国人感到自豪，比之前一年有显著下降，也是自这项调查于1997年开始以来最低的一次。

通往成功的语言

你的器材不支持播放多媒体材料 广东话vs普通话：区别在哪里？

即使对普通话的反感正在形成，人们也不情愿地意识到，流利地说好这种全球有10亿人在讲的语言可能是在香港通往财富与成功的关键。

我最大的小孩满两岁时，我开始寻找合适的幼儿园。

令我惊讶的是，香港最抢手的学校都教英文或者普通话，而不是几乎全香港人的第一语言广东话。

而更令我震惊的是，据香港教育咨询机构Top Schools的创始人鲁思·本尼（Ruth Benny）所说，她99%的客户，无论是本地人还是外地派驻人员，都强烈地倾向于普通话。

“我相信广东话在正规教育的语境下并没有被非常重视，”鲁思·本尼说。

她表示，广东话的家庭很乐意让他们的小孩能够“流利地社交”，但更倾向于让他们把普通话当中学中文，学习标准的中文书面语。

在香港主权从英国手中交还给中国20年之后，越来越倾向于普通话的教育系统要以广东话为代价，这在香港居民当中引起了愤怒和不安。

他们担心，这座城市独特的文化和身份认同最终会被纳入中国大陆，一些人疑问，这种语言是否正在和这座与之紧密相连的城市一起消亡。

语言之争

1997年主权移交之前，很多香港本地学校都在官方的介绍当中使用英语，但在实际教学中也使用广东话。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 普通话很多香港家长视为通往成功之路的钥匙

被称为普通话的国语在1980年代引入各所学校，但直到1998年才成为教学纲要当中的核心部分。

广东话与普通话：谁先出现？

图片版权 AFP Image caption 参与支持广东话示威的抗议者

粤语广东话被认为是起源于公元220年汉王朝覆灭之后，当时长时间的战乱令北方的汉人向南方逃离，由此将他们的古老语言带到南方。

被称作“官话”（Mandarin）的普通话，最早的纪录则要晚得多，在14世纪中国的元朝。在1949年中国共产党执政之后，普通话在全中国普及。

“正如所料，在回归之后，普通话更受重视，也更普及，”香港大学教育学院教授谢锡金说。

到1999年，香港教育局已经开始公开宣传，其长远目标是要以普通话而不是广东话作为中文科的授课语言，不过未有提出实施这一目标的具体时间表。

大约十年后，政府顾问小组语文教育及研究常务委员会宣布，将支出2600万港元予各学校，转为以普通话教授中文。

该小组表示，在四年内可能最多有160所学校加入这一计划。

广东话关注组织则估计，70%的小学和25%的中学现在都使用普通话教授中文。

政府偏向？

在官方修辞上，香港政府鼓励学生掌握中英双语，而且是英、粤、普三语。

在香港数所大学授课的广东话专家包睿舜（Robert Bauer）表示，语文教育及研究常务委员和教育局基本上是“收买”学校，让它们从广东话转向以普通话教授中文课。

“他们在听北京的命令，”他说，“广东话令香港和大陆不同。中国政府讨厌这个，香港政府也是。”

图片版权 EPA Image caption 英国将香港的主权交给中国，已经过去20年

支持这一观点的人会提起2014年教育局的一次尴尬事件。

教育局在官方网站上具体列明香港的语言政策时指，广东话是“中文方言，不是一种官方语言”。

这引发强烈反响，因为香港居民显然认为，他们的语言是一种正规的中文，而不仅是一种方言。教育局之后不得不道歉，并删除了相关的字眼。

香港语言使用比例 1996年 2016年 英文 38.1% 53.2% 广东话 95.2% 94.6% 普通话 25.3% 48.6%

1997年，这座城市曾经希望和期待，它很快就会与中国其他地方不一样，享有全民普选。

但是中国政府对于改革的演绎激怒的公众。

2014年，数以万计的人走上街头，进行了前所未有的抗议。

政改方案在2015年被民主派政客否决，而如今的香港，似乎被困在了一个政治死局当中。

据语言学专家刘择明所说，广东话在这样的背景下不仅存活了下来，而且是以完全出乎意料的方式兴盛了起来。

大约从10年前开始，以广东话口语而不仅是标准的书面汉语书写文字，渐渐在广告中吸引了大众。

刘择明说，这一潮流的发展在过去四年大大加快。

“我们现在能够在书面上使用我们的语言了，”他骄傲地告诉我说。

在过去，广告和报纸只使用标准的书面汉语，它很容易被所有认识中文的读者理解，而不说广东话的人却可能很难看懂粤语口语的文字。

刘择明认为书面广东话的兴起是与本地广东话文化认同的增强一致的，而不是更广大的中国人身份认同。

刘择明正在与一些志愿人士一起，编撰一份网上的广东话辞典，记录它的演变。

另一方面，作为广东话专家的包睿舜则将在不久后出现一本粤英字典，同时以网络版和印刷书的形式出现。

正在消亡的语言？

据这些专家所说，广东话完全没有在消亡——至少在现在而言。

“从语言学的角度，它完全没有处在危险的状况。和中国其他地方的语言相比，它活得相当不错，”刘择明说。

不过，他以及其他一些人却担心，普通话在香港兴起的长远后果，特别是越来越多的学校似乎更倾向于以普通话授课。

“说写广东话现在变成了一种政治行为，”包睿舜说，“假如现在的潮流继续下去，孩子们在眼看的将来就不会再说广东话。那它就会有危险。”

图片版权 PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images Image caption 香港街头一个推广粤剧的广告

他提到了广东话在广东省的历史。他认为在那里，普通话的普及太过成功，很多小孩现在不再说他们的母语。

不过，香港理工大学的陈瑞端则相对更为乐观一些。

她说，与预料的不一样，在主权移交之后的政治和法律等领域，广东话保存甚至扩展了它的统治地位。

陈瑞端认为，广东话发生了“质变”，从一种地位低下的方言变成了一种有着标准语言全方位功能的高端形式——这在中文的语境当中是颇为独立和前所未见的事。

广东话或许不会完全享受到一种国家官方语言的“优越”，但它仍然颇为重要，对于在香港生活与工作的每一个人来说，仍然不可或缺。