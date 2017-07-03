南海争端：美国军舰再迫近中建岛　中国不满并“警告驱离”

图片版权 AFP Image caption 美国海军"斯坦塞姆"号导弹驱逐舰（USS Stethem）7月2日曾进入中建岛12海里区域内巡航（图为"斯坦塞姆"号导弹驱逐舰2015年访问上海的资料照片）。

美国海军"斯坦塞姆"号导弹驱逐舰（USS Stethem）7月2日进入南中国海北京声称拥有主权的西沙群岛中建岛（Triton Island）12海里区域内巡航。

中国外交部，中国派出军舰和战斗机对进入南海争议岛礁12海里的一艘美国导弹驱逐舰"实施警告驱离"，并称美方行动"是严重的政治和军事挑衅行动"。

中建岛位于西沙群岛最南端。现在的中文名为纪念1946年中华民国海军派往接收西沙群岛的"中建"号军舰。

不过，越南、台湾和中国大陆都宣称拥有南中国海争议岛礁西沙群岛中建岛的主权。

中国外交部有何回应？

中国外交部发言人陆慷说，"美方打着'航行自由'，再次派遣军舰擅自进入中国西沙群岛领海，严重侵犯中国主权"。

陆慷表示，"中方强烈敦促美方立即停止此类严重侵犯中国主权、威胁中国安全的挑衅行动。中方将继续采取一切必要措施捍卫国家主权和安全"。

中国外交部发言人声称，美方此类行动"违反中国法律及相关国际法，严重侵犯中国主权，破坏有关海域的和平、安全和良好秩序"。

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声明说，"中国派出军舰和战斗机对美舰实施警告驱离"，"中方对美方有关行径表示强烈不满和坚决反对"。

陆慷批评说，"美方刻意在南海挑起事端，与地区国家求稳定、促合作、谋发展的共同愿望背道而驰"。

美国军舰对中建岛展开所谓"航行自由"巡航一事发生之际，美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将按照中美双方的事先安排互通电话。

这是特朗普政府上台后，美国军舰第二次进入中国声称主权的争议岛礁巡航。

今年5月，美国海军杜威号（USS Dewey）导弹驱逐舰在南中国海执行了特朗普总统上台以来首次"航行自由"巡航任务，并靠近有主权争议的美济礁（Mischief Reef）12海里范围。

6月2日，美国国防部长马蒂斯在新加坡出席亚太安全会议时表示，美国不接受中国将有主权争议的南海岛礁军事化。

图片版权 Reuters / US Navy Image caption 美国官员称这次执行“航行自由”任务的是杜威号导弹驱逐舰。

马蒂斯抨击中国在争议海域进行人工岛礁建设，并坚持认为五角大楼有权利继续在这些海域采取航行自由行动。

美国太平洋司令部司令哈里斯上周在澳大利亚墨尔本曾驳斥中国对南海争议岛礁拥有主权。

哈里斯说，不应当承认中国对这些人工岛礁拥有主权，并称中国强化人工岛礁建设旨在确认中方对南中国海争议岛礁的主权。

这是美军首次进入中建岛巡航吗？

这并非美军军舰首次进入中建岛海域巡航。

2016年1月，美军导弹驱逐舰柯蒂斯·威尔伯号（USS Curtis Wilbur）在中建岛附近12海里范围内驶过。五楼大楼表示，此次行动是意在"挑战中国、台湾和越南限制航海自由的意图"。

美国五角大楼发言人说，柯蒂斯·威尔伯号在该海域驶过时，周围并没有中国解放军的军舰。

2016年10月，美军派出"迪凯特"号（USS Decatur）导弹驱逐舰到南海巡航，宣示航行自由。美国官员称"迪凯特"号到了西沙群岛，中国声称拥有主权的中建岛和永兴岛附近海域巡航，目的是要挑战在南海过度声索的海洋主张。

美国军舰进入中方声称拥有的海域，但未有驶入有主权争议岛礁的12浬范围内。期间曾遭三艘中国军舰跟踪。

数百年来，南中国海周边国家为这片海洋上的权益争吵不休，局势在最近几年越趋激烈。中国大陆、台湾、越南、菲律宾、马来西亚和文莱都主张在此海域拥有不同权益。

中国透过填海造岛和海军巡逻来体现主权，支持其主张；美国称不在南海主权争议上偏帮任何一方，但同时派遣军舰与军机在争议岛礁周边活动，并称之为"航行自由"行动，以确保航运和空运线路畅通。

何谓"航行自由"（Freedom of Navigation）行动？