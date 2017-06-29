香港主权移交20年：香港人去或留？

你的器材不支持播放多媒体材料 香港主权移交20年：回流港人的挣扎

主权移交前，香港曾经历移民潮，不少香港人带着家小，往外地定居生活。不过在这些年间，不少人选择回流香港。

面对香港各种问题，包括房价及政治环境，这些又再次在十字路口，踌躇到底要不要再次离去。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港主权移交20年：决定求去的香港人

另外，在香港出生、长大的混血儿方礼伦，一直认为自己是香港人，但近年香港政治环境急速变化，令他决定离开故乡。为甚么他作出这样的选择？

BBC中文记者蔡晓颖、叶靖斯报道。