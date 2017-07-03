观点：“一国两制”的和合精神

图片版权 Reuters Image caption 7月1日，香港新特首林郑月娥宣誓就职。

中国国家主席习近平七一讲话特别吸引人的一个用语是"和合"。他全篇讲话的重点是关于"一国两制"的四点意见。在阐述第四点社会和谐稳定时，他用中国文化的和合理念诠释"一国两制"。我理解，整个讲话的主题，甚至此次行程所有讲话的主题，都可以概括为：和合与发展，或者，和合求发展。

中国文化中的和合，是两个同音字的组合，第一和字是和谐、和平的和，对应的英文是harmony,concord；第二个合字是合作、结合的合，照字面翻译成英文是cooperation,union。有时也用一个字来说，就是一个禾字边与一个口字合成的那个和字。和合两个字组合起来说，可以产生很好的音韵节律，也明确和丰富了内涵。

和合是中国文化的精髓，源远流长，包括对自然的观念、对人与自然关系的整体理解、对人与人关系的理解三个方面。政治的和合观属于第三个方面，即人与人的关系方面，一般将其要义概括为中庸或者中道。

在政治上，和合既对应治道，是国家治理的原则，也对应政道，是衡量主权者权力正当性的原则。把和合理念引进"一国两制"的学说中来，是对中国传统文化的继承和发扬。以下是我对习主席讲话中这一亮点的一点感想。

首先，和平统一就是和合。和平体现第一个和字。统一是合，体现第二个合字。香港离开祖国是合的反面，这是鸦片战争的产物，战争当然是不和，极端的不和。香港问题如果不是以中英和平谈判方式解决，不仅手段失和，后果上中英关系必然长期失和，香港社会也就没有繁荣稳定了。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC专访：香港新特首林郑月娥代表谁的声音?

第二，和合肯定一国的绝对性，反对分离主义。一国是根，一国是本。根是根源，即是说国家是两制的根源，两制的选择皆是主权决断。本是本体，是存在性的，相对而言，制度为用。

一国是绝对的。所谓绝对，就是无条件的，没有商量余地的，不可触碰的底线。分离主义、港独思潮，当然违背和合原则，而且不是一般地制造两地不和谐，是制造"不合"，破坏国家统一，因此触犯了一国两制底线。

一国是相对于世界其它国家而言的。在一个相对的世界里维持一国的绝对性就是捍卫国家的主权，主权是国家的灵魂。任何危害主权的行为都是绝对不能允许的。

第三，两制共存，求大同、存大异，体现和合。社会主义和资本主义是两种截然不同的制度。二十世纪世界政治一个特点就是资本主义与社会主义两制对峙，两大阵营对峙。然而，"一国两制"的方针把一种世界性的对峙结构纳入一个主权国家范围之内，国家主体实行社会主义，在个别地方实行资本主义，两制共存、相互促进。这需要包容的精神，需要胆略，也需要世界战略眼光。

图片版权 AFP Image caption 7月1日香港部分民众游行。

对峙的两制如何和谐共存？这就需要一种特殊的宪制安排。这种宪制叫高度自治，香港在宪法上叫特别行政区。去年我在牛津大学参加一个研讨会，有个英国教授说，"行政区"听起来有些别扭，"特别"放在一个名称里，更加不知所云。为什么他会有这样的疑问呢？其实，也不能怪他。虽然地方自治是个普遍的现象，但在一个社会主义国家领土范围内的个别地区实行资本主义这样的宪制安排，别说传统的中央地方关系理论里找不到先例，连马克思主义的国家理论里也没有。取个什么名称好呢？以往的教科书和词典里找不出一个名词来，所以只好勉强地取名特别行政区。这让我想起老子的那句话，"吾不知其名，强字之曰道"。

两制要和谐，就既要保障特区的自治，又要防止有人把香港变成反对国家、颠覆国家的基地。

第四，竞争性社会更需要和合。香港是一个高度发达的商业社会，商业社会的原则是竞争。香港的政治制度也体现了竞争，虽然目前尚未实现行政长官普选，立法会也只有一半实行普选，但无论是行政长官的选举，还是立法会功能组别的选举都是竞争性的，而且竞争性很强。

竞争有良性的，也有恶性的，正如希腊伟大的诗人赫西俄德笔下的两个厄伲斯女神：一个是善的、值得赞扬的，激励人们行动起来，不是战争的行动而是竞争的行动，是人类生存和进步所需要的一个道德原则的道成肉身。一个是邪恶的，引起人们相互敌对，走向灭绝战争，她是诸恶神的生母。我疑问是，究竟是存在两个厄伲斯女神，还是同一个女神是善变的？谁能保证我们见到的厄伲斯女神是善的那个而非恶的那个呢？

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同样有趣的是，和合在中国民间文化里也是两个神仙的名称，是掌管婚姻的喜神，和合二仙并有"欢天喜地"的别称。把和合的理念引入一国两制学说，就是要克服社会竞争和权力竞争之毒，防止社会撕裂。有和合二仙在，厄伲斯女神就不会变成邪恶的。

第五，宪制法治是实现香港整合的必由之路。社会是动态的，动态的社会需要整合。社会整合分为多个层次，有人际整合、功能整合、实体性整合等等。国家整合的准则汇集在宪法，香港整合的准则汇集在基本法，而基本法源于宪法。要实现香港社会整合就不能不了解国家宪法和香港基本法。

习主席讲话强调宪法和基本法共同构成香港的宪制基础，特别提到香港公务员和青年人要学习宪法和基本法，认为这是一国两制实践的必然要求，也是全面推进依法治国和香港法治的应有之义。归根结底，和合与法治必须同行。离开宪法和基本法谈和合，无异于缘木求鱼。

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