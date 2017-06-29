中国男乒又弃赛 全队“被退赛”？

图片版权 Facebook Image caption 国际乒协在脸书上宣布中国男队全体退赛。

中国男乒又退赛了。这次不是球员、教练个人擅自作主，而是中国乒乓球协会决议，男队全数退出7月2日开始的国际乒联职业巡回赛澳大利亚公开赛。

消息不胫而走。国际乒联网站、中国乒协官网、各大门户网站，还有球员个人微博，都公布了这个消息。网民最初反应基本上是表示不解、不满，大部分留言都是怼乒协，质问球队"被退赛"到底为什么？

中国乒协官网公告说，决定男队退赛，进行"必要休息调整"，主要是考虑到"主要运动员连续参赛带来的身体过度疲劳，加之伤病困扰，不具备参赛的竞技状态"。

6月23日，在成都举行的菁英航运2017国际乒联世界巡回赛中国公开赛男子单打16进8的比赛中，马龙、樊振东、许昕三位中国乒乓球队男队员在未经中国乒协批准的情况下，擅自放弃参赛。事件的调查仍在进行。

图片版权 网络截图

图片版权 网络截图

成都退赛风波后，国家体育总局、中国乒协、国家男队刘国梁先后表态，有批评有道歉。

总教练刘国梁三天后发声，为队员擅自弃赛举动致歉，同时表示深为感动，并强调支持体育改革。

他通过个人微博帐号表示， 对运动员、教练员的弃赛行为承担责任，并声明决不会为了自己的总教练职务而影响改革推进，一切从大局出发，为推动乒乓球项目和体育事业改革尽一己之力。

中国乒协官网上发表他这则声明的当天，也贴出两篇文章：《理性表达诉求才是正道》，《体育改革没时间等待》。

辉煌和危机

新加坡《联合早报》的微信公号“狮说新语”转发署名于泽远的评论指出，中国乒协说乒乓球队存在“深层次问题”而没有展开细说，但人们已经知道的是，不到一个月时间，这支全中国人以以为骄傲的球队就爆出孔令辉涉讼被停职和主力队员教练员集体罢赛，隐隐透出“辉煌背后的危机”。

而且，支撑这种辉煌的是中国体育的举国体制，集泱泱大国雄厚的人财物煅造出几个明星去夺金牌，对草根阶层的体育运动开展并无多大裨益，正需改革。

作者认为，舆论同情球员并不能改写“罢赛严重违反职业道德、不尊重观众的本质”，把罢赛说成正义行动，是“有意无意地混淆概念”，不但损害观众利益，更暴露出职业素养的欠缺和管理体制上的缺陷。

图片版权 网络截图

不过，国际乒协官网宣布中国男队全体退赛消息后，也有澳洲球迷表示不解和遗憾，对国际乒协的不满也未加掩饰。

球迷Mick Rhodes抱怨说，弃赛、退赛的唯一受害者是买票看球赛的观众，中国乒协决定男队撤出澳洲比赛的行为跟之前队员个人罢赛，客观效果上没区别。

一条跟贴显示， 网友slym不同意把中国男乒队员个人罢赛称作“坏行为”。

男队退赛的同时，中国女队仍将按计划在澳大利亚黄金海岸参加国际公开赛，参赛队员包括世界排名第3的朱雨玲，还有陈梦、陈幸同、顾玉婷、张蔷和王曼昱。

中国男队退出本次澳大利亚公开赛后，日本选手水谷隼、丹羽孝希、中华台北选手庄智渊、白俄罗斯选手萨姆索诺夫将作为男子单打前4号种子出战本次比赛。

有网友指出，中国男队退赛，得益者是这些原来没机会出头的选手。