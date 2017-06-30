特朗普上台后首次对台湾军售逾14亿美元

图片版权 Getty Images Image caption 这是特朗普上任后第一次的对台军售。图为美国国会大厦。

美国对台湾的14亿2000万美元军售案送交国会，这是特朗普上任后第一次对台军售。中国已表达强烈不满。

美国国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）表示，在周四（6月29日）向国会提出包括为早期预警雷达提供技术支持、反辐射导弹、鱼雷以及SM-2导弹零部件等七项军售案，金额达到14亿2000万美元（约新台币427亿元）。

诺尔特称军售是展现美国“对台湾自我防卫能力的充分支持”，但美国“长久以来”认同北京而非台北的“一个中国”政策不变。

台湾总统府周五（6月30日）表示，欢迎美国对台军售，对于美国政府履行对台湾的“台湾关系法”及“六项保证”，台湾方面表示感谢。总统府称美国对台军售是“让台湾在捍卫台海和平稳定现状上更具能力与信心”，希望在此基础上与北京展开有意义的对话，期许两岸关系良性发展。

《台湾关系法》是美国于1979年承认中华人民共和国政权，终结与中华民国（台湾）的正式外交关系后，用来规范美国政府对台湾政策的国内法，由美国前总统里根在1982年提出。

根据《台湾关系法》，美国的政策目标之一是维持台海稳定和平，持续提供台湾必要的防御武器，让台湾有能力抵御可能危害台湾安全、社会及经济的武力侵犯和胁迫。

“六项保证”

美国不会设下结束对台军售的日期

不会更动《台湾关系法》的条款

不会在做出对台军售的决定之前与中国大陆协商

不会做台湾与中国大陆的调解人

不会改变对台湾主权的立场，也就是这个问题必须由中国人自己和平解决，美国不会压迫台湾和中国大陆谈判

美国也不会正式承认中国人对台湾的主权

军售案已经向美国国会发出通知书，需要国会批准。这是共和党总统特朗普上台后的第一次对台军售。前任民主党总统奥巴马对台最后一次军售是2015年 12月，金额18.31亿美元，北京对此表示不满。

这次北京如何回应？

中国驻美大使崔天凯周四表示，坚决反对美国对台军售，称这起军售案破坏中美双方互信，违背“特习会”的精神和共识。中国一向持反对立场，正向美方提出强烈交涉。

根据中央社报道，崔天凯称美国对台军售的行为是“屡教不改”，但中国会继续教下去。

美军舰停泊台湾又是怎么回事？

图片版权 Reuters Image caption 台湾总统蔡英文2016年8月巡视汉光演习。台湾的军事演习重点在模拟中国人民解放军攻台。

在军售案消息公布的前一天（6月28日），美国参议院军事委员会表决通过，允许美国海军军舰定期停靠台湾港口。

美国参议院军事委员会对《美国国防授权法案》进行调整，新条款同意美国海军军舰定期停靠台湾高雄港或其他港口，并允许美国太平洋司令部接受台湾军舰的进港要求。

中国国防部新闻发言人吴谦在周四的例行记者会上表示，中方一贯坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系。

中国官媒《环球时报》周四发表社评，称“一旦美国军舰真的停靠台湾港口，性质将是非常严重的。”可以视为美方对中国主权及领土完整的侵犯。

社评称“特朗普正式成为美国总统后改变了之前围绕一中原则的挑衅性态度，使中美关系重入正轨。如果在台停靠军舰的法案最终通过，那将意味着中美又陷入这一领域的尖锐纷争之中。”

中央社引述中国文化大学政治学系讲座教授陈一新的看法，认为该法案在委员会通过后，接下来在参众两院通过的可能性也很高。但法案通过后的履行与否才是关注焦点。

陈一新认为这是特朗普上任后对中国友善但同时也“帮助台湾”的行为。