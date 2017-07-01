观察：中英联合声明“失效” 中共承诺价值几何？

图片版权 AFP Image caption 1984年12月19日，中国总理赵紫阳和英国首相撒切尔夫人共同签署《中英联合声明》。

中国外交部说，中国领导人亲笔签署的《中英联合声明》只是一份不具现实意义的"历史文件"。中国政府的承诺那么不值钱吗？

《中英联合声明》是中英两国于1984年共同发表的一份声明，承诺香港现行社会、经济制度和生活方式50年不变，在"一国两制"下享有不同于中国内地的自由与司法独立。

该声明由当时的中国国务院总理赵紫阳和英国首相撒切尔夫人签订，当时中共中央军委主席邓小平、中国国家主席李先念都在场见证。该文件于1985年在联合国秘书处登记，正式生效。

在香港主权移交20周年前夕，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊于周四（6月29日）发表声明说："英国在与中国的《联合声明》中立下的对于香港的承诺，在今天仍然与20年前一样有力。"

他表示，毫不怀疑香港未来的成功将取决于《联合声明》保护的自由和人权。

图片版权 Getty Images Image caption 英国外交大臣约翰逊说，香港未来的成功将取决于《联合声明》保护的自由和人权。

出人意料的是，这个措词谨慎的发言竟然引起中国政府的强力反弹。

中国外交部发言人陆慷在周五举行的记者会上回应说："现在香港已经回归祖国怀抱20年，《中英联合声明》作为一个历史文件，不再具有任何现实意义，对中国中央政府对香港特区的管理也不具备任何约束力。

"英方对回归后的香港无主权、无治权，无监督权。希望上述人士认清现实。"

也就是说，中国政府认为，《中英联合声明》已经失效。

"羞辱英国"

英国政府已对中方的说法提出异议。英国外交部一位发言人说："现在《中英联合声明》与30多年前签署时同样有效。

"这是一部在联合国注册的具有法律效力的条约，而且持续有效。作为联合签署国，英国将密切监督其实施情况。"

中方的表态也引起香港民主派人士的抨击。香港社会民主连线主席吴文远在接受英国《卫报》采访时说："中国政府称《联合声明》是历史文件，非常可笑。你不能今天签一个合同，明天就说合同已成历史。"

他认为，"这不只是中国政府羞辱香港人民，也是习近平在羞辱英国政府。"

图片版权 EPA Image caption 习近平7月1日在香港发表演讲称：“香港居民享有比历史上任何时候都更广泛的民主权利和自由。"

《基本法》也"失效"？

为缓解此事在香港引起的民意波动，行政长官林郑月娥对港媒说："50年不变是《基本法》重要条文，市民不用担心。"并说中国最高领导人习近平也强调要全面落实《基本法》。

但是，这话恐怕难以令香港人完全放心，因为中国政府对其在香港《基本法》中做出的承诺也并未忠实履行。

《基本法》承诺港人有权透过普选选出行政长官。但是，中国全国人大常委会提出的2017年"普选"方案规定，候选人必须由所谓"提名委员会"事先甄选。

这与香港人一直期待的普选方式有很大差异，因此被称为违反《基本法》的"假普选"，遭到香港立法会泛民议员的反对，并直接引起2014年的"占领中环"事件。

图片版权 AFP Image caption 2014年"占领中环"的示威者要求香港获得“真普选”的权利。

何必当初？

既然中国政府不想履行这些承诺，为什么当初要对国际社会和香港人民做出这些承诺呢？

可以想象，30多年前，中国国力仍不算强大，需要做出姿态缓解国际压力，并稳定香港民心。

但熟悉中港台事务的香港资深媒体人梁文道认为，在"一国两制"和香港民主化问题上，八十年代的中共当局或许真的曾经有过一定的诚意。

梁文道上周接受《明报》采访时说，"所谓一国两制五十年不变，与其说是香港时间表，倒不如说是大陆政改时间表，八十年代邓小平的想法，是到了2047年，两制要慢慢愈走愈近"。

当时中共已开始搞村委选举，"到2047难道上海广州还未能全面选市长吗？到时取消两制也没问题，因为已经接轨了。"

但问题是，这种想法在"六四"事件后在大陆已经破产。

梁文道说，当中共对自己政治前途的想法转变后，便会忧虑一个问题："假如香港可以有真普选，对内地构成多大冲击？香港可以选自己的市长，为什么我上海不可以？"

他分析道，为了避免这种想法在中国蔓延出去，所以当局"一定要拖住香港的民主化进程"。

图片版权 EPA Image caption 7月1日早晨，抗议示威者和亲北京人士在会场附近发生冲突。

"历史的先声"

说到中共未兑现的民主承诺，不能不提及大陆作家笑蜀编写的《历史的先声——半个世纪前的庄严承诺》。

该书收录了中共夺取政权之前《新华日报》、《解放日报》的社论、社评及中共领导人毛泽东、刘少奇等人的讲话文章，内容都是反对国民党"一党专制"，赞赏美国制度，要求保障人权、实行民主的。

比如，书中引述毛泽东1944年6月回答中外记者团问题时的话说："但是只有建立在言论出版集会结社的自由与民主选举政府的基础上面，才是有力的政治。"

另外，《解放日报》1941年5月26日评论说："而民主与不民主的尺度，主要地要看人民的人权、政权、财权及其他自由权利是不是得到切实的保障，不做到这点，根本就谈不到民主……

"中国共产党一向是忠实于它对人民的诺言的，一向是言行一致的，因此它的纲领中的每一条文与每一句语，都是兑现的。我们决不空谈保障人权，而是要尊重人类崇高的感情与向上发展的愿望。"

这本书引述的都是中共官方出版的报纸和讲话，但却被中国政府查禁。也就是说，这些70年前对中国人民做出的“庄严承诺”，早已被中共一笔抹煞。

这对香港而言，又何尝不是"历史的先声"呢？