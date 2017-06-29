中国驻英大使：不要光盯着心怀不满的香港人

图片版权 EPA Image caption 习近平访问香港期间，亲中人士打出欢迎横幅。

香港举行大规模庆典，庆祝主权移交20周年之际，中国驻英国大使刘晓明接受BBC采访，就香港“一国两制”重申中国方面的立场。

在BBC第四电台晨间时事节目《今日》周四（6月29日）的采访中，主持人约翰·汉弗里首先发问：中国承诺香港的“一国两制”是不是越来越变成“一国一制”了？

对此，刘晓明回答说，当然不是“一国一制”，而是“一国两制”，而且非常成功，中国政府兑现了对香港的所有承诺，保证了香港的社会、经济、生活方式和法治。“与20年前相比，香港好多了。香港的人均寿命大大增加，超过了很多发达国家。香港人寿命更长，过得更加幸福了。”

主持人引述香港前政务司司长陈方安生的话说，香港在过去20年民权、司法独立等逐渐被侵蚀，给人的印象是中国决心收紧对香港的管控，有很多证据，不是吗？

刘晓明不同意陈方安生的这种说法。他说，香港从前没有选举，而过去二十年来，已经有五次选举。

图片版权 EPA Image caption 香港民主人士在习近平访问香港期间集会，要求释放前一天在金紫荆广场被拘捕的抗议者。

刘晓明说：“看一个社会有没有自由，应该看大的方面。不能光盯着心怀不满的人、那些有怨言的人。”

打击港独

为了表示对香港主权移交20周年纪念日的重视，中国国家主席习近平周四（6月29日）抵达香港参加庆祝活动。

习近平在会见香港政府、司法、立法机关的代表时坚持，一国两制在香港的实践非常成功，并高度肯定特首梁振英及其管理团队的工作，特别表彰梁振英班子“稳妥处理了一系列重大政治法律问题，有效打击了港独势力。”

习近平访问香港前夕，湾仔金紫荆广场星期一遭遇示威，紫荆花雕塑被抗议人士以黑布包裹。

据香港媒体报道，在示威人士挂上黑布期间，多名保安人士试图阻止但不成功，双方一度争持。后来警方到场拆除黑布，示威人员散去。

给金紫荆挂黑布的示威者包括香港学生运动领袖、“香港众志”秘书长黄之锋、成员周庭，以及“人民力量”谭得志和“社会民主连线”成员等多名人士。