香港主权移交20年：“七一游行有六万人参加”

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香港周六正式踏入主权移交二十周年，“民间人权阵线”继续举行年度的七一游行，主办单位称有逾六万人参加，比起去年的11万人为低。警方则表示,七一游行高峰人数为14500人。

特区政府回应七一游行时表示：“《基本法》除了维护香港社会繁荣稳定外，亦保障及维护自由、人权、民主、法治和廉洁等核心价值。同时，香港居民的基本权利和义务也在《基本法》内清楚列明。”

“回归以来，特区政府一直按照《基本法》的规定实行‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治。”

“就政制发展，我们明白市民对民主的诉求，但考虑到这个议题极富争议性，因此必需审时度势，凝聚共识。本届政府会尽最大的努力营造有利推动这项工作的社会氛围。”

今年游行主题是“一国两制、呃足廿年（意思为被骗廿年）、民主自治、重夺香港”。一如以往，参与七一游行人士及团体有多样的诉求──由释放刘晓波、香港推行真普选，到反对横洲、新界东北的发展方案等等。

图片版权 BBC Chinese Image caption 游行时一度下雨

另外，记者现场所见，七一游行沿路也有一些亲北京人士聚集，但双方未有发生严重冲突。

观察：BBC中文网记者蔡晓颖

虽然周六天气并不稳定，时晴时雨，无可否认参与游行人数并不算高──尤其与发生“雨伞运动”以前相比。

主办单位没有要求新特首林郑月娥下台，而记者现场所见，也只有非常少数的示威者展示反对林郑月娥的标语。

图片版权 AFP Image caption 游行人士展示反对前特首梁振英的标语

反而不少游行人士高呼反对前特首梁振英的口号，要求政府彻查他收取澳洲公司UGL约5000万港元报酬的事件。

林郑月娥公务员出身，或许她还能在未来享受一段蜜月期，扭转民望。但直如外间分析所指，她要向大众证明，她并不是“梁振英2.0”。不过，林郑月娥的新班子不少是前朝官员，要说服大众她与梁振英施政方针及风格不同，并非易事。

就职典礼上，中国国家主席习近平指发展是永恒的主题，可以预期中央政府及香港政府会在经济民生下功夫。但在政治教育方面，习近平发出的讯息非常强硬，林郑月娥能有多少空间，促进她在政纲提出的“修补撕裂解开郁结”？而只有经济惠民措施又是否足以让她的支持度上升？

由于今年维多利亚公园的足球场用来举行庆祝回归的航空科技展，七一游行的出发地点改为草地。

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七一游行于约七时结束，而庆祝特区成立二十周年的烟花汇演在八时举行，大批民众在维港两岸观赏烟花。