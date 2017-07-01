习近平：“一国两制”在香港遇到了新问题

图片版权 EPA

中国国家主席习近平周六（7月1日）在香港特别行政区第五届政府就职典礼上发表演讲称， “一国两制”在香港的实践遇到一些新情况新问题。他对更好在香港落实“一国两制”提出四点“意见”。

他强调称，任何危害国家主权安全、挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威、利用香港对内地进行渗透破坏的活动，都是对底线的触碰，都是绝不能允许的。

但他同时称，实践证明“一国两制”是历史遗留的香港问题的最佳解决方案，也是香港回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排。

“回归后，香港自身特色和优势得以保持，中西合璧的风采浪漫依然，活力之都的魅力更胜往昔……香港居民享有比历史上任何时候都更广泛的民主权利和自由。”他表示。

图片版权 EPA Image caption 7月1日早晨，抗议示威者和亲北京人士在会场附近发生冲突。

BBC中国总编辑凯瑞（Carrie Gracie）分析称，习近平在演讲中重复了中国政府关于“一国两制”以及保证香港自由和特殊地位的承诺。但同时也对分离言论及民主势力表达了严厉立场。

BBC中文记者在现场看到，典礼开始前，民主派政党“社民连”与“香港众志”原定前往升旗礼现场示威，“社民连”成员抬起道具棺材出发，遭亲北京示威者拦截，双方发生冲突，纸棺材被破坏。

有挥动中国五星红旗的群众指骂长毛梁国雄为汉奸、走狗，情况一度混乱。梁国雄被警方带走，“香港众志”称包括黄之锋在内有多名成员被警方带走。

你的器材不支持播放多媒体材料 部分民主派人士拟游行到升旗礼场地抗议，但遭亲北京示威者拦截。

“习四点”：如何更好在香港落实“一国两制”

习近平称， “一国两制”在香港的实践遇到一些新情况新问题。香港维护国家主权、安全、发展利益的制度还需完善，对国家历史、民族文化的教育宣传有待加强，社会在一些重大政治法律问题上还缺乏共识，经济发展也面临不少挑战，传统优势相对减弱，新的经济增长点尚未形成，住房等民生问题比较突出。

始终准确把握“一国”和“两制”的关系。在具体实践中，必须牢固树立“一国”意识，坚守“一国”原则，正确处理特别行政区和中央的关系。任何危害国家主权安全、挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威、利用香港对内地进行渗透破坏的活动，都是对底线的触碰，都是绝不能允许的。 始终依照宪法和基本法办事。在落实宪法和基本法确定的宪制秩序时，要把中央依法行使权力和特别行政区履行主体责任有机结合起来；要完善与基本法实施相关的制度和机制；要加强香港社会特别是公职人员和青少年的宪法和基本法宣传教育。 始终聚焦发展这个第一要务。这些年国家的持续快速发展为香港发展提供了难得机遇、不竭动力、广阔空间。香港俗语讲，“苏州过后无艇搭”，大家一定要珍惜机遇、抓住机遇，把主要精力集中到搞建设、谋发展上来。 始终维护和谐稳定的社会环境。“一国两制”包含了中华文化中的和合理念，体现的一个重要精神就是求大同、存大异。香港是一个多元社会，对一些具体问题存在不同意见甚至重大分歧并不奇怪，但如果陷入“泛政治化”的旋涡，人为制造对立、对抗，那就不仅于事无补，而且会严重阻碍经济社会发展。香港虽有不错的家底，但在全球经济格局深度调整、国际竞争日趋激烈的背景下，也面临很大的挑战，经不起折腾，经不起内耗。

分析：从习近平讲话看未来五年的对港方针

图片版权 AFP/Getty Images

浸会大学新闻系高级讲师吕秉权接受BBC中文网访问时说，习近平的演讲内容强硬，对此并不感到惊讶。

“今次的讲话是有为特区政府未来五年的任务，讲出一个正式的指示，亦为中共十九大的对港方针定调。”

吕秉权认为，习近平提出的方针重点是一国大于两制，保障国家主权安全。“比较少有提到香港对内地进行渗透破坏的那种讲法，这是可圈可点。怎样才算是渗透破坏呢？这个可以划得很阔，亦可以很随意。”

他预期，中央及香港政府在经济民生上会推出惠港措施，以稳定人心，但政府未来在政治及教育上将会收紧空间，例如推行国民教育及23条立法。

资深传媒人刘锐绍说：“这样的表述方法其实抵消了他过去两日给人感觉宽松的气氛，加上今次来港的整体保安（安排），平添一份无谓的紧张。”

刘锐绍认为，习近平的演讲清晰表达中央政府的对港思维。“习近平提出要抓紧机会，‘苏州过后’无艇搭，某程度上暗示在经济上想得到好处，在政治上要与北京配合，如果政治上不顺服于北京，经济上的机遇可能就会消失。”

“这种语言，说好听点是一种劝谏或游说，说得不好听的就是威吓及警告等等。”

林郑月娥：愿景与挑战

当天宣誓就任香港特别行政区第五任行政长官的林郑月娥发表就职演讲称，这是自己“人生中的最大荣耀”和“公务生涯中的最大挑战”。

图片版权 AFP Image caption 林郑月娥宣誓就任第五任香港特首。

她把就任后的愿景描述为“让所有生活在香港的人都抱有希望、感到幸福，有信心香港这个家是一个富公义、有法治、享文明、安全、富足、仁爱和有良好管治，具发展潜力的国际都会”。

“我会竭尽所能坚定担当'一国两制'的执行者、基本法的维护者、法治的捍卫者及中央和香港特别行政区关系发展的促进者。无畏无惧地依法处理任何冲击国家主权、安全、发展利益的行为。”她说。