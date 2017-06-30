香港主权移交20周年：为什么BBC中文网不说“回归”？

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2017年是英国将香港主权移交中国20周年，中国政府与香港特区政府举行大规模的庆祝活动，纪念“香港回归”和特别行政区成立20周年。

在此期间，不少网友提出BBC中文网为什么使用“主权移交”，而不使用“主权回归”？BBC中文网编辑综合网友提出的问题，根据不偏不倚的原则，尽可能对这个问题做出如下解释。

“移交”与“回归”有何分别？为什么BBC中文网的用词是“香港主权移交”？称呼澳门移交时又为何不同样是“主权移交”而是”治权移交“？

香港主权移交20年

“使用‘香港回归’有何不妥？”

首先从1984年12月19日在北京签署的《中英联合声明》说起。

《声明》第一条：中华人民共和国政府声明：收回香港地区（包括香港岛、九龙和“新界”，以下称香港）是全中国人民的共同愿望，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。

《声明》第二条：联合王国政府声明：联合王国政府于1997年7月1日将香港交还给中华人民共和国。

这里确立了中国“对香港恢复行使主权”与英国“将香港交还给中国”两个立场。《中英联合声明》作为两国缔结之条约，说明两国经谈判后均同意这两种表述。

使用“主权移交”一词，只是描述两国之间移交香港的双方面行为：英国放弃香港主权，中国恢复行使对香港主权。

图片版权 AFP Image caption 1984年中英两国就香港前途问题达成共识，具体如何描述则是“各自表述”。

“回归”一词除了民间应用外，主要出现于中方单方面自主的文件与场合，例如主权移交当天凌晨，香港特区临时立法会通过的《香港回归条例》。

以“回归”来形容香港从英国移交中国并不合适，还存在着台湾因素——台湾长期强调三份关于香港主权条约的正本都在台湾，重申中华民国合法拥有香港主权。

不过，台北政府在1997年6月发布的《中华民国政府对“九七”香港情势的立场与政策说帖》指出，英国将香港“交还中华民族”，“对此一结果，中华民国政府表示欣慰”。

这份说帖所使用的字眼是“香港移交”，但没有提及是移交主权、治权还是其他。台湾当时仍由国民党执政，两岸虽然有包含“一个中国，各自表述”的“九二共识”，但毕竟台北并不承认北京。

因此，“主权移交”这一字眼最能充分描述事实，而最小程度上牵扯立场问题。

“为什么不讲‘特区成立多少周年’？”

无论是“移交”还是“回归”，特区成立都只是这件历史事件的一部分。

香港主权移交从英国的角度看，涉及解散香港政府、解散香港立法局、英军撤离香港等细节。

从中国的角度看，涉及成立香港特区政府、香港特区临时立法会迁回香港开会办公、解放军驻香港部队进驻香港等。

“BBC在澳门问题上使用‘治权移交’是否双重标准？”

那要先从1987年3月26日签署的《中葡联合声明》说起。它与《中英联合声明》有一个显著分别：

《声明》第一条：中华人民共和国政府和葡萄牙共和国政府声明：澳门地区（包括澳门半岛、凼仔岛和路环岛，以下称澳门）是中国领土，中华人民共和国政府将于1999年12月20日对澳门恢复行使主权。

中葡两国在签署声明时一致同意澳门主权属于中国，不存在交还。

图片版权 ROBYN BECK Image caption 澳门几乎不曾存在过主权问题，只有治权问题。

而在历史上，葡萄牙实际只是占据澳门，澳门既非租借，也非割让。1974年葡萄牙爆发康乃馨革命后，1976年里斯本政府先后透过颁布《澳门组织章程》和《葡萄牙共和国宪法》，定义澳门为葡萄牙管治下的中国领土。因此，1999年葡萄牙是向中国移交澳门的治权。

在澳门的语境下，“治权移交”或“管治权移交”这一词语还是获得官方承认采用的措辞：

虽然进入了官方字眼范畴，但“治权移交”一词毕竟同样只是在描述澳门移交的事实本质，因此不牵涉立场与感情色彩问题。