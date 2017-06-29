患绝症的诺奖得主刘晓波希望出国就医

图片版权 EPA Image caption 在香港举行了声源刘晓波的抗议

据他的朋友说，身患绝症的中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波希望被允许去国外治疗肝癌。刘晓波的朋友说，刘晓波的妻子正式要求离开中国，但是不清楚当局是否会批准。

61岁的刘晓波因病被保释后一直在医院接受治疗。

刘晓波因为要求中国建立多党民主制并且尊重人权在2009年以"煽动颠覆国家政权罪"被监禁。一审被判处有期徒刑11年，二审维持原判，一直在辽宁省锦州监狱服刑。

在德国居住的活动人士廖奕武在推特上发表了一份有刘晓波妻子刘霞签名的声明，声明说她希望同丈夫和她的兄弟离开中国。

廖奕武说，"出国治病是他们最迫切的心愿，千真万确，晓波说死也要死在西方。"

报道说，一个月前当刘晓波被诊断患癌症后就被送到辽宁省的沈阳医院接受治疗。

辽宁政府最近发布的声明说，8位肿瘤专家参加了对刘晓波的治疗。

图片版权 AFP Image caption 刘晓波和他的妻子刘霞（右）在2002年10月摄于北京。报道说刘晓波夫妇希望离开中国

报平安视频

中国司法部官员说，刘晓波的家人对治疗满意。一个网络出现的显示刘晓波狱中接受治疗，并对治疗人员表示感谢的视频。许多人猜测这个由官方发布的视频旨在证明刘晓波在狱中获得良好待遇。

在美国的富豪郭文贵4月份网络爆料指责中共高层腐败时，网络也出现类似有官方背景的视频。落马的国家安全部副部长马建在视频中揭露郭文贵行贿。河南官员王有杰和石发亮揭发郭文贵的为人。

这次网上流传的视频显示，刘晓波在狱中打羽毛球、跑步锻炼，做体检和医院检查，医生细心专业地为刘晓波体检。

刘晓波还在视频中说，"我还是觉得我到这来，无论是戴队还是靳队真是对我很关心、很好，特别是对我的身体很（关心），真是很好。说实在的，从我内心来讲我挺感激（他们）。"

在视频中，刘晓波的妻子刘霞探视时，刘晓波还告诉刘霞："我体检、抽血、做彩超挺好的。"

报道说，一位接近刘晓波和刘霞的消息人士认为刘晓波在视频中的谈话被"断章取义"，视频画面似乎来自监控摄像机。

这位消息人士说："或许他们一开始拍摄视频是要向展示给上级领导看，而现在则用来反驳那些批评中国政府没尽最大努力避免刘晓波罹患肝癌的人。"

"干涉内政"

图片版权 AFP Image caption 刘霞（同律师莫少平）获准短暂探视刘晓波

官员说刘晓波身体脆弱，不适合国外旅行。不过外国外交官说，不应该把刘晓波和刘霞同外部世界隔绝，应该有去海外接受治疗的自由。

有海外维权组织担心刘晓波在中国得不到充分的医疗照顾。大赦国际等国际人权组织呼吁中国政府尽快释放刘晓波，让他到国外就医。

周二美国呼吁中国给刘晓波及其妻子"真正的自由"。新上任的美国驻华大使布兰斯塔德说，美国希望见到刘晓波能出国接受治疗，并强调中美两国必须在人权问题上合作前进。

不过中国外交部作出回应，警告外国不要"利用任何所谓的个人案件干涉中国内政"。

刘晓波在2010年获得诺贝尔和平奖，诺贝尔奖委员会说这位被囚禁的异见人士是中国人权奋斗的"最好象征"。

刘晓波在囚禁中不能参加诺贝尔奖颁奖仪式，在颁奖仪式上放在台上的一把空椅子代替刘晓波受奖。

中国政府认为刘晓波是刑事罪犯，诺贝尔委员会授予刘晓波和平奖令中国愤怒。