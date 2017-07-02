香港记者协会：35%媒体受中国政府控制或中资入股

图片版权 BBC Chinese Image caption 香港记者协会发表言论自由年报

香港记者协会（记协）最新《言论自由年报》指出，香港约有35%主流传媒由中国政府控制或由中资企业入股，情况堪忧。

周日（7月2日）发表的年报还说，中国内地传媒的一些不专业的做法──例如利用平台让异见人士“自证其罪”──亦开始见于香港传媒。

题为《自治收紧，一国围城》的年报指出，香港26间主流传媒中，已有八间机构由中国政府控制，或由中资企业入股。

负责撰写报告的港记协前主席麦燕庭说：“中资购买了香港传媒机构，或者所谓‘江山一片红’之后能够维持独立专业声音越来越困难，自我审查当然亦越来越上升。”

港记协报告列举无线电视（TVB）、《南华早报》、《大公报》、《文汇报》、《香港商报》、《中国日报香港版》、《成报》及凤凰卫视为受中国政府或中资企业控制的媒体机构。

另外，带有“红色资本”色彩的永升亚洲公司将入主拥有有线电视的有线宽频（i-Cable）， 预计交易将于今年9月完成。

图片版权 BBC Chinese Image caption 《南华早报》曾刊登维权律师助理赵威的认罪访问

另外，约有85%的主流媒体老板或新闻部主管获委任为建制成员，或曾经受勋。记协指出，这样很有可能会影响传媒报道的方针及取向。

记协亦指出，有香港传媒曾涉及令维权人士“自证其罪”，例子有《南华早报》曾刊登维权律师助理赵威的认罪访问、及香港《东方日报》旗下的东网刊登维权律师王宇的认罪视频。

港府保障新闻自由毫无串进

记协报告指，香港政府未有积极保障新闻自由，包括未有立法《资源自由法》及《档案法》，而且亦不容许网上传媒采访政府活动及新闻发布会等等。

记协主席杨健兴说：“林郑月娥在选举期间曾承诺会认真考虑，她给我们的讯息亦是会放松（相关规定），希望她会尽快（兑现）承诺。”

不过，记协对未来大环境不敢乐观。杨健兴说：“过去几年，中央政府不断强调国家主权安全、发展利益等的原则的情况之下，政治社会讨论的空间、言论比较紧张，具体就会是（香港基本法）二十三条（国家安全立法）。”

“新特首林郑月娥初期在选举期间曾提过，自己并非特别愿意立法，认为香港气氛环境仍然不适合……但昨天她的说法已变了，希望在任内创造有利条件处理二十三条……开始见到新政府有压力（立二十三条）。”

“假如中央政府对香港政策没有大转变，或宽松一点的话，这必定会影响香港的新闻自由、言论自由。”