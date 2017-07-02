观察：风光上任的林郑月娥　悄悄下台的洪秀柱

图片版权 CNA Image caption 国民党首任女党魁洪秀柱，在6月底正式卸下党主席职务。

香港新任行政长官林郑月娥，于7月1日在隆重的仪式声中，正式宣布就职，成为香港首任的女性行政长官。晚上维港庆祝烟火，不仅灿烂辉煌，更多次出现“20”、“HK”与“中国”等字样，似乎宣告这位女特首的风光到来。

而另一头台湾的中国国民党主席洪秀柱，也在6月30日正式卸下党主席职务，从7月1日起由林政则代理。台湾媒体对其做了报导，但整体的能见度仍不大。

自2016年3月30日以来，洪秀柱任国民党主席1年3个月，这个百年老党的首位正式女主席，也于这时间卸任。曾几何时，洪秀柱也是挟着高人气上任，一度被认为是挽救国民党政治前途的新星。

根据国民党的新闻稿，洪秀柱感谢这一年多以来一起奋斗的伙伴，不仅丰富她的人生，纵使过程刻骨铭心，但仍永难忘怀。历经一年后的5月20日，洪秀柱在新一任的党魁竞选中，以19%票数大输给了党内“本土派”，59%的吴敦义。

香港主权移交20年

虽然选举大输，然而洪秀柱却相信，吴敦义未来会把党务处理得宜。然而，国民党在洪秀柱的卸任后，还有许多问题要处理，包含国民党年轻世代的培养重用，洪秀柱任期内虽然有起步，但总体比例仍是较低。

其他如党派整合部分，外省背景较偏急统派的洪秀时当选时，一度外界认为本土派会不满，如今本土派再拿回局势，各山头的沟通协调也刻不容缓。

图片版权 CNA Image caption 洪秀柱曾与习近平在北京人民大会堂见面，共同反台独。

同样深受“习”爱

香港的林郑月娥相当受到北京赏识，被认为是钦点人选。虽然当初的选举中，另一位候选人曾俊华较受民间欢迎，但是林郑仍然在最后一刻被北京给扶正顺利选上，林郑却也曾提及“她不是北京的傀儡”。

而在洪秀柱方面，当年风光上任的洪，被台湾各界普遍认为是历来“最亲北京”的党主席。一来在于她的外省第二代背景，从不讳言两岸将“终极统一”，二来是她也身体力行，短短15个月中访问中国两次。

当2016年10月底洪秀柱访问中国大陆时，曾经前往南京中山陵，向国民党总理孙文献花致意，随后也再飞往北京，在人民大会堂与习近平见面。两边共同声明反对台独，一起握手，习近平“公道自在人心”的话语，仍历历在目。

当时一系列行程，国民党也不定时用脸书直播，创造了不小的关注度。在接受BBC中文网专访时，发言人王鸿薇表示洪秀柱对这新科技与提议。林郑月娥也在参选时与就任后，都设了Facebook专页，两边都想吸引新世代。

然而，就如同林郑月娥被讽刺为“魁儡”，洪秀柱当年赴北京，也被讽刺为“进京赶考”。台湾外界认为，纵使洪秀柱对中国有更友好的论述，习近平也大方展现对洪的信任。如今在两岸立场上较中间立场的吴敦义当选，预估北京的态度会重新转为保守。

图片版权 CNA Image caption 洪秀柱卸任前，最后与国民党的党工一起茶叙聊天。

亲北京都能获得支持？

“小辣椒”洪秀柱从政以来连任多届立委，最后也官至立法院副院长。2016年总统大选，当时洪秀柱更率先跳出来代表国民党参选，并提出“一中同表”，希望两岸共同创造高于“九二共识”的论述，让双方最终能签订“和平协定”。

然而，他这样的言论不仅受到对手民进党批评，就连国民党党内也有不少反对声浪。“两岸和平协定”更被许多政治家批评等同“引清兵入关的投降协议”，最后洪秀柱撤回了原先的一中同表论。

由于当时洪秀柱与民进党的蔡英文民调差距甚多，最后国民党不得不在正式选举登记前“临时换将”，改派新北市长朱立伦递补参选，“换柱风波”也让国民党内裂痕扩大，最后2016年总统大选，国民党遭逢空前惨败。

就在总统大败选之际，朱立伦辞去党魁，剩下一年多的任期，国民党内的男性大老皆表示观望，无意递补参选。洪秀柱又在此时出马，最后击败3位对手成为首任正式女党魁。

只是在历经一年多“改革”后，洪秀柱还是有许多未完成的目标，就必须接受败选而让出。也有人说，洪秀柱从当时的“一中同表”论起，就已经失去许多国民党中间派的票，太过亲北京造成国民党许多“不可逆”后果。

台“和平协定”将幻灭

随着洪秀柱卸任，她以前独创的“一中同表”或是签署“和平协定”等都将一起告终，国民党将重回既有的“一中各表”论述继续赢回台湾民心。但就短期来看，目前国民党的支持率仍旧偏低，尚无法乐观。

而同样是相当亲北京的林郑月娥，纵使得到北京高度肯定，但是香港官方与民间的撕裂加深已经不可避免。香港人无法用选票淘汰亲北京势力，只能默默在未来持续抗衡中港官方，彼此信任恐降至冰点。

洪秀柱卸任前再表示：“既然党认为我不适合，何必留恋？”，但强调一定会持续做党的终身志工。对比林郑月娥的风光上任，成为香港首位女特首，同时间卸任的首位国民党女主席洪秀柱，身影似乎略为落寞，仍有壮志未酬之感。

也许这正也凸显了台港两地政治制度的大不同，一个选择高度亲北京，最后风光上任；另一位选择高度亲北京，最后仍无法连任，只能悄悄下台。