习近平抵达香港：确保“一国两制”行稳致远

图片版权 Getty Images Image caption 习近平和夫人彭丽媛抵达香港国际机场

中国国家主席习近平周四（6月29日）中午抵达香港，开始为期三天的访问。

习近平在机场发表讲话称，时隔九年我再次踏上香港这片土地，感到很高兴。

“香港回归祖国二十周年，这无论对国家还是对香港，都是一件大事，喜事，”他表示，此次访港主要目的有三个，一是表示祝福，热烈祝贺香港特别行政区成立二十周年取得的巨大成就，衷心祝愿香港再创辉煌；二是体现支持，二十年来，中央一直是香港的坚强后盾。中央将一如既往支持香港发展，改善民生；三是谋划未来。我们愿同香港各界一道，回顾香港二十年来不平凡的历程，总结经验，展望未来，确保“一国两制”行稳致远。

中国国防部发言人吴谦当天宣布，中国第一艘航母“辽宁号”将到香港参加解放军进驻香港20周年的庆祝活动。

图片版权 EPA Image caption 习近平在机场发表演讲称，此次访问将回顾香港二十年来不平凡的历程，总结经验，展望未来，确保“一国两制”行稳致远。

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抗议活动

你的器材不支持播放多媒体材料 中国领导人习近平抵港前夜，示威者在庆祝仪式举办地金紫荆广场举行抗议活动，一些示威者被警方逮捕。

习近平访问香港前夕，湾仔金紫荆广场星期一遭遇示威，紫荆花雕塑被抗议人士以黑布包裹。

据香港媒体报道，在示威人士挂上黑布期间，多名保安人士试图阻止但不成功，双方一度争持。后来警方到场拆除黑布，示威人员散去。

给金紫荆挂黑布的示威者包括香港学生运动领袖、“香港众志”秘书长黄之锋、成员周庭，以及“人民力量”谭得志和“社会民主连线”成员等多名人士。

主要行程

习近平将参加香港出席主权移交20周年系列活动，其中的重点是主持新一届特区行政长官与政府主要官员宣誓就职典礼。

根据香港警方公布的安保安排，他的活动主要集中在湾仔北香港会议展览中心一带。

据香港媒体报道，习近平的主要活动可能包括：

周四抵达香港后下榻湾仔君悦酒店，视察西九文化区，会见现届主要官员及候任班子，出席特首梁振英在礼宾府所设晚宴；

周五早上前往石岗军营，检阅解放军驻港部队。前往八乡少警活动中心与青少年见面。下午在会展中心会见中央驻港人员并会见政商各界人士，晚上出席港府欢迎晚宴和文艺晚会；

周六出席金紫荆广场升旗仪式，主持新一届特区政府宣誓就职仪式，为新特首林郑月娥及其班子监誓，随后视察港珠澳大桥等基础设施。习近平夫人彭丽媛有可能探访学校或老人中心。

不过上述行程没有得到中央政府官方公布。

香港媒体《明报》还专门披露说，有10名泛民派立法会议员将出席欢迎晚宴。这些议员已表示希望届时能向习近平递交一封“传达港人意见”的信。

香港警方与运输署已颁布的封路安排都集中在香港岛，主要围绕湾仔北一带，分三阶段进行，至7月1日清晨全数实施后，整个会议展览中心新翼与金紫荆广场均不能乘车到达。

图片版权 AFP Image caption 警方已在湾仔北竖立两米高的“水马”。

图片版权 Reuters Image caption 示威者爬上紫荆广场的紫荆花雕像张贴抗议标语，后被带走。

图片版权 EPA Image caption 香港学生领袖黄之锋被警察拖走。

香港警方主动交待，香港岛北部届时交通将“非常拥挤”，要求市民“如无必要”切勿开车到有关范围。

此外，警方还将在湾仔北周边部分路段划设临时限制区，并封闭占道车位与汽车上下客点。这遍及一些与湾仔北毫无关系的地点，包括：

龙和道天星码头停车场以北——这里靠近中国解放军驻港部队中环军营

龙汇道中信大厦对面——这位于添马香港特区政府总部、立法会和行政长官办公室建筑群旁边

大球场径——这里邻近香港大球场

花园道缆车里——这里邻近香港公园，也有山顶缆车车站

上亚厘毕道——这里是律政司办公室（旧特区政府总部）所在

坚尼地道近红棉路——这里是通往中国外交部驻香港特派员公署的必经之路

业发街近香叶道——这里邻近香港海洋公园和香港警察学院