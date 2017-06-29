末代港督彭定康如何看香港主权移交20年的“一国两制”？

你的器材不支持播放多媒体材料 香港主权移交20年：当时BBC如何报道？

末代香港总督彭定康（Chris Patten）在香港主权移交20周年前夕接受BBC国际台电台采访，表示世界不能忽视香港争取民主、捍卫法治的行动。

彭定康也说，世界应该关注中国怎么做。

彭定康回忆1997年离开香港的那一夜，他在不列颠尼亚号上向码头上的人告别，英国王储查尔斯王子幽默地问他：“你和所有的香港人打网球吗？”这让他回忆起在香港的五年，表示这是他和妻子一生中最快乐的时光。

中国国家主席习近平到访香港三日，将出席香港特区成立20周年庆祝活动。彭定康认为北京政府近年来对于“一国两制”更多的是谈“一国一制”。在主权移交的头几年实行“一国两制”。但在习近平上台后，香港的“一国两制”越来越差。

“北京政府从来没有真正探讨香港的制度”，香港人很了解香港的多元性、法治、政治责任、反腐败，言论自由与公民社会，以及香港身为一个城市本身的活力。不只是过往的一代人，年轻世代也认同这些价值，彭定康对此印象深刻。

图片版权 EPA Image caption 周一早晨给金紫荆挂黑布的示威者包括香港学生运动领袖、“香港众志”秘书长黄之锋、成员周庭等多名人士。

彭定康说他欣赏黄之锋及其它争取民主人士，但不认为民主等同争取独立，这样可能会失去认同民主的支持者。独立最终是会失败的，因为香港毕竟不是一个国家。

彭定康表示，争取民主、保护香港法治及程序正义的行为，以及在香港特首持有不同意见的情况下仍保障人民不会在香港街头被绑架，这些都是非常重要且不容世界忽视的。

他表示香港越来越多民主派人士抗议，北京政府应该为此负责。

“会造成今天这种局面，是人民期待有人来负更大的责任，但政府没有和这些人民对话。” 如果香港政府在2014年（即“占领中环”期间），能够和民众有效对话，做好和民众沟通的准备，也许可以让现在这种抗议的局面不要发生。但彭定康认为当时北京阻止了这种对话的可能。

“如果你没有用对待成人的方式对待人民，他们会越来偏激。”彭定康认为香港人民的本质是平和且负责任的，“但如果你没有如此的对待他们，就不应该意外成千上万的人会走上街头。”