一国两制前世今生 香港模式彻底唤醒台湾

图片版权 BBC CHINESE Image caption 香港众志的领袖人物黄之锋表示，香港的"一国两制"已全消失。

香港主权移交20周年，中国与香港当局高度肯定一国两制，香港民间则持续抗议，而当初曾是一国两制希望实施对象的台湾，似乎已对此无感。

台当局：正视港人诉求

台湾执政的民进党30日发表声明表示，香港的自治与民主自由持续衰退，"一国‘已经凌驾’两制"，香港的国际自由度排名每年倒退，希望北京当局正视香港人民的需求，还给香港人"真正的普选"。

台湾的网路上，大多数人也对目前香港的"一国两制现状"深表同情，更有"50年不变，20年搞定"的说法。

而在此同时，美国宣布14亿美金的军售案给台湾，而台湾当局对此表示支持。比起提倡"一国两制"或"一个中国"，台湾当局似乎更愿意捍卫自己的民主自由。

就在香港面临回归中国大陆20周年之际，中国主席习近平访问香港。期间，习近平不断强调香港的"一国两制"非常成功，"行稳致远"。

然而，在另一边，香港当局用了超乎想像的戒备人力，围出相当广泛的警戒区。而许多支持民主的抗议人士，则是两度在金紫荆广场挂布条，许多香港民运人士如黄之锋、罗冠聪、等相继被逮。

这些人于30日凌晨被释放后，该日下午仍旧聚集在政府总部前抗议，他们高呼"一国两制已死、香港成为警察流氓国家"。一国两制20周年，正反评价两极，而追逤源头，"一国两制"却也曾是因应当时台湾局势的一种"解决之道"。

Image caption 邓小平于1982年提出一国两制，期盼解决台湾的"前途问题"。

邓小平于1982年提出一国两制，期盼解决台湾的"前途问题"。

曾经期盼的"解药"

作为中方稳定国家的最高准则，"一国两制"当初于1980年代初期，由中国大陆的邓小平所提出，标明台湾当局社会、经济制度不变，保有个人军队自由等，作为两岸统一的参考。

当时中方叶剑英也于1981年称，台湾可作为特别行政区，自己有党政军系统，实施资本主义制度等，这些都在后来与英国和葡萄牙的港澳前途谈判上被引用。最后，先后回归的港澳，成为实施"一国两制"的试金石。

台湾总统蒋经国则于1982年回应两岸应该要"一国良制"，呼吁中国应该选择"民主自由均富"，后来台湾当局都沿用此说法。直到1996年首次民主直选后，一国两制的说法渐渐不再受台湾人青睐。

台湾政党时代力量党主席，律师黄国昌接受BBC中文网访问时表示，当时的时空背景下，国共两党处于高度冷战，互不接触，最后为了妥协，才由中方率先抛出一国两制这样的"政治话语"，

不过黄国昌强调，当时双方都是高度没有互信，彼此隔空喊话，社会也都是处于高度封锁，人民都是处于单一洗脑教育的状态。随着台湾率先解严，言论集会结社都有自由，民主成长飞跃后，这些论点已然过时。

图片版权 Reuters Image caption 台湾自从解严后，已经开放民主选举，可选出自己的领导人。

台湾自从解严后，已经开放民主选举，可选出自己的领导人。

中国与港台渐远？

黄国昌认为，一国两制是个实施后官方民间不同调差距极大的例子："中央高度肯定、但是民间大多认为都是虚幻"，至今香港官方与民间高度不信任，他认为中国当局的责无旁贷。

黄国昌说，回顾香港这20年，最大冲击的绝对是法治，原先香港是靠着高度法治创造高度金融商业。但是这20年来，中国特色的"人治"已经完全渗透香港社会，很多不公平，包括高房价低所得等世代不公问题愈严重。

而到最后，香港的年轻一代就会彻底对于目前的"人治香港"失望，从2012年的教科书反洗脑抗议到2014年的雨伞革命，都可以看到中国与香港年轻一代不只没有交集，未来更只会渐行渐远。

转回到台湾，在1987年解严后，台湾慢慢走向了民主道路。黄国昌说："台湾民主至今一直在往前走，现在的台湾年轻人已不是当年中国提倡一国两制年代时，被教育要反攻大陆的人们，台湾在走自己国家正常化道路"。

也因此，当现在的台湾人提到一国两制时，多半都会联想到香港，而忽略这是个曾经对台量身打造的制度。黄国昌认为，香港的一国两制经验，也许彻底提醒了台湾人，原来中国的承诺是可以随时变卦的。